https://sarabic.ae/20250214/تعلم-النهوض-الروبوت-الصيني-لن-يسقط-بعد-اليوم-فيديو--1097782766.html
"تعلم النهوض"... الروبوت الصيني لن يسقط بعد اليوم... فيديو
"تعلم النهوض"... الروبوت الصيني لن يسقط بعد اليوم... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائعا لروبوتات صينية تتعلم النهوض في أوضاع مختلفة ومواقف حياتية متنوعة. 14.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-14T14:44+0000
2025-02-14T14:44+0000
2025-02-14T14:44+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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بعد النجاح الذي حققته تقنية لتعليم "الروبوتات البشرية" النهوض في أوضاع متنوعة باستخدام التعلم المعزز، أضاف العلماء الصينيون خطوة جديدة في تطوير هذه الروبوتات، حيث تمكنوا من تعليمها النهوض من الأرض، ما يعزز قدرتها على التفاعل مع البيئة بشكل مرن وواقعي.ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، مندهشين بالتطور الذي وصلت إليه الروبوتات، حيث أصبحت حركاتها تتطابق إلى حد كبير مع حركات الإنسان.روبوتات راقصة تبهر الحضور في احتفالات رأس السنة الصينية... فيديو"قطارات متطورة".. الصين تكشف عن أحدث تقنيات النقل العام.. فيديو
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نادي الفيديو, الصين
"تعلم النهوض"... الروبوت الصيني لن يسقط بعد اليوم... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائعا لروبوتات صينية تتعلم النهوض في أوضاع مختلفة ومواقف حياتية متنوعة.
بعد النجاح الذي حققته تقنية لتعليم "الروبوتات البشرية" النهوض في أوضاع متنوعة باستخدام التعلم المعزز، أضاف العلماء الصينيون خطوة جديدة في تطوير هذه الروبوتات، حيث تمكنوا من تعليمها النهوض من الأرض، ما يعزز قدرتها على التفاعل مع البيئة بشكل مرن وواقعي.
ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، مندهشين بالتطور الذي وصلت إليه الروبوتات، حيث أصبحت حركاتها تتطابق إلى حد كبير مع حركات الإنسان.