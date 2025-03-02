https://sarabic.ae/20250302/-حقيقة-أم-خيال-حوت-يبتلع-قاربا-في-البحر-فيديو--1098312530.html
"حقيقة أم خيال"... حوت يبتلع قاربا في البحر... فيديو
"حقيقة أم خيال"... حوت يبتلع قاربا في البحر... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيفا لحوت ضخم يبتلع قاربا في عرض البحر. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T12:25+0000
2025-03-02T12:25+0000
2025-03-02T12:25+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حوتًا ضخمًا يبتلع قاربًا في البحر، ما أثار دهشة الكثيرين. ليتبين فيما بعد أن الفيديو تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما جعله يبدو وكأنه مشهد حقيقي.وأثار الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تساؤلات عن قدرة الذكاء الاصطناعي في المستقبل على خداع البشر، وتصوير مشاهد أقل ما يقال عنها أنها تبدو حقيقية.حوت أحدب يبتلع شابا على شواطئ تشيلي... فيديوفيديو صادم... روبوت "غريب الوجه" يهاجم المارة ويثير الجدل في الصين
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"حقيقة أم خيال"... حوت يبتلع قاربا في البحر... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيفا لحوت ضخم يبتلع قاربا في عرض البحر.
ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حوتًا ضخمًا يبتلع قاربًا في البحر، ما أثار دهشة الكثيرين. ليتبين فيما بعد أن الفيديو تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما جعله يبدو وكأنه مشهد حقيقي.
وأثار الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تساؤلات عن قدرة الذكاء الاصطناعي في المستقبل على خداع البشر، وتصوير مشاهد أقل ما يقال عنها أنها تبدو حقيقية.