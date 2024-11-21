https://sarabic.ae/20241121/دولة-عربية-تحتل-المركز-الأول-أفريقيا-وتتصدر-عالميا-مؤشر-الأداء-المناخي-1095044759.html
دولة عربية تحتل المركز الأول أفريقيا وتتصدر عالميا مؤشر الأداء المناخي
دولة عربية تحتل المركز الأول أفريقيا وتتصدر عالميا مؤشر الأداء المناخي
سبوتنيك عربي
كشف مؤشر الأداء المناخي لعام 2025، عن الدول التي سجلت تفوقا إقليميا وعالميا في هذا المجال بفضل اتباع مشاريع خضراء أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية وعززت دور... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء المغرب في المرتبة الأولى أفريقيا والـ8 عالميا، ليسجل تفوقا أكبر مقارنة بالعام الماضي، حيث يتبع سياسات طموحة في هذا المجال، بحسب وكالة الأنباء المغربية.وبحسب التقرير الصادر ضمن فعاليات قمة المناخ الدولية "كوب-29"، التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، فإن المغرب يلعب دورًا رياديًا في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.وأشار التقرير إلى التزام المملكة المغربية ببلوغ 52 في المئة من الطاقة المتجددة في إجمالي ما تستخدمه من طاقة بحلول عام 2030، إضافة إلى تحقيقها تقدما ملحوظا في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.ورغم التحديات التي يواجهها المغرب، استطاع التفوق على دول متقدمة مثل ألمانيا والنرويج، رغم مواجهته صعوبات في مجال الطاقة المتجددة بسبب تكاليفها المرتفعة.ولفت تقرير موقع "الطاقة" إلى أن هناك دعوات متزايدة لتعزيز الاستثمار المحلي في مجالات الطاقة المتجددة بالمغرب، وتحسين التشريعات والسياسات الخاصة باستخدامها، ضمن استراتيجية عامة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.كما أشار التقرير إلى ضرورة التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية في المغرب، لمواجهة التحديات الناتجة عن الإجهاد المائي وتأثيراته على الأمن الغذائي للبلاد.
https://sarabic.ae/20221015/التغيرات-المناخية-تضاعف-أزمة-الجفاف-في-المغرب-هل-تفلح-الحكومة-في-معالجة-الأضرار-1069064622.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم
دولة عربية تحتل المركز الأول أفريقيا وتتصدر عالميا مؤشر الأداء المناخي
كشف مؤشر الأداء المناخي لعام 2025، عن الدول التي سجلت تفوقا إقليميا وعالميا في هذا المجال بفضل اتباع مشاريع خضراء أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية وعززت دور الطاقة المتجددة.
وجاء المغرب
في المرتبة الأولى أفريقيا والـ8 عالميا، ليسجل تفوقا أكبر مقارنة بالعام الماضي، حيث يتبع سياسات طموحة في هذا المجال، بحسب وكالة الأنباء المغربية.
وبحسب التقرير الصادر ضمن فعاليات قمة المناخ الدولية "كوب-29"، التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، فإن المغرب يلعب دورًا رياديًا في التنمية المستدامة
وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.
وأشار التقرير إلى التزام المملكة المغربية ببلوغ 52 في المئة من الطاقة المتجددة في إجمالي ما تستخدمه من طاقة بحلول عام 2030، إضافة إلى تحقيقها تقدما ملحوظا في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
15 أكتوبر 2022, 17:09 GMT
ورغم التحديات التي يواجهها المغرب، استطاع التفوق على دول متقدمة مثل ألمانيا والنرويج، رغم مواجهته صعوبات في مجال الطاقة المتجددة بسبب تكاليفها المرتفعة.
ولفت تقرير موقع "الطاقة" إلى أن هناك دعوات متزايدة لتعزيز الاستثمار المحلي في مجالات الطاقة المتجددة بالمغرب، وتحسين التشريعات والسياسات الخاصة باستخدامها، ضمن استراتيجية عامة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما أشار التقرير إلى ضرورة التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية في المغرب، لمواجهة التحديات الناتجة عن الإجهاد المائي
وتأثيراته على الأمن الغذائي للبلاد.