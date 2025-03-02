علماء روس يبتكرون مادة تمنع تآكل معدات النفط والغاز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250302/علماء-روس-يبتكرون-مادة-تمنع-تآكل-معدات-النفط-والغاز----1098309973.html
علماء روس يبتكرون مادة تمنع تآكل معدات النفط والغاز
علماء روس يبتكرون مادة تمنع تآكل معدات النفط والغاز
سبوتنيك عربي
ابتكر مجموعة من العلماء الروس مادة تمنع تآكل معدات النفط والغاز، ما يشكل نقلة نوعية في عالم إنتاج واستثمار الثروات الباطنية. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T11:55+0000
2025-03-02T11:55+0000
مجتمع
روسيا
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085082727_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_049821771a46c72b5bc52f312219932d.jpg
وبحسب مجلة "ساينتيفيك راشا" العلمية الروسية، فإن الأضرار الناتجة عن تآكل معدات استخراج المعادن ونقلها ومعالجتها هو سبب ما يقرب من ربع الحوادث في صناعة النفط والغاز.ويعد استخدام المركبات الكيميائية الخاصة (المثبطات)، الطريقة الأكثر فعالية وبأسعار معقولة لمكافحة التآكل. ومع ذلك، قد يحتوي الكثير منها على عناصر سامة تشكل خطراً على البيئة. ولذلك، هناك الآن اهتمام متزايد بالمثبطات "الخضراء"، التي يتم الحصول عليها من مصادر بيولوجية صديقة للبيئة.وعلى وجه الخصوص، تعتبر البوليمرات الحيوية والمستخلصات النباتية من الفواكه والأوراق والأزهار مكونات لتلك المثبطات، وقام علماء من جامعة بيرم بوليتكنيك وجامعة قازان الفيدرالية الروسيتين، بالتعاون مع خبراء من إيران والصين، بتطوير مثبطات فريدة جديدة لحماية المعدات من التآكل تعتمد على مادة البولي يوريثين والصمغ العربي، وهو راتينج تم الحصول عليه من عصارة السنط، وتعتبر المادة المصنعة فعالة بنسبة 95%.ولتلبية الطلب العالمي على الغاز، يجب إنتاجه في ظروف متزايدة القسوة، وتحديداً في البيئات الحمضية المشبعة بكبريتيد الهيدروجين، حيث يعتبر التآكل من أهم المشاكل التي تواجهها هذه الصناعة، ولحماية المعدات من تدمير التآكل، يعد استخدام مركبات كيميائية خاصة (مثبطات) فعالا.وللحصول على المزيد من المواد المثبطة الصديقة للبيئة، تتم دراسة البوليمرات الحيوية القائمة على الكربوهيدرات، والتي يتم الحصول عليها من مصادر طبيعية. وتشمل هذه المصادر السيليلوز والنشاء والبكتين والشيتوزان والدكسترين والجينات.لقد أظهرت البوليمرات الحيوية بالفعل إمكاناتها كمثبطات في صناعة النفط والغاز. ومع ذلك، فإن متانتها واستقرارها في البيئات الحمضية ليست فعالة. يمكن حل هذه المشكلة بإضافة بوليمرات أخرى تزيد من مقاومتها للحرارة.وأظهرت الأبحاث أن الصمغ العربي النقي يمكن أن يقلل بشكل معتدل من التآكل في البيئات الحمضية بنسبة تصل إلى 74%، إذ أن إدراج البولي يوريثين في تركيبته يزيد بشكل كبير من النشاط المثبط إلى 94-95%، وتبين أن الكمية الأمثل لحقن البولي يوريثين هي 17.2%، ولا تؤدي إضافتها الإضافية إلى تغيير كبير.واختبر البوليتكنيكيون أداء المانع في بيئة حمضية ووجدوا انخفاضًا في تلف السطح وتكوين منتجات التآكل على المعدن. إنها تشكل طبقة واقية تعمل كحاجز، وتمنع العناصر المسببة للتآكل من التفاعل مع السطح.ويعد المانع البيولوجي الصديق للبيئة الذي طوره العلماء الروس بديلاً واعدًا للمواد التقليدية لمكافحة التآكل، إذ سيؤدي استخدامه إلى تحسين متانة المعدات المستخدمة في البيئات الحمضية واستدامة صناعة النفط والغاز العالمية.
https://sarabic.ae/20250302/أكبر-الدول-العربية-قدرة-على-توليد-الكهرباء-من-طاقة-الرياح-1098301115.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085082727_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9d97306a4b093aa477190f744af8ab30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, علوم
روسيا, علوم

علماء روس يبتكرون مادة تمنع تآكل معدات النفط والغاز

11:55 GMT 02.03.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار .
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ابتكر مجموعة من العلماء الروس مادة تمنع تآكل معدات النفط والغاز، ما يشكل نقلة نوعية في عالم إنتاج واستثمار الثروات الباطنية.
وبحسب مجلة "ساينتيفيك راشا" العلمية الروسية، فإن الأضرار الناتجة عن تآكل معدات استخراج المعادن ونقلها ومعالجتها هو سبب ما يقرب من ربع الحوادث في صناعة النفط والغاز.
ويعد استخدام المركبات الكيميائية الخاصة (المثبطات)، الطريقة الأكثر فعالية وبأسعار معقولة لمكافحة التآكل. ومع ذلك، قد يحتوي الكثير منها على عناصر سامة تشكل خطراً على البيئة. ولذلك، هناك الآن اهتمام متزايد بالمثبطات "الخضراء"، التي يتم الحصول عليها من مصادر بيولوجية صديقة للبيئة.
وعلى وجه الخصوص، تعتبر البوليمرات الحيوية والمستخلصات النباتية من الفواكه والأوراق والأزهار مكونات لتلك المثبطات، وقام علماء من جامعة بيرم بوليتكنيك وجامعة قازان الفيدرالية الروسيتين، بالتعاون مع خبراء من إيران والصين، بتطوير مثبطات فريدة جديدة لحماية المعدات من التآكل تعتمد على مادة البولي يوريثين والصمغ العربي، وهو راتينج تم الحصول عليه من عصارة السنط، وتعتبر المادة المصنعة فعالة بنسبة 95%.

ويعد الغاز الطبيعي اليوم بديلاً أنظف وأكثر ضمنانا من النفط والفحم بسبب انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي السنوات الأخيرة، كان استهلاكه ينمو بشكل مطرد، ولكن في الوقت نفسه، يتم استنفاد الودائع المتاحة بشكل متزايد.

ولتلبية الطلب العالمي على الغاز، يجب إنتاجه في ظروف متزايدة القسوة، وتحديداً في البيئات الحمضية المشبعة بكبريتيد الهيدروجين، حيث يعتبر التآكل من أهم المشاكل التي تواجهها هذه الصناعة، ولحماية المعدات من تدمير التآكل، يعد استخدام مركبات كيميائية خاصة (مثبطات) فعالا.
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
أكبر الدول العربية قدرة على توليد الكهرباء من طاقة الرياح
06:04 GMT
وللحصول على المزيد من المواد المثبطة الصديقة للبيئة، تتم دراسة البوليمرات الحيوية القائمة على الكربوهيدرات، والتي يتم الحصول عليها من مصادر طبيعية. وتشمل هذه المصادر السيليلوز والنشاء والبكتين والشيتوزان والدكسترين والجينات.
لقد أظهرت البوليمرات الحيوية بالفعل إمكاناتها كمثبطات في صناعة النفط والغاز. ومع ذلك، فإن متانتها واستقرارها في البيئات الحمضية ليست فعالة. يمكن حل هذه المشكلة بإضافة بوليمرات أخرى تزيد من مقاومتها للحرارة.
وأظهرت الأبحاث أن الصمغ العربي النقي يمكن أن يقلل بشكل معتدل من التآكل في البيئات الحمضية بنسبة تصل إلى 74%، إذ أن إدراج البولي يوريثين في تركيبته يزيد بشكل كبير من النشاط المثبط إلى 94-95%، وتبين أن الكمية الأمثل لحقن البولي يوريثين هي 17.2%، ولا تؤدي إضافتها الإضافية إلى تغيير كبير.

ويوضح عبد الرضا فرهاديان، باحث أول في قسم هندسة البترول بجامعة الملك فيصل، بالقول: "تثبت هذه النتائج أن تعديل بنية الصمغ العربي يحسن خصائصه بشكل فعال، ما يجعله مثبطًا واعدًا وصديقًا للبيئة لصناعة الغاز، حيث أن 17.2% فقط من مادة البولي يوريثين".

واختبر البوليتكنيكيون أداء المانع في بيئة حمضية ووجدوا انخفاضًا في تلف السطح وتكوين منتجات التآكل على المعدن. إنها تشكل طبقة واقية تعمل كحاجز، وتمنع العناصر المسببة للتآكل من التفاعل مع السطح.
ويعد المانع البيولوجي الصديق للبيئة الذي طوره العلماء الروس بديلاً واعدًا للمواد التقليدية لمكافحة التآكل، إذ سيؤدي استخدامه إلى تحسين متانة المعدات المستخدمة في البيئات الحمضية واستدامة صناعة النفط والغاز العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала