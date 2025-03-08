https://sarabic.ae/20250308/الصين-تبدأ-الإنتاج-الضخم-للسيارات-الطائرة-لأول-مرة-في-العالم-1098498791.html
الصين تبدأ الإنتاج الضخم للسيارات الطائرة لأول مرة في العالم
الصين تبدأ الإنتاج الضخم للسيارات الطائرة لأول مرة في العالم
سبوتنيك عربي
تخطط شركة صينية لصناعة السيارات الكهربائية لأن تكون أول شركة في العالم تنتج سيارات طائرة بكميات كبيرة في عام 2026. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T11:44+0000
2025-03-08T11:44+0000
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وأفاد المدير العام للشركة "إكس بي إنغ" الصينية، خه شياو بينغ، بأن "شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية "إكس بي إنغ موتورز" تخطط لإنتاج السيارات الطائرة بكميات كبيرة بحلول عام 2026".وأوضح بينغ أنه إذا سارت الأعمال وفقًا للجدول الزمني، فإن شركته "ستصبح أول شركة في العالم تنتج سيارات طائرة بكميات كبيرة".وتظهر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية لعام 2025، التي نشرت هذا الأسبوع، أن سلطات البلاد تخطط لتوسيع نطاق تطبيقات الطائرات منخفضة الارتفاع هذا العام.وقالت شركة "إكس بي إنغ" في أواخر عام 2024 إن الشركة تخطط لاستكمال بناء مصنع السيارات الطائرة في الربع الثالث من عام 2025.خطوات أول رجل في العالم بعد ربط دماغه بعموده الفقري... فيديو"من المستقبل"... اليابان تكشف عن قطار فائق السرعة بتصميم غريب... فيديو
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اقتصاد, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تبدأ الإنتاج الضخم للسيارات الطائرة لأول مرة في العالم
تخطط شركة صينية لصناعة السيارات الكهربائية لأن تكون أول شركة في العالم تنتج سيارات طائرة بكميات كبيرة في عام 2026.
وأفاد المدير العام للشركة "إكس بي إنغ" الصينية، خه شياو بينغ، بأن "شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية "إكس بي إنغ موتورز" تخطط لإنتاج السيارات الطائرة بكميات كبيرة بحلول عام 2026".
وأضاف أن الشركة تضع مثل هذه الخطط في الوقت الذي يتطور فيه اقتصاد الطيران على ارتفاعات منخفضة في الصين بفضل تدابير دعم السياسات.
وأوضح بينغ أنه إذا سارت الأعمال وفقًا للجدول الزمني، فإن شركته "ستصبح أول شركة في العالم تنتج سيارات طائرة بكميات كبيرة".
وتظهر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية لعام 2025، التي نشرت هذا الأسبوع، أن سلطات البلاد تخطط لتوسيع نطاق تطبيقات الطائرات منخفضة الارتفاع هذا العام.
وجاء في الوثيقة التي نشرت في الخامس من مارس/آذار، وهو اليوم الافتتاحي للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: "من الضروري تعزيز القدرات بشكل مستمر لمراقبة سلامة الرحلات الجوية المنخفضة الارتفاع والقضاء على المخاطر المرتبطة بها، مع مراعاة الظروف المحلية، لتوسيع نطاق تطبيق الطائرات المنخفضة الارتفاع".
وقالت شركة "إكس بي إنغ" في أواخر عام 2024 إن الشركة تخطط لاستكمال بناء مصنع السيارات الطائرة في الربع الثالث من عام 2025.