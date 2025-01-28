https://sarabic.ae/20250128/موسكو-تتزين-لاستقبال-رأس-السنة-الصينية-الجديدة-فيديو-1097246629.html
موسكو تتزين لاستقبال رأس السنة الصينية الجديدة... فيديو
موسكو تتزين لاستقبال رأس السنة الصينية الجديدة... فيديو
سبوتنيك عربي
تتزين شوارع وأزقة وسط موسكو بمناسبة رأس السنة الصينية، وتبدأ السنة الصينية الجديدة 2025، التي تصادف عام "الأفعى" وهو الحيوان السادس في الأبراج الصينية، ويرمز... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T15:18+0000
2025-01-28T15:18+0000
2025-01-28T15:43+0000
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وينطلق مهرجان رأس السنة الصينية، الذي يتضمن مواكب وعروض طبول ورقصات التنين وغير ذلك الكثير، في موسكو في 28 يناير.وتستمر الاحتفالات تقليديًا لمدة 15 يومًا، وتختتم بمهرجان الفوانيس في 12 فبراير/ شباط.ويعتبر عيد رأس السنة أهم الأعياد التقليدية الصينية، فتستغرق النشاطات الاحتفالية بما فيها الاستعدادات للعيد أكثر من شهر، ويمكن القول إن احتفالات عيد الربيع تمثل الثقافة الصينية التقليدية التي دامت آلاف السنين."معركة من المستقبل"... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين... فيديوالصين تشق طريقا حول منزل رجل رفض إخلاءه... فيديو
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موسكو تتزين لاستقبال رأس السنة الصينية الجديدة... فيديو
15:18 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 15:43 GMT 28.01.2025)
تتزين شوارع وأزقة وسط موسكو بمناسبة رأس السنة الصينية، وتبدأ السنة الصينية الجديدة 2025، التي تصادف عام "الأفعى" وهو الحيوان السادس في الأبراج الصينية، ويرمز إلى الأناقة والحكمة والحدس، في نهاية يناير/ كانون الثاني.
وينطلق مهرجان رأس السنة الصينية، الذي يتضمن مواكب وعروض طبول ورقصات التنين وغير ذلك الكثير، في موسكو في 28 يناير.
وتستمر الاحتفالات تقليديًا لمدة 15 يومًا، وتختتم بمهرجان الفوانيس في 12 فبراير/ شباط.
ويعتبر عيد رأس السنة أهم الأعياد التقليدية الصينية، فتستغرق النشاطات الاحتفالية بما فيها الاستعدادات للعيد أكثر من شهر، ويمكن القول إن احتفالات عيد الربيع تمثل الثقافة الصينية التقليدية التي دامت آلاف السنين.