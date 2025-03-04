"من المستقبل"... اليابان تكشف عن قطار فائق السرعة بتصميم غريب... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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https://sarabic.ae/20250304/اليابان-تكشف-عن-قطار-شينكانسن-فائق-السرعة-الجديد--1098388718.html
"من المستقبل"... اليابان تكشف عن قطار فائق السرعة بتصميم غريب... فيديو
"من المستقبل"... اليابان تكشف عن قطار فائق السرعة بتصميم غريب... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة السكك الحديدية في شرق اليابان (JR East) عن القطار فائق السرعة الجديد من سلسلة "E10"، والذي من المقرر تشغيله بحلول عام 2030 في شرق جزيرة هونشو... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T16:35+0000
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وأشارت الشركة في بيان لها أن القطار الحديث يتمتع بتصميم جديد كليًا، وقدرة محسنة على مقاومة الزلازل بفضل نظام مبتكر لامتصاص الهزات الأرضية.وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات الأولى في خريف عام 2027."بقدرات استثنائية"... الصين تختبر صاروخا فرط صوتي جديدا... فيديو"حقيقة أم خيال"... حوت يبتلع قاربا في البحر... فيديو
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"من المستقبل"... اليابان تكشف عن قطار فائق السرعة بتصميم غريب... فيديو

16:35 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 16:38 GMT 04.03.2025)
© Photo / xاليابان تكشف عن قطار "شينكانسن" فائق السرعة الجديد
اليابان تكشف عن قطار شينكانسن فائق السرعة الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Photo / x
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أعلنت شركة السكك الحديدية في شرق اليابان (JR East) عن القطار فائق السرعة الجديد من سلسلة "E10"، والذي من المقرر تشغيله بحلول عام 2030 في شرق جزيرة هونشو اليابانية.
وأشارت الشركة في بيان لها أن القطار الحديث يتمتع بتصميم جديد كليًا، وقدرة محسنة على مقاومة الزلازل بفضل نظام مبتكر لامتصاص الهزات الأرضية.
وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات الأولى في خريف عام 2027.
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