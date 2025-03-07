https://sarabic.ae/20250307/علماء-روس-يحددون-فائدة-مهمة-لإكليل-الجبل-1098464946.html
علماء روس يحددون فائدة مهمة لإكليل الجبل
علماء روس يحددون فائدة مهمة لإكليل الجبل
سبوتنيك عربي
تتسبب مقاومة مضادات الميكروبات في جعل علاج العدوى أكثر صعوبة وأحياناً مستحيلاً، لذا يتجه الباحثون بشكل متزايد إلى المصادر الطبيعية مثل الزيوت الأساسية لإيجاد... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T09:51+0000
2025-03-07T09:51+0000
2025-03-07T09:51+0000
مجتمع
علوم
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نجح علماء روس من جامعات غانا وجامعة الأورال الفيدرالية في تحديد التأثير زيت إكليل الجبل العطري كمضاد للبكتيريا، وخاصة ضد مسببات الأمراض المقاومة، مثل المكورات العنقودية الذهبية، والكلبسيلا الرئوية، والإشريكية القولونية وغيرها من البكتيريا الإيجابية الجرام والسلبية الجرام.وأما بالنسبة لفعالية المضادات الحيوية، احتاج العلماء لقمع البكتيريا الإشريكية القولونية، إلى 250 ميكروغرام/مل من المضاد الحيوي التقليدي الأمبيسلين.وتوصل العلماء إلى أن الجمع بين زيت إكليل الجبل العطري والمضادات الحيوية التقليدية يوفر تأثيرًا معززًا مقارنة باستخدام كل مكون على حدة.ويذكر أن نبات إكليل الجبل منتشر على نطاق واسع وينمو بسهولة في مجموعة متنوعة من المناخات، ويكثر استخدامه في الوقت الحالي بصناعة الأغذية ومستحضرات التجميل والطب البديل.
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علوم
علماء روس يحددون فائدة مهمة لإكليل الجبل
تتسبب مقاومة مضادات الميكروبات في جعل علاج العدوى أكثر صعوبة وأحياناً مستحيلاً، لذا يتجه الباحثون بشكل متزايد إلى المصادر الطبيعية مثل الزيوت الأساسية لإيجاد حلول جديدة.
نجح علماء روس من جامعات غانا وجامعة الأورال الفيدرالية في تحديد التأثير زيت إكليل الجبل العطري كمضاد للبكتيريا، وخاصة ضد مسببات الأمراض المقاومة، مثل المكورات العنقودية الذهبية، والكلبسيلا الرئوية، والإشريكية القولونية وغيرها من البكتيريا الإيجابية الجرام والسلبية الجرام.
وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "scientificrussia"، يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لزيادة فعالية العلاج المضاد للبكتيريا، وخاصة ضد السلالات المتعددة المقاومة، وهو أمر مهم للغاية في سياق مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات المتزايدة.
وقارن العلماء في دراستهم التأثيرات التآزرية لزيت إكليل الجبل مقابل المضادات الحيوية التقليدية، حيث وجدوا أن 3.13 إلى 6.25 ملغ/مل من زيت إكليل الجبل كافي لتثبيط نمو البكتيريا المختبرة، و3.12 إلى 12.5 ملغ/مل لقتل الميكروبات.
وأما بالنسبة لفعالية المضادات الحيوية، احتاج العلماء لقمع البكتيريا الإشريكية القولونية، إلى 250 ميكروغرام/مل من المضاد الحيوي التقليدي الأمبيسلين.
وتوصل العلماء
إلى أن الجمع بين زيت إكليل الجبل العطري والمضادات الحيوية التقليدية يوفر تأثيرًا معززًا مقارنة باستخدام كل مكون على حدة.
ورأى العلماء أن الخطوة التالية قد تكون تطوير علاجات مركبة جديدة، وخاصة لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام النتائج لتطوير مبيدات فطريات طبيعية أو عوامل مبيدة للبكتيريا في الزراعة.
ويذكر أن نبات إكليل الجبل منتشر على نطاق واسع وينمو بسهولة في مجموعة متنوعة من المناخات، ويكثر استخدامه في الوقت الحالي بصناعة الأغذية ومستحضرات التجميل والطب البديل.