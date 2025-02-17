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الجيش الروسي يحرر بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك الروسية
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خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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https://sarabic.ae/20250217/مستودعات-ذكية-الصين-تطلق-روبوتات-متطورة-لفرز-البضائع-وتغيير-مفهوم-الأتمتة-فيديو-1097861240.html
"مستودعات ذكية"... الصين تطلق روبوتات متطورة لفرز البضائع وتغيير مفهوم الأتمتة... فيديو
"مستودعات ذكية"... الصين تطلق روبوتات متطورة لفرز البضائع وتغيير مفهوم الأتمتة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائعا، لروبوتات متطورة في أحد المستودعات في الصين، وهي تقوم بفرز البضائع والصناديق، دون الحاجة لتدخل البشر. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T10:45+0000
2025-02-17T10:45+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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ويظهر الفيديو أحد "المستودعات الذكية" المنتشرة في الصين، حيث تعمل روبوتات الفرز المتطورة بكفاءة عالية، ما يعكس مستقبل الأتمتة واللوجستيات الحديثة. وتقوم هذه الروبوتات بتحديد وفرز البضائع والصناديق بسرعة ودقة، ما يقلل من الحاجة إلى التدخل البشري ويزيد من كفاءة عمليات التخزين والشحن.ويعد هذا الابتكار جزءًا من التحول الرقمي، الذي تشهده الصناعة الحديثة، حيث تسهم التكنولوجيا الذكية في تحسين سرعة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية. ومن المتوقع أن تلعب هذه الأنظمة دورًا محوريًا في مستقبل التجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد العالمية.روبوتات راقصة تبهر الحضور في احتفالات رأس السنة الصينية... فيديو"تعلم النهوض"... الروبوت الصيني لن يسقط بعد اليوم... فيديو
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

"مستودعات ذكية"... الصين تطلق روبوتات متطورة لفرز البضائع وتغيير مفهوم الأتمتة... فيديو

10:45 GMT 17.02.2025
© Photo / Xروبوتات متطورة لفرز البضائع والصناديق في الصين
روبوتات متطورة لفرز البضائع والصناديق في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائعا، لروبوتات متطورة في أحد المستودعات في الصين، وهي تقوم بفرز البضائع والصناديق، دون الحاجة لتدخل البشر.
ويظهر الفيديو أحد "المستودعات الذكية" المنتشرة في الصين، حيث تعمل روبوتات الفرز المتطورة بكفاءة عالية، ما يعكس مستقبل الأتمتة واللوجستيات الحديثة. وتقوم هذه الروبوتات بتحديد وفرز البضائع والصناديق بسرعة ودقة، ما يقلل من الحاجة إلى التدخل البشري ويزيد من كفاءة عمليات التخزين والشحن.
ويعد هذا الابتكار جزءًا من التحول الرقمي، الذي تشهده الصناعة الحديثة، حيث تسهم التكنولوجيا الذكية في تحسين سرعة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية. ومن المتوقع أن تلعب هذه الأنظمة دورًا محوريًا في مستقبل التجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد العالمية.
روبوتات راقصة تبهر الحضور في احتفالات رأس السنة الصينية... فيديو
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