علماء روس يحددون فائدة مهمة لإكليل الجبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
14:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
15:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:00 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250307/علماء-روس-يحددون-فائدة-مهمة-لإكليل-الجبل-1098464946.html
علماء روس يحددون فائدة مهمة لإكليل الجبل
علماء روس يحددون فائدة مهمة لإكليل الجبل
سبوتنيك عربي
تتسبب مقاومة مضادات الميكروبات في جعل علاج العدوى أكثر صعوبة وأحياناً مستحيلاً، لذا يتجه الباحثون بشكل متزايد إلى المصادر الطبيعية مثل الزيوت الأساسية لإيجاد... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T09:51+0000
2025-03-07T09:51+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/07/1098464386_0:1345:2048:2497_1920x0_80_0_0_a350702f3620fb048ae9952e93fb16ef.jpg
نجح علماء روس من جامعات غانا وجامعة الأورال الفيدرالية في تحديد التأثير زيت إكليل الجبل العطري كمضاد للبكتيريا، وخاصة ضد مسببات الأمراض المقاومة، مثل المكورات العنقودية الذهبية، والكلبسيلا الرئوية، والإشريكية القولونية وغيرها من البكتيريا الإيجابية الجرام والسلبية الجرام.وأما بالنسبة لفعالية المضادات الحيوية، احتاج العلماء لقمع البكتيريا الإشريكية القولونية، إلى 250 ميكروغرام/مل من المضاد الحيوي التقليدي الأمبيسلين.وتوصل العلماء إلى أن الجمع بين زيت إكليل الجبل العطري والمضادات الحيوية التقليدية يوفر تأثيرًا معززًا مقارنة باستخدام كل مكون على حدة.ويذكر أن نبات إكليل الجبل منتشر على نطاق واسع وينمو بسهولة في مجموعة متنوعة من المناخات، ويكثر استخدامه في الوقت الحالي بصناعة الأغذية ومستحضرات التجميل والطب البديل.
https://sarabic.ae/20250303/علماء-يعيدون-بناء-وجه-موزارت-الحقيقي-لأول-مرة-منذ-230-عاما---1098335731.html
https://sarabic.ae/20250303/علماء-روس-يكتشفون-فيروسات-غازية-للبكتيريا-قد-تشكل-بديلا-للمضادات-الحيوية-ضد-داء-السل-1098345553.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/07/1098464386_0:1153:2048:2689_1920x0_80_0_0_5cdd12340cc797ae255632367002f04d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء روس يحددون فائدة مهمة لإكليل الجبل

09:51 GMT 07.03.2025
© Unsplash/ Julian Hochgesang اكليل الجبل
اكليل الجبل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Unsplash/ Julian Hochgesang
تابعنا عبر
تتسبب مقاومة مضادات الميكروبات في جعل علاج العدوى أكثر صعوبة وأحياناً مستحيلاً، لذا يتجه الباحثون بشكل متزايد إلى المصادر الطبيعية مثل الزيوت الأساسية لإيجاد حلول جديدة.
نجح علماء روس من جامعات غانا وجامعة الأورال الفيدرالية في تحديد التأثير زيت إكليل الجبل العطري كمضاد للبكتيريا، وخاصة ضد مسببات الأمراض المقاومة، مثل المكورات العنقودية الذهبية، والكلبسيلا الرئوية، والإشريكية القولونية وغيرها من البكتيريا الإيجابية الجرام والسلبية الجرام.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "scientificrussia"، يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لزيادة فعالية العلاج المضاد للبكتيريا، وخاصة ضد السلالات المتعددة المقاومة، وهو أمر مهم للغاية في سياق مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات المتزايدة.

جمجمة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
مجتمع
علماء يعيدون بناء وجه موزارت الحقيقي لأول مرة منذ 230 عاما
3 مارس, 07:50 GMT

وقارن العلماء في دراستهم التأثيرات التآزرية لزيت إكليل الجبل مقابل المضادات الحيوية التقليدية، حيث وجدوا أن 3.13 إلى 6.25 ملغ/مل من زيت إكليل الجبل كافي لتثبيط نمو البكتيريا المختبرة، و3.12 إلى 12.5 ملغ/مل لقتل الميكروبات.

وأما بالنسبة لفعالية المضادات الحيوية، احتاج العلماء لقمع البكتيريا الإشريكية القولونية، إلى 250 ميكروغرام/مل من المضاد الحيوي التقليدي الأمبيسلين.
وتوصل العلماء إلى أن الجمع بين زيت إكليل الجبل العطري والمضادات الحيوية التقليدية يوفر تأثيرًا معززًا مقارنة باستخدام كل مكون على حدة.
فيروس ماربورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
مجتمع
علماء روس يكتشفون فيروسات "غازية للبكتيريا" قد تشكل بديلا للمضادات الحيوية ضد داء السل
3 مارس, 12:44 GMT

ورأى العلماء أن الخطوة التالية قد تكون تطوير علاجات مركبة جديدة، وخاصة لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام النتائج لتطوير مبيدات فطريات طبيعية أو عوامل مبيدة للبكتيريا في الزراعة.

ويذكر أن نبات إكليل الجبل منتشر على نطاق واسع وينمو بسهولة في مجموعة متنوعة من المناخات، ويكثر استخدامه في الوقت الحالي بصناعة الأغذية ومستحضرات التجميل والطب البديل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала