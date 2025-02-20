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https://sarabic.ae/20250220/فيديو-صادم-روبوت-غريب-الوجه-يهاجم-المارة-ويثير-الجدل-في-الصين-1097989655.html
فيديو صادم... روبوت "غريب الوجه" يهاجم المارة ويثير الجدل في الصين
فيديو صادم... روبوت "غريب الوجه" يهاجم المارة ويثير الجدل في الصين
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لروبوت بلا وجه يهاجم المارة ويثير الجدل في أحد شوارع الصين. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T11:18+0000
2025-02-20T11:18+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي روبوتًا فائق التطور دون وجه يتفاعل مع المارة ويقوم بلكمهم برأسه، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية.وأثار الفيديو المتداول الجدل في الشارع الصيني، عن قدرة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مهاجمة البشر في المستقبل القريب."مستودعات ذكية"... الصين تطلق روبوتات متطورة لفرز البضائع وتغيير مفهوم الأتمتة... فيديو"تعلم النهوض"... الروبوت الصيني لن يسقط بعد اليوم... فيديو
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

فيديو صادم... روبوت "غريب الوجه" يهاجم المارة ويثير الجدل في الصين

11:18 GMT 20.02.2025
© Photo / Xروبوت "غريب الوجه" يهاجم المارة في أحد شوارع الصين
روبوت غريب الوجه يهاجم المارة في أحد شوارع الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لروبوت بلا وجه يهاجم المارة ويثير الجدل في أحد شوارع الصين.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي روبوتًا فائق التطور دون وجه يتفاعل مع المارة ويقوم بلكمهم برأسه، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية.
وأثار الفيديو المتداول الجدل في الشارع الصيني، عن قدرة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مهاجمة البشر في المستقبل القريب.
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