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https://sarabic.ae/20250303/علماء-يصنعون-حجرا-اصطناعيا-أصلب-من-نظيره-الطبيعي-1098331106.html
علماء يصنعون حجرا اصطناعيا "أصلب" من نظيره الطبيعي
علماء يصنعون حجرا اصطناعيا "أصلب" من نظيره الطبيعي
سبوتنيك عربي
يُعرف الألماس بأنه أصلب مادة طبيعية على الأرض، على الرغم من تطوير أشكال صناعية أكثر صلابة، وهو إنجاز تمكن الباحثون من تحقيقه مرة أخرى، من خلال نهج جديد لتشكيل... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T05:55+0000
2025-03-03T05:55+0000
مجتمع
علوم
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ووضع باحثو فريق بحثي مادة الغرافيت (مادة أخرى فائقة الصلابة)، تحت قدر كبير من الضغط، قبل تسخينها إلى 1800 كلفن (أي 1527 درجة).الألماس الناتج له بنية بلورية شبكية سداسية، بدلاً من البنية المكعبة العادية للألماس السداسي (أو اللونسداليت)، إذ جذب انتباه العلماء لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا، بعد اكتشافه في موقع اصطدام يعزز الصلابة.وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "يظل تركيب الألماس السداسي تحديًا، وحتى وجوده ما يزال مثيرًا للجدل".الألماسة المنتجة حديثًا لها صلابة تبلغ 155 غيغا باسكال، وهي في الأساس قياس للضغط، الضغط الذي يمكن للمادة تحمله، الألماس الطبيعي بالمقارنة، يصل إلى نحو 110 غيغا بايت باسكال في الصلابة، والاستقرار الحراري مثير للإعجاب أيضًا، حسب مجلة "ساينس أليرت" العلمي.ولكن الألماس الطبيعي يمكنه تحمل درجات حرارة أعلى، ولكن فقط في الفراغ، بالإضافة إلى التغلب على بعض القيود التي واجهها الباحثون سابقًا عند تصنيع الألماس السداسي، تمكن الفريق من تحديد طرق يمكن من خلالها توسيع نطاق العملية في المستقبل.وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها العلماء، إنشاء ماسات شبكية سداسية في المختبر، حيث قام مشروع سابق تم تنفيذه في عام 2016 بإنشاء هذه الألماسات من الكربون، غير المتبلور، وهي مادة من دون شكل محدد.علماء روس يكتشفون سرا جديدا... فحص بسيط يكشف السرطان قبل تفشيه
https://sarabic.ae/20250302/علماء-روس-يبتكرون-مادة-تمنع-تآكل-معدات-النفط-والغاز----1098309973.html
https://sarabic.ae/20250228/مسبار-صيني-يكتشف-أدلة-حول-وجود-محيطات-قديمة-على-سطح-المريخ-1098249686.html
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علوم
علوم

علماء يصنعون حجرا اصطناعيا "أصلب" من نظيره الطبيعي

05:55 GMT 03.03.2025
CC0 / Pixabay / ألماس
 ألماس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
يُعرف الألماس بأنه أصلب مادة طبيعية على الأرض، على الرغم من تطوير أشكال صناعية أكثر صلابة، وهو إنجاز تمكن الباحثون من تحقيقه مرة أخرى، من خلال نهج جديد لتشكيل الألماس.
ووضع باحثو فريق بحثي مادة الغرافيت (مادة أخرى فائقة الصلابة)، تحت قدر كبير من الضغط، قبل تسخينها إلى 1800 كلفن (أي 1527 درجة).
الألماس الناتج له بنية بلورية شبكية سداسية، بدلاً من البنية المكعبة العادية للألماس السداسي (أو اللونسداليت)، إذ جذب انتباه العلماء لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا، بعد اكتشافه في موقع اصطدام يعزز الصلابة.

وتتميز الألماسات الطبيعية والاصطناعية في الغالب بشبكة مكعبة، في حين لم يتم استكشاف بنية سداسية نادرة، تُعرف باسم الألماس السداسي، إلى حد كبير بسبب النقاء المنخفض، والحجم الضئيل لمعظم العينات التي تم الحصول عليها.

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وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "يظل تركيب الألماس السداسي تحديًا، وحتى وجوده ما يزال مثيرًا للجدل".
الألماسة المنتجة حديثًا لها صلابة تبلغ 155 غيغا باسكال، وهي في الأساس قياس للضغط، الضغط الذي يمكن للمادة تحمله، الألماس الطبيعي بالمقارنة، يصل إلى نحو 110 غيغا بايت باسكال في الصلابة، والاستقرار الحراري مثير للإعجاب أيضًا، حسب مجلة "ساينس أليرت" العلمي.

ويمكن للألماس السداسي الصناعي أن يظل سليمًا حتى 1100 درجة مئوية على الأقل، وفقًا للباحثين، مقارنة بـ900 درجة مئوية (1652 درجة فهرنهايت) للألماس النانوي، المستخدم غالبًا في التطبيقات الصناعية.

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ولكن الألماس الطبيعي يمكنه تحمل درجات حرارة أعلى، ولكن فقط في الفراغ، بالإضافة إلى التغلب على بعض القيود التي واجهها الباحثون سابقًا عند تصنيع الألماس السداسي، تمكن الفريق من تحديد طرق يمكن من خلالها توسيع نطاق العملية في المستقبل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها العلماء، إنشاء ماسات شبكية سداسية في المختبر، حيث قام مشروع سابق تم تنفيذه في عام 2016 بإنشاء هذه الألماسات من الكربون، غير المتبلور، وهي مادة من دون شكل محدد.
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