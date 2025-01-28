موسكو تتزين لاستقبال رأس السنة الصينية الجديدة... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:27 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250128/موسكو-تتزين-لاستقبال-رأس-السنة-الصينية-الجديدة-فيديو-1097246629.html
موسكو تتزين لاستقبال رأس السنة الصينية الجديدة... فيديو
موسكو تتزين لاستقبال رأس السنة الصينية الجديدة... فيديو
سبوتنيك عربي
تتزين شوارع وأزقة وسط موسكو بمناسبة رأس السنة الصينية، وتبدأ السنة الصينية الجديدة 2025، التي تصادف عام "الأفعى" وهو الحيوان السادس في الأبراج الصينية، ويرمز... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
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وينطلق مهرجان رأس السنة الصينية، الذي يتضمن مواكب وعروض طبول ورقصات التنين وغير ذلك الكثير، في موسكو في 28 يناير.وتستمر الاحتفالات تقليديًا لمدة 15 يومًا، وتختتم بمهرجان الفوانيس في 12 فبراير/ شباط.ويعتبر عيد رأس السنة أهم الأعياد التقليدية الصينية، فتستغرق النشاطات الاحتفالية بما فيها الاستعدادات للعيد أكثر من شهر، ويمكن القول إن احتفالات عيد الربيع تمثل الثقافة الصينية التقليدية التي دامت آلاف السنين."معركة من المستقبل"... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين... فيديوالصين تشق طريقا حول منزل رجل رفض إخلاءه... فيديو
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موسكو تتزين لاستقبال رأس السنة الصينية الجديدة... فيديو

15:18 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 15:43 GMT 28.01.2025)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمهرجان "رأس السنة الصينية في موسكو"
مهرجان رأس السنة الصينية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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تتزين شوارع وأزقة وسط موسكو بمناسبة رأس السنة الصينية، وتبدأ السنة الصينية الجديدة 2025، التي تصادف عام "الأفعى" وهو الحيوان السادس في الأبراج الصينية، ويرمز إلى الأناقة والحكمة والحدس، في نهاية يناير/ كانون الثاني.
وينطلق مهرجان رأس السنة الصينية، الذي يتضمن مواكب وعروض طبول ورقصات التنين وغير ذلك الكثير، في موسكو في 28 يناير.
وتستمر الاحتفالات تقليديًا لمدة 15 يومًا، وتختتم بمهرجان الفوانيس في 12 فبراير/ شباط.
ويعتبر عيد رأس السنة أهم الأعياد التقليدية الصينية، فتستغرق النشاطات الاحتفالية بما فيها الاستعدادات للعيد أكثر من شهر، ويمكن القول إن احتفالات عيد الربيع تمثل الثقافة الصينية التقليدية التي دامت آلاف السنين.
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