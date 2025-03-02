https://sarabic.ae/20250302/أكبر-الدول-العربية-قدرة-على-توليد-الكهرباء-من-طاقة-الرياح-1098301115.html
أكبر الدول العربية قدرة على توليد الكهرباء من طاقة الرياح
أكبر الدول العربية قدرة على توليد الكهرباء من طاقة الرياح
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن أكثر الدول العربية قدرة على توليد الكهرباء من طاقة الرياح، حتى نهاية عام 2024. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T06:04+0000
2025-03-02T06:04+0000
2025-03-02T06:04+0000
اقتصاد
العالم العربي
طاقة
طاقة الرياح
طاقة نظيفة
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وأظهر التقرير الجديد تفوقًا ملحوظًا لمصر والمغرب بفارق كبير عن بقية بلدان المنطقة، في ظل تركيز الدولتين على التوسع في هذا المصدر المتجدد.ووفقا لاتقرير، فإنه من بين أكبر 10 محطات طاقة متجددة عاملة في مصر، هناك 5 مزارع رياح يعود تاريخ أقدمها إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي.واستعرض التقرير الجديد قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا لقدرة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، بنهاية عام 2024، وهي كالآتي:وجاءت دول أخرى ضمن قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا لقدرة طاقة الرياح بنهاية 2024، ومنها موريتانيا بسعة تشغيلية 130 ميغاواط، وتلتها الإمارات بسعة 99 ميغاواط.في حين بلغت سعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في جيبوتي نحو 59 ميغاواط، وفي عمان نحو 50 ميغاواط. وجاءت كل من الكويت والجزائر في ذيل القائمة، بسعة عاملة من طاقة الرياح بلغت 10 ميغاواط لكل منهما.3 دول عربية ضمن الـ10 الكبار لأهم مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا تشغيل أعلى مشروع للطاقة الشمسية في العالم.. أين هو؟
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اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة الرياح, طاقة نظيفة
اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة الرياح, طاقة نظيفة
أكبر الدول العربية قدرة على توليد الكهرباء من طاقة الرياح
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن أكثر الدول العربية قدرة على توليد الكهرباء من طاقة الرياح، حتى نهاية عام 2024.
وأظهر التقرير الجديد تفوقًا ملحوظًا لمصر والمغرب بفارق كبير عن بقية بلدان المنطقة، في ظل تركيز الدولتين على التوسع في هذا المصدر المتجدد.
ووفقا لاتقرير، فإنه من بين أكبر 10 محطات طاقة متجددة عاملة في مصر، هناك 5 مزارع رياح يعود تاريخ أقدمها إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وذكر التقرير أن طاقة الرياح في المغرب تمثّل ثاني أكبر مصدر لتوفير الكهرباء بعد الفحم، بنسبة تصل إلى 15.4%، مع احتضان البلاد أقدم محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في أفريقيا.
واستعرض التقرير الجديد قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا لقدرة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، بنهاية عام 2024، وهي كالآتي:
4.
السعودية: 0.40 غيغاواط.
وجاءت دول أخرى ضمن قائمة أكثر الدول العربية
امتلاكًا لقدرة طاقة الرياح بنهاية 2024، ومنها موريتانيا بسعة تشغيلية 130 ميغاواط، وتلتها الإمارات بسعة 99 ميغاواط.
في حين بلغت سعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح
في جيبوتي نحو 59 ميغاواط، وفي عمان نحو 50 ميغاواط. وجاءت كل من الكويت والجزائر في ذيل القائمة، بسعة عاملة من طاقة الرياح بلغت 10 ميغاواط لكل منهما.