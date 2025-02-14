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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
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عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
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https://sarabic.ae/20250214/تعلم-النهوض-الروبوت-الصيني-لن-يسقط-بعد-اليوم-فيديو--1097782766.html
"تعلم النهوض"... الروبوت الصيني لن يسقط بعد اليوم... فيديو
"تعلم النهوض"... الروبوت الصيني لن يسقط بعد اليوم... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائعا لروبوتات صينية تتعلم النهوض في أوضاع مختلفة ومواقف حياتية متنوعة. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T14:44+0000
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مجتمع
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بعد النجاح الذي حققته تقنية لتعليم "الروبوتات البشرية" النهوض في أوضاع متنوعة باستخدام التعلم المعزز، أضاف العلماء الصينيون خطوة جديدة في تطوير هذه الروبوتات، حيث تمكنوا من تعليمها النهوض من الأرض، ما يعزز قدرتها على التفاعل مع البيئة بشكل مرن وواقعي.ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، مندهشين بالتطور الذي وصلت إليه الروبوتات، حيث أصبحت حركاتها تتطابق إلى حد كبير مع حركات الإنسان.روبوتات راقصة تبهر الحضور في احتفالات رأس السنة الصينية... فيديو"قطارات متطورة".. الصين تكشف عن أحدث تقنيات النقل العام.. فيديو
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

"تعلم النهوض"... الروبوت الصيني لن يسقط بعد اليوم... فيديو

14:44 GMT 14.02.2025
© Photo / Xصورة لروبوت صيني يتعلم النهوض من الأرض
صورة لروبوت صيني يتعلم النهوض من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائعا لروبوتات صينية تتعلم النهوض في أوضاع مختلفة ومواقف حياتية متنوعة.
بعد النجاح الذي حققته تقنية لتعليم "الروبوتات البشرية" النهوض في أوضاع متنوعة باستخدام التعلم المعزز، أضاف العلماء الصينيون خطوة جديدة في تطوير هذه الروبوتات، حيث تمكنوا من تعليمها النهوض من الأرض، ما يعزز قدرتها على التفاعل مع البيئة بشكل مرن وواقعي.
ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، مندهشين بالتطور الذي وصلت إليه الروبوتات، حيث أصبحت حركاتها تتطابق إلى حد كبير مع حركات الإنسان.
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