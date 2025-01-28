https://sarabic.ae/20250128/روبوتات-راقصة-تبهر-الحضور-في-احتفالات-رأس-السنة-الصينية-فيديو-1097247971.html
روبوتات راقصة تبهر الحضور في احتفالات رأس السنة الصينية... فيديو
روبوتات راقصة تبهر الحضور في احتفالات رأس السنة الصينية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوتات راقصة تبهر الحضور في احتفالات رأس السنة الصينية. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T15:57+0000
2025-01-28T15:57+0000
2025-01-28T16:03+0000
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ويظهر في الفيديو عرض راقص مبهر بمشاركة الروبوتات احتفالا بالعام الصيني الجديد، الذي يبدأ في 29 يناير/ كانون الثاني، وتستمر الاحتفالات تقليديًا لمدة 15 يومًا، وتختتم بمهرجان الفوانيس، في 12 فبراير/ شباط.وتصادف السنة الصينية الجديدة 2025، عام "الأفعى"وهو الحيوان السادس في الأبراج الصينية، ويرمز إلى الأناقة، والحكمة.ويعتبر عيد رأس السنة أهم الأعياد التقليدية الصينية، فتستغرق النشاطات الاحتفالية بما فيها الاستعدادات للعيد أكثر من شهر، ويمكن القول إن احتفالات عيد الربيع تمثل الثقافة الصينية التقليدية التي دامت آلاف السنين.موسكو تتزين لاستقبال رأس السنة الصينية الجديدة... فيديو"معركة من المستقبل"... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
روبوتات راقصة تبهر الحضور في احتفالات رأس السنة الصينية... فيديو
15:57 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 16:03 GMT 28.01.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوتات راقصة تبهر الحضور في احتفالات رأس السنة الصينية.
ويظهر في الفيديو عرض راقص مبهر بمشاركة الروبوتات احتفالا بالعام الصيني الجديد، الذي يبدأ في 29 يناير/ كانون الثاني، وتستمر الاحتفالات تقليديًا لمدة 15 يومًا، وتختتم بمهرجان الفوانيس، في 12 فبراير/ شباط.
وتصادف السنة الصينية الجديدة 2025، عام "الأفعى"وهو الحيوان السادس في الأبراج الصينية، ويرمز إلى الأناقة، والحكمة.
ويعتبر عيد رأس السنة أهم الأعياد التقليدية الصينية، فتستغرق النشاطات الاحتفالية بما فيها الاستعدادات للعيد أكثر من شهر، ويمكن القول إن احتفالات عيد الربيع تمثل الثقافة الصينية التقليدية التي دامت آلاف السنين.