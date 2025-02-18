https://sarabic.ae/20250218/اكتشاف-أثري-استثنائي-في-مصر-العثور-على-مقبرة-الملك-تحتمس-الثاني-المفقودة-1097931997.html

اكتشاف أثري استثنائي في مصر.. العثور على مقبرة الملك تحتمس الثاني "المفقودة"

اكتشاف أثري استثنائي في مصر.. العثور على مقبرة الملك تحتمس الثاني "المفقودة"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، عن كشف أثري ضخم في مدينة الأقصر جنوبي البلاد، حيث وصفه المجلس الأعلى للآثار بأنه "أحد أهم الاكتشافات... 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T16:42+0000

2025-02-18T16:42+0000

2025-02-18T16:42+0000

مجتمع

مصر

ثقافة

السياحة

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104287/95/1042879599_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a8465b7aee1036d7cf64eb2ba4069635.jpg

وحسب موقع "اليوم السابع"، تمكنت البعثة الأثرية المصرية-الإنجليزية المشتركة من العثور على مقبرة الملك تحتمس الثاني، آخر مقبرة مفقودة لملوك الأسرة الفرعونية الـ 18.أول مقبرة ملكية تُكتشف منذ 1922وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه منذ العثور على مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922.كما وصف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، هذا الكشف بأنه "أحد أهم الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة"، لافتا إلى أن القطع الأثرية المكتشفة بها "تُعد إضافة هامة لتاريخ المنطقة الأثرية وفترة عهد الملك تحتمس الثاني"، حيث تم العثور لأول مرة على الأثاث الجنائزي لهذا الملك الذي لا يوجد له أي أثاث جنائزي في المتاحف حول العالم.تصميم معماري بسيط بأسرار عظيمةمن جانبه، أوضح بيرز ليزرلاند، رئيس البعثة الأثرية من الجانب الإنجليزي، أن تصميم المقبرة يتميز ببساطته المعمارية، لكنه كان نواة لتصميم مقابر الملوك الذين حكموا مصر بعد تحتمس الثاني خلال الأسرة الـ 18.كما أشار إلى أن البعثة ستواصل عمليات المسح الأثري في المنطقة، بحثا عن مزيد من الأسرار المتعلقة بهذه المقبرة والمحتويات التي نُقلت منها.نشاط أثري مكثف في مصرويأتي هذا الاكتشاف في إطار الجهود المتواصلة للبعثات الأثرية، حيث شهدت مصر في الآونة الأخيرة عددا من الاكتشافات المهمة، من بينها العثور على مقابر تعود للأسرة الفرعونية الـ 26 وعصر البطالمة في دمياط الجديدة خلال يوليو/تموز الماضي.

https://sarabic.ae/20241231/لغز-التوابيت-المعاد-دفنها-اكتشاف-مذهل-في-مصر-يكشف-سرا-جديدا-للفراعنة-1096361036.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, ثقافة, السياحة, منوعات, الأخبار