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https://sarabic.ae/20250303/علماء-يعيدون-بناء-وجه-موزارت-الحقيقي-لأول-مرة-منذ-230-عاما---1098335731.html
علماء يعيدون بناء وجه موزارت الحقيقي لأول مرة منذ 230 عاما
علماء يعيدون بناء وجه موزارت الحقيقي لأول مرة منذ 230 عاما
سبوتنيك عربي
تمكن فريق من العلماء المتخصصين من إعادة بناء وجه الموسيقي العالمي الشهير موزارت الحقيقي استنادا على جمجمته، وذلك لأول مرة منذ 230 عامًا، إذ تم رسم معظم صوره... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T07:50+0000
2025-03-03T07:50+0000
مجتمع
علوم
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وقال شيشرون مورايس، الخبير في الطب الشرعي والمتخصص في إعادة بناء الوجوه، إنه علم بالجمجمة عن طريق الصدفة أثناء عمله في مشروع آخر.وأضاف: "لقد عمل فريقنا على تقريب الوجه لأكثر من عشر سنوات، في بعض الأحيان نساعد علماء الجريمة، ونعيد بناء الشخصيات التاريخية بشكل أساسي". ومع ذلك، لا يزال الجدل حول صحة الجمجمة التي تم العثور عليها مستمرا، فمن المفترض أنه قد تم اكتشافها بواسطة حفار قبور، بعد 10 سنوات من وفاة موزارت، إذ أفاد الحفار بأنه تذكر موقع دفنه غير المميز في فيينا.اكتشاف أثري استثنائي في مصر.. العثور على مقبرة الملك تحتمس الثاني "المفقودة"
https://sarabic.ae/20250124/دراسة-تكشف-عن-مواقع-مخفية-تحوي-آثار-الديناصورات-الأولى-1097100827.html
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علوم
علوم

علماء يعيدون بناء وجه موزارت الحقيقي لأول مرة منذ 230 عاما

07:50 GMT 03.03.2025
© Photo / Unsplash/ jessica rigollot جمجمة
جمجمة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Photo / Unsplash/ jessica rigollot
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تمكن فريق من العلماء المتخصصين من إعادة بناء وجه الموسيقي العالمي الشهير موزارت الحقيقي استنادا على جمجمته، وذلك لأول مرة منذ 230 عامًا، إذ تم رسم معظم صوره بعد فترة طويلة من وفاته، وحتى الصور القليلة خلال حياته، تختلف بشكل كبير عن بعضها بعضا.
وقال شيشرون مورايس، الخبير في الطب الشرعي والمتخصص في إعادة بناء الوجوه، إنه علم بالجمجمة عن طريق الصدفة أثناء عمله في مشروع آخر.
وأضاف: "لقد عمل فريقنا على تقريب الوجه لأكثر من عشر سنوات، في بعض الأحيان نساعد علماء الجريمة، ونعيد بناء الشخصيات التاريخية بشكل أساسي".
مجسم ديناصور تي-ريكس الشهير - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
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وبدأ الفريق الدولي بترميم افتراضي للجمجمة، ثم تم الجمع بين التقنيات المختلفة لإنتاج عملية الترميم الكاملة.
ومع ذلك، لا يزال الجدل حول صحة الجمجمة التي تم العثور عليها مستمرا، فمن المفترض أنه قد تم اكتشافها بواسطة حفار قبور، بعد 10 سنوات من وفاة موزارت، إذ أفاد الحفار بأنه تذكر موقع دفنه غير المميز في فيينا.
اكتشاف أثري استثنائي في مصر.. العثور على مقبرة الملك تحتمس الثاني "المفقودة"
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