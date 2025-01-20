https://sarabic.ae/20250120/روسيا-تطور-مركبا-فعالا-لمكافحة-الطفليليات-لدى-الثروة-الحيوانية-1096954501.html

روسيا تطور مركبا فعالا لمكافحة الطفيليات لدى الثروة الحيوانية

روسيا تطور مركبا فعالا لمكافحة الطفيليات لدى الثروة الحيوانية

سبوتنيك عربي

طوّر متخصصون في جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، ضمن فريق علمي، مركبا جديدا مضادا للطفيليات، حيث كان الجمع بين عديد الـ"سكاريد" الطبيعي ومركب التخلص من... 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T07:29+0000

2025-01-20T07:29+0000

2025-01-20T07:29+0000

مجتمع

علوم

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علاوة على ذلك، فإن تركيز المادة الفعالة هو نصف تركيز المستحضرات التجارية، حسب النتائج المنشورة في المجلة الدولية للجزيئات البيولوجية.وقال المتخصصون من جامعة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية، إن إحدى الخصائص الرئيسية لأي دواء، هي التوافر البيولوجي، أي قدرة جسم الحيوان على امتصاص المادة الفعالة.وأضافوا: "افتقار تلك الأدوية إلى الفعالية والآثار الجانبية لا يسبب الضرر لصحة الماشية فحسب، بل يسبب أيضًا أضرارًا اقتصادية للأسر".وأظهرت الدراسات أن الجمع بين مركبين يمكن أن يحيد الآثار الجانبية للـ"ريكوبيندازول" النقي دون انخفاض كبير في النشاط العلاجي.وعندما قام العلماء بدمجها واختبارها على الحيوانات المصابة، تبين انخفاض تركيز العمل بمقدار النصف بعد ذلك بسبب التأثير المساعد للـ"شيتوزان"، الذي يعزز تأثير الـ"ريكوبيندازول".وقال أحد مؤلفي العمل، عميد كلية الزراعة في جامعة شمال القوقاز الحكومية، أندريه نغداليان، إن "استخدام مجمعنا يمكن أن يقلل من استهلاك الريكوبيندازول في الممارسة البيطرية، وهذا يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة للزراعة، ويمكن أن تصبح النتائج التي تم الحصول عليها أساسًا للبحث العلمي، لعوامل واعدة مضادة للطفيليات تعتمد على مجمعات الشيتوزان مع المواد الفعالة"."نتائج مدمرة"… أطباء يكشفون عن أضرار المشروبات المحلاة بالسكرعلماء: ذوبان الجليد في القارة القطبية الجنوبية قد يوقظ براكين خفية

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