https://sarabic.ae/20250120/ثنائية-المريخ-دراسة-تكشف-سر-الكوكب-الأحمر-العملاق-1096957506.html

"ثنائية المريخ"... دراسة تكشف سر الكوكب الأحمر العملاق

"ثنائية المريخ"... دراسة تكشف سر الكوكب الأحمر العملاق

سبوتنيك عربي

يعتبر المريخ موطنا ربما لأعظم لغز في النظام الشمسي، وهو ما يسمى بالثنائية المريخية، والتي حيرت العلماء منذ اكتشافها في السبعينيات. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T08:29+0000

2025-01-20T08:29+0000

2025-01-20T08:29+0000

مجتمع

علوم

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وتقبع المرتفعات الجنوبية للمريخ (التي تغطي حوالي ثلثي سطح الكوكب)، على مستوى يصل إلى خمسة أو ستة كيلومترات أعلى من الأراضي المنخفضة الشمالية.ولم يلاحظ العلماء في أي مكان آخر في النظام الشمسي، مثل هذا التباين الكبير والحاد على هذا النطاق.في بحث جديد نُشر في "جيوفيزيكال ريسيرش ليتيرز"، قام الباحثون بتحليل الزلازل المريخية التي تم اكتشافها بواسطة مركبة الهبوط "إنسايت"، التابعة لوكالة "ناسا"، والتي تقع بالقرب من الحدود الفاصلة بين جانبي الثنائية.وكشفت دراسة كيفية انتقال اهتزازات الزلازل المريخية، عن أدلة على أن أصل الثنائية المريخية يكمن في أعماق الكوكب الأحمر.وعلى النقيض من ذلك، فإن سطح الأراضي المنخفضة الشمالية أملس ومسطح، وخالٍ تقريبًا من الندوب المرئية وغيرها من السمات المهمة.ومن خلال القياسات الجيوفيزيائية والفلكية، نعلم أيضًا أن قشرة المريخ أكثر سمكًا بشكل ملحوظ تحت المرتفعات الجنوبية، وعلاوة على ذلك، فإن الصخور الجنوبية ممغنطة (مما يشير إلى أنها تعود إلى عصر قديم عندما كان المريخ يتمتع بحقل مغناطيسي)، في حين أن صخور الأراضي المنخفضة الشمالية ليست كذلك.ويمكن استخدام كثافة سطح الحفر (عدد الحفر لكل وحدة مساحة) لحساب عمر الصخور السطحية، فكلما كان السطح أقدم، زاد عدد الحفر، لذا يبدو أن المرتفعات الجنوبية أقدم من الأراضي المنخفضة الشمالية.وكان أصل ثنائية المريخ لغزًا طويل الأمد في علم الكواكب. أي نوع من العمليات الطبيعية التدريجية أو العنيفة أو الظاهرة أو القوة الكونية أو الكارثة في المرحلة المبكرة من المريخ (نظرًا لعمر الصخور على السطح) يمكن أن يقدم إجابة عن هذا السؤال؟ ظهرت فرضيتان رئيسيتان.الفرضية الثانية هي فرضية خارجية، والتي تنص على أن سبب الازدواجية يأتي من الفضاء، وهذا يعني التأثير الكارثي لجسم واحد بحجم القمر أو عدة أجسام أصغر حجمًا، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل سطح الكوكب.كما أن هناك عوامل أخرى حسب الدراسة، أهمها الزلازل المريخية.روسيا تطور مركبا فعالا لمكافحة الطفيليات لدى الثروة الحيوانيةعلماء: ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية قد يوقظ براكين خفية

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