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https://sarabic.ae/20250120/روسيا-تطور-مركبا-فعالا-لمكافحة-الطفليليات-لدى-الثروة-الحيوانية-1096954501.html
روسيا تطور مركبا فعالا لمكافحة الطفيليات لدى الثروة الحيوانية
روسيا تطور مركبا فعالا لمكافحة الطفيليات لدى الثروة الحيوانية
سبوتنيك عربي
طوّر متخصصون في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، ضمن فريق علمي، مركبا جديدا مضادا للطفيليات، حيث كان الجمع بين عديد الـ"سكاريد" الطبيعي ومركب التخلص من... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T07:29+0000
2025-01-20T07:29+0000
مجتمع
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علاوة على ذلك، فإن تركيز المادة الفعالة هو نصف تركيز المستحضرات التجارية، حسب النتائج المنشورة في المجلة الدولية للجزيئات البيولوجية.وقال المتخصصون من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، إن إحدى الخصائص الرئيسية لأي دواء، هي التوافر البيولوجي، أي قدرة جسم الحيوان على امتصاص المادة الفعالة.وأضافوا: "افتقار تلك الأدوية إلى الفعالية والآثار الجانبية لا يسبب الضرر لصحة الماشية فحسب، بل يسبب أيضًا أضرارًا اقتصادية للأسر".وأظهرت الدراسات أن الجمع بين مركبين يمكن أن يحيد الآثار الجانبية للـ"ريكوبيندازول" النقي دون انخفاض كبير في النشاط العلاجي.وعندما قام العلماء بدمجها واختبارها على الحيوانات المصابة، تبين انخفاض تركيز العمل بمقدار النصف بعد ذلك بسبب التأثير المساعد للـ"شيتوزان"، الذي يعزز تأثير الـ"ريكوبيندازول".وقال أحد مؤلفي العمل، عميد كلية الزراعة في جامعة شمال القوقاز الحكومية، أندريه نغداليان، إن "استخدام مجمعنا يمكن أن يقلل من استهلاك الريكوبيندازول في الممارسة البيطرية، وهذا يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة للزراعة، ويمكن أن تصبح النتائج التي تم الحصول عليها أساسًا للبحث العلمي، لعوامل واعدة مضادة للطفيليات تعتمد على مجمعات الشيتوزان مع المواد الفعالة"."نتائج مدمرة"… أطباء يكشفون عن أضرار المشروبات المحلاة بالسكرعلماء: ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية قد يوقظ براكين خفية
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علوم
علوم

روسيا تطور مركبا فعالا لمكافحة الطفيليات لدى الثروة الحيوانية

07:29 GMT 20.01.2025
© Photo / unsplash/Tom Claesعلماء في مختبر لتصنيع المواد الجديدة
علماء في مختبر لتصنيع المواد الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Photo / unsplash/Tom Claes
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طوّر متخصصون في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، ضمن فريق علمي، مركبا جديدا مضادا للطفيليات، حيث كان الجمع بين عديد الـ"سكاريد" الطبيعي ومركب التخلص من الديدان لدى الأغنام، المتوفر بالأسواق، فعالاً ضد داء ثنائي التحلل (مرض تسببه الديدان المفلطحة من الفئة المثقوبة).
علاوة على ذلك، فإن تركيز المادة الفعالة هو نصف تركيز المستحضرات التجارية، حسب النتائج المنشورة في المجلة الدولية للجزيئات البيولوجية.
وقال المتخصصون من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، إن إحدى الخصائص الرئيسية لأي دواء، هي التوافر البيولوجي، أي قدرة جسم الحيوان على امتصاص المادة الفعالة.

ولزيادة ذلك، يتم دمج بعض الجزيئات الطبية مع الـ"بوليمرات" الطبيعية، وأشار العلماء إلى أن هناك حاليًا عددًا محدودًا من الأدوية المضادة للطفيليات في الأسواق الصيدلانية والبيطرية.

وأضافوا: "افتقار تلك الأدوية إلى الفعالية والآثار الجانبية لا يسبب الضرر لصحة الماشية فحسب، بل يسبب أيضًا أضرارًا اقتصادية للأسر".
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وقام المتخصصون وزملاؤههم من جامعة ستافروبول الحكومية الزراعية، بتطوير مركب متوافق حيويًا من مادة الـ"ريكوبيندازول" النشطة الشائعة المضادة للديدان مع الـ"شيتوزان"، وهو بوليمر طبيعي من أصداف الرخويات.

وأظهرت الدراسات أن الجمع بين مركبين يمكن أن يحيد الآثار الجانبية للـ"ريكوبيندازول" النقي دون انخفاض كبير في النشاط العلاجي.
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الـ"ريكوبيندازول" دواء يصعب في كثير من الأحيان تحمل آثاره الجانبية من قبل الحيوانات، وفي الوقت نفسه، فإن الـ"شيتوزان" عبارة عن عديد الـ"سكاريد" الطبيعي الذي يتقبله جسم الحيوان بسهولة.

وعندما قام العلماء بدمجها واختبارها على الحيوانات المصابة، تبين انخفاض تركيز العمل بمقدار النصف بعد ذلك بسبب التأثير المساعد للـ"شيتوزان"، الذي يعزز تأثير الـ"ريكوبيندازول".
وقال أحد مؤلفي العمل، عميد كلية الزراعة في جامعة شمال القوقاز الحكومية، أندريه نغداليان، إن "استخدام مجمعنا يمكن أن يقلل من استهلاك الريكوبيندازول في الممارسة البيطرية، وهذا يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة للزراعة، ويمكن أن تصبح النتائج التي تم الحصول عليها أساسًا للبحث العلمي، لعوامل واعدة مضادة للطفيليات تعتمد على مجمعات الشيتوزان مع المواد الفعالة".
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