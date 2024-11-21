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المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
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7 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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لقاء سبوتنيك
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
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59 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
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12:31 GMT
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فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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دولة عربية تحتل المركز الأول أفريقيا وتتصدر عالميا مؤشر الأداء المناخي
دولة عربية تحتل المركز الأول أفريقيا وتتصدر عالميا مؤشر الأداء المناخي
سبوتنيك عربي
كشف مؤشر الأداء المناخي لعام 2025، عن الدول التي سجلت تفوقا إقليميا وعالميا في هذا المجال بفضل اتباع مشاريع خضراء أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية وعززت دور... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T12:43+0000
2024-11-21T12:43+0000
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وجاء المغرب في المرتبة الأولى أفريقيا والـ8 عالميا، ليسجل تفوقا أكبر مقارنة بالعام الماضي، حيث يتبع سياسات طموحة في هذا المجال، بحسب وكالة الأنباء المغربية.وبحسب التقرير الصادر ضمن فعاليات قمة المناخ الدولية "كوب-29"، التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، فإن المغرب يلعب دورًا رياديًا في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.وأشار التقرير إلى التزام المملكة المغربية ببلوغ 52 في المئة من الطاقة المتجددة في إجمالي ما تستخدمه من طاقة بحلول عام 2030، إضافة إلى تحقيقها تقدما ملحوظا في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.ورغم التحديات التي يواجهها المغرب، استطاع التفوق على دول متقدمة مثل ألمانيا والنرويج، رغم مواجهته صعوبات في مجال الطاقة المتجددة بسبب تكاليفها المرتفعة.ولفت تقرير موقع "الطاقة" إلى أن هناك دعوات متزايدة لتعزيز الاستثمار المحلي في مجالات الطاقة المتجددة بالمغرب، وتحسين التشريعات والسياسات الخاصة باستخدامها، ضمن استراتيجية عامة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.كما أشار التقرير إلى ضرورة التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية في المغرب، لمواجهة التحديات الناتجة عن الإجهاد المائي وتأثيراته على الأمن الغذائي للبلاد.
https://sarabic.ae/20221015/التغيرات-المناخية-تضاعف-أزمة-الجفاف-في-المغرب-هل-تفلح-الحكومة-في-معالجة-الأضرار-1069064622.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم

دولة عربية تحتل المركز الأول أفريقيا وتتصدر عالميا مؤشر الأداء المناخي

12:43 GMT 21.11.2024
© Getty Images / Andriy Onufriyenkoصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي حول كيفية استخدام الطاقة البديلة في زيادة المساحات الخضراء بالمدن القديمة
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي حول كيفية استخدام الطاقة البديلة في زيادة المساحات الخضراء بالمدن القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Getty Images / Andriy Onufriyenko
تابعنا عبر
كشف مؤشر الأداء المناخي لعام 2025، عن الدول التي سجلت تفوقا إقليميا وعالميا في هذا المجال بفضل اتباع مشاريع خضراء أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية وعززت دور الطاقة المتجددة.
وجاء المغرب في المرتبة الأولى أفريقيا والـ8 عالميا، ليسجل تفوقا أكبر مقارنة بالعام الماضي، حيث يتبع سياسات طموحة في هذا المجال، بحسب وكالة الأنباء المغربية.
وبحسب التقرير الصادر ضمن فعاليات قمة المناخ الدولية "كوب-29"، التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، فإن المغرب يلعب دورًا رياديًا في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.
وأشار التقرير إلى التزام المملكة المغربية ببلوغ 52 في المئة من الطاقة المتجددة في إجمالي ما تستخدمه من طاقة بحلول عام 2030، إضافة إلى تحقيقها تقدما ملحوظا في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الجفاف في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
التغيرات المناخية تضاعف أزمة الجفاف في المغرب... هل تفلح الحكومة في معالجة الأضرار
15 أكتوبر 2022, 17:09 GMT
ورغم التحديات التي يواجهها المغرب، استطاع التفوق على دول متقدمة مثل ألمانيا والنرويج، رغم مواجهته صعوبات في مجال الطاقة المتجددة بسبب تكاليفها المرتفعة.
ولفت تقرير موقع "الطاقة" إلى أن هناك دعوات متزايدة لتعزيز الاستثمار المحلي في مجالات الطاقة المتجددة بالمغرب، وتحسين التشريعات والسياسات الخاصة باستخدامها، ضمن استراتيجية عامة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما أشار التقرير إلى ضرورة التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية في المغرب، لمواجهة التحديات الناتجة عن الإجهاد المائي وتأثيراته على الأمن الغذائي للبلاد.
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