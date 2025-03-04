https://sarabic.ae/20250304/اليابان-تكشف-عن-قطار-شينكانسن-فائق-السرعة-الجديد--1098388718.html
"من المستقبل"... اليابان تكشف عن قطار فائق السرعة بتصميم غريب... فيديو
"من المستقبل"... اليابان تكشف عن قطار فائق السرعة بتصميم غريب... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة السكك الحديدية في شرق اليابان (JR East) عن القطار فائق السرعة الجديد من سلسلة "E10"، والذي من المقرر تشغيله بحلول عام 2030 في شرق جزيرة هونشو... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T16:35+0000
2025-03-04T16:35+0000
2025-03-04T16:38+0000
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وأشارت الشركة في بيان لها أن القطار الحديث يتمتع بتصميم جديد كليًا، وقدرة محسنة على مقاومة الزلازل بفضل نظام مبتكر لامتصاص الهزات الأرضية.وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات الأولى في خريف عام 2027."بقدرات استثنائية"... الصين تختبر صاروخا فرط صوتي جديدا... فيديو"حقيقة أم خيال"... حوت يبتلع قاربا في البحر... فيديو
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نادي الفيديو
"من المستقبل"... اليابان تكشف عن قطار فائق السرعة بتصميم غريب... فيديو
16:35 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 16:38 GMT 04.03.2025)
أعلنت شركة السكك الحديدية في شرق اليابان (JR East) عن القطار فائق السرعة الجديد من سلسلة "E10"، والذي من المقرر تشغيله بحلول عام 2030 في شرق جزيرة هونشو اليابانية.
وأشارت الشركة في بيان لها أن القطار الحديث يتمتع بتصميم جديد كليًا، وقدرة محسنة على مقاومة الزلازل بفضل نظام مبتكر لامتصاص الهزات الأرضية.
وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات الأولى في خريف عام 2027.