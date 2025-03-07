https://sarabic.ae/20250307/الأقمار-الاصطناعية-الصغيرة-مستقبل-الفضاء-الواعد-1098472527.html
الأقمار الاصطناعية الصغيرة... مستقبل الفضاء الواعد
الأقمار الاصطناعية الصغيرة... مستقبل الفضاء الواعد
سبوتنيك عربي
توصل مجموعة من العلماء الروس إلى أن تقنيات حديثة تتيح إنشاء أجهزة أقمار اصطناعية خفيفة الوزن بسرعة كبيرة وبتكلفة زهيدة وبكميات كبيرة، تسهم في حل بعض المشكلات... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T12:46+0000
2025-03-07T12:46+0000
2025-03-07T12:46+0000
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ووفقا لمقال منشور في مجلة "scientificrussia" العلمية الروسية، فإن هذه الأقمار الصناعية النانوية والصغرية ليست أقل شأنا من الأجهزة الأكبر حجما، كما أنها تستخدم لاختبار الأساليب التقنية الجديدة.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أطلقت جامعة سمارة الوطنية الروسية للأبحاث قمرًا صناعيًا نانويًا من نوع "سمارت سات- لونو سفير". القمر يعمل للحصول على بيانات حول حالة الغلاف الأيوني والغلاف المغناطيسي للأرض، والتي يمكن استخدامها للتنبؤ بانقطاع الاتصالات وتحسين دقة أنظمة الملاحة.ويقول إيغور فيتاليفيتش بيلوكونوف، رئيس قسم أبحاث الفضاء بين الجامعات في جامعة سامارا، إن جميع الأنظمة الموجودة على القمر الصناعي أو الغالبية العظمى منها، يجب أن يتم تطويرها داخليًا. وبخلاف ذلك، فمن المستحيل ضمان أداء الجهاز ونجاح المهمة.لذلك، ومنذ عام 2016، تقوم الجامعة بتصميم وإنشاء الأقمار الصناعية النانوية بشكل مستقل تمامًا، دون شراء أي أنظمة على متنها.تطبيق نظري آخر هو إنشاء نظام يعتمد على محرك كهروحراري لإنقاذ رواد الفضاء أثناء النشاط خارج المركبة. عند الذهاب إلى الفضاء الخارجي، يستخدم رواد الفضاء حلقتي تسلق، والتي يعيدون ربطها أثناء التحرك خارج المحطة الفضائية.إذا انفكت الحلقات وفقد رائد الفضاء الاتصال بالمحطة، فسيصبح فعليًا قمرًا صناعيًا للعودة إلى الأرض.
https://sarabic.ae/20250307/علماء-روس-يحددون-فائدة-مهمة-لإكليل-الجبل-1098464946.html
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منوعات, علوم
الأقمار الاصطناعية الصغيرة... مستقبل الفضاء الواعد
توصل مجموعة من العلماء الروس إلى أن تقنيات حديثة تتيح إنشاء أجهزة أقمار اصطناعية خفيفة الوزن بسرعة كبيرة وبتكلفة زهيدة وبكميات كبيرة، تسهم في حل بعض المشكلات المتعلقة بأبحاث الفضاء.
ووفقا لمقال منشور في مجلة "scientificrussia
" العلمية الروسية،
فإن هذه الأقمار الصناعية النانوية والصغرية ليست أقل شأنا من الأجهزة الأكبر حجما، كما أنها تستخدم لاختبار الأساليب التقنية الجديدة.
الشكل العالمي لمثل هذه الأقمار الصناعية هو مكعب قياسه 10 × 10 × 10 سم، وهو ما يسمى بالوحدة الواحدة. من هذه المكعبات، يمكنك إنشاء أجهزة أكبر، اعتمادا على المهام.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أطلقت جامعة سمارة الوطنية الروسية للأبحاث قمرًا صناعيًا نانويًا من نوع "سمارت سات- لونو سفير". القمر يعمل للحصول على بيانات حول حالة الغلاف الأيوني والغلاف المغناطيسي للأرض، والتي يمكن استخدامها للتنبؤ بانقطاع الاتصالات وتحسين دقة أنظمة الملاحة.
ويقول إيغور فيتاليفيتش بيلوكونوف، رئيس قسم أبحاث الفضاء بين الجامعات في جامعة سامارا، إن جميع الأنظمة الموجودة على القمر الصناعي أو الغالبية العظمى منها، يجب أن يتم تطويرها داخليًا. وبخلاف ذلك، فمن المستحيل ضمان أداء الجهاز ونجاح المهمة.
لذلك، ومنذ عام 2016، تقوم الجامعة بتصميم وإنشاء الأقمار الصناعية النانوية بشكل مستقل تمامًا، دون شراء أي أنظمة على متنها.
وهكذا، قام العلماء الشباب من جامعة سمارة بإنشاء جهاز استقبال ملاحي مزدوج التردد خاص بهم. ولا يعتبر فقط جهازًا لحل المشكلات القياسية، تحديد الإحداثيات والسرعة، ولكن أيضًا كأداة علمية. تتغير إشارة الراديو التي تنتقل من القمر الصناعي إلى هوائي الاستقبال اعتمادًا على خصائص الوسط الذي تنتشر من خلاله. وبناء على ذلك، من الممكن حل المشكلة العكسية - تقييم التغيرات في هذه البيئة.
تطبيق نظري آخر هو إنشاء نظام يعتمد على محرك كهروحراري لإنقاذ رواد الفضاء أثناء النشاط خارج المركبة. عند الذهاب إلى الفضاء الخارجي، يستخدم رواد الفضاء حلقتي تسلق، والتي يعيدون ربطها أثناء التحرك خارج المحطة الفضائية.
إذا انفكت الحلقات وفقد رائد الفضاء الاتصال بالمحطة، فسيصبح فعليًا قمرًا صناعيًا للعودة إلى الأرض.