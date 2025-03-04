https://sarabic.ae/20250304/باحثون-روس-يبتكرون-طريقة-لمراقبة-صحة-الرئتين-عن-طريق-الزفير-1098367968.html

باحثون روس يبتكرون طريقة لمراقبة صحة الرئتين عن طريق الزفير

باحثون روس يبتكرون طريقة لمراقبة صحة الرئتين عن طريق الزفير

سبوتنيك عربي

طوّر اختصاصيون من جامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف"، جهازا تشخيصيا جديدا، لتحليل هواء الزفير. 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T07:09+0000

2025-03-04T07:09+0000

2025-03-04T07:10+0000

مجتمع

علوم

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وجمع الاختصاصيون "الزفير" باستخدام أنبوب على شكل حرف "يو" بالإنكليرية، وبعد ذلك يتم تحديد تركيز بيروكسيد الهيدروجين فيه بطريقة كهروكيميائية - وهي إحدى علامات الإجهاد التأكسدي في الرئتين، والتي قد تترافق مع تدهور صحة الجهاز التنفسي.ويحتوي السائل الذي يغطي سطح الجهاز التنفسي، على مجموعة متنوعة من المعلومات حول صحة الرئة، ولكن تحليله المباشر يتم الآن عن طريق حقن سائل محايد في القصبات الهوائية والرئتين، تحت التخدير الموضعي أثناء غسل القصبات الهوائية.وقال الخبراء إن "الحل الأبسط هو إجراء تحليل غير جراحي، لهواء الزفير، مع تبريده، وهو أمر ضروري لانتقال جميع المستقلبات إلى المحلول".ولزيادة كفاءة تشخيص صحة الرئة، دون التدخل في جسم المريض، قام متخصصون من جامعة موسكو الحكومية وزملاؤهم من الجامعة الوطنية الروسية للأبحاث الطبية، بتطوير جهاز يسمح لك بجمع وفحص الهباء الجوي الزفيري، دون تخفيف السائل من سطح الجهاز التنفسي.وأَضاف: "يحتوي مستشعر مستوى "بروكسيدات الهيدروجين"، على جزيئات نانوية من اللون الأزرق البروسي، وهي صبغة زرقاء تستخدم في الأجهزة الكهروكيميائية، وهذه المادة تتفوق بـ 1000 مرة على البلاتين، الذي يستخدم تقليديا للكشف عن بيروكسيد الهيدروجين في وجود الأكسجين".علماء روس يكتشفون فيروسات "غازية للبكتيريا" قد تشكل بديلا للمضادات الحيوية ضد داء السل

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