https://sarabic.ae/20250228/مسبار-صيني-يكتشف-أدلة-حول-وجود-محيطات-قديمة-على-سطح-المريخ-1098249686.html

مسبار صيني يكتشف أدلة حول وجود محيطات قديمة على سطح المريخ

مسبار صيني يكتشف أدلة حول وجود محيطات قديمة على سطح المريخ

سبوتنيك عربي

ذكر التلفزيون الصيني المركزي، اليوم الجمعة، أن مركبة الفضاء الصينية "تشورونغ" اكتشفت أدلة على وجود محيطات قديمة في خطوط العرض المتوسطة والمنخفضة على سطح... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T05:53+0000

2025-02-28T05:53+0000

2025-02-28T05:53+0000

مجتمع

علوم

الفضاء

الصين

الفلك

علم الفلك

علماء الفلك

رصد الفلك

الحدث الفلكي

كوكب المريخ

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071645838_0:278:2652:1770_1920x0_80_0_0_e16a0cec9a2e32e9db8a1fd288d9068a.jpg

اكتشف علماء من الصين، باستخدام البيانات التي جمعتها مركبة "تشورونغ"، أن موقع هبوط المركبة في الجزء الجنوبي من سهل يوتوبيا في نصف الكرة الشمالي من المريخ "يحتوي على هياكل رسوبية مائلة متعددة الطبقات على أعماق تتراوح بين 10 إلى 35 متراً تحت الأرض".وجاء في التقرير الذي نشرته القناة أن "هذه السمات الجيولوجية تشبه إلى حد كبير الرواسب الساحلية على الأرض وتوفر الدليل الأكثر مباشرة حتى الآن على وجود محيطات قديمة عند خطوط العرض المتوسطة والمنخفضة على المريخ".وأشارت القناة إلى أن البيانات الجديدة لا تقدم فقط أدلة جوفية رئيسية على وجود محيط قديم في السهول الشمالية للمريخ، بل تظهر أيضاً أن المريخ شهد ذات يوم فترة طويلة من المناخ الدافئ والرطب، وهو ما يعني أن "المريخ كان يتمتع بظروف ودرجة حرارة وضغط جوي مناسبة لوجود الماء السائل لفترة طويلة".يذكر أنه تم إطلاق أول مركبة فضائية صينية لاستكشاف المريخ "تيانوين-1"، والتي تتكون من مسبار مداري وكبسولة هبوط ومركبة جوالة، في 23 يونيو/ حزيران 2020، من مركز إطلاق الأقمار الصناعية "وينتشانغ" في جزيرة هاينان.ونجحت مركبة "تشورونغ"، وهي جزء من "تيانوين-1" في الهبوط بسلاسة في الجزء الجنوبي من سهل يوتوبيا على سطح المريخ في 15 مايو/ أيار 2021. وكان الهدف الرئيسي للمهمة هو البحث عن علامات محتملة للحياة على المريخ، وكذلك مساعدة العلماء على فهم ما إذا كانت الظروف على الكوكب يمكن أن تتغير في المستقبل بحيث يصبح مناسبا للسكن البشري.وأصبحت الصين أول دولة في العالم تطير حول المريخ وتهبط عليه في مهمة واحدة، وتستكشف الكوكب الأحمر باستخدام مركبة فضائية."نافورات الغاز العنكبوتية"... ظواهر غريبة على المريخ تدهش العلماء... صورعلماء الفلك يرصدون "رياحا عاتية" بسرعات تفوق سرعة الصوت على أحد الكواكب

https://sarabic.ae/20250225/دراسة-جديدة-تكشف-عن-سبب-غير-متوقع-للون-الأحمر-على-كوكب-المريخ-1098162808.html

https://sarabic.ae/20250225/علماء-صينيون-يكتشفون-ساحل-محيط-قديم-على-سطح-المريخ-1098145230.html

https://sarabic.ae/20250210/دراسة-جديدة-تكشف-سر-الانقسام-المريخي-1097650151.html

الفضاء

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الفضاء, الصين, الفلك, علم الفلك, علماء الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, كوكب المريخ, كوكب, كواكب, الكواكب, أخبار الكواكب