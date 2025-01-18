"قطة شرودنغر" تفتح بابا إلى "الكأس المقدسة" للحوسبة

عربي
قتيل ومصابون في إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250118/قطة-شرودنغر-تفتح-بابا-إلى-الكأس-المقدسة-للحوسبة--1096913035.html
"قطة شرودنغر" تفتح بابا إلى "الكأس المقدسة" للحوسبة
"قطة شرودنغر" تفتح بابا إلى "الكأس المقدسة" للحوسبة
سبوتنيك عربي
تشكل الأخطاء في أجهزة الكمبيوتر الكمومية عقبة أمام مستخدميها على نطاق واسع، لكن فريقًا من العلماء وجد أنه باستخدام ذرة الأنتيمون وتجربة فكرية لقطة "شرودنغر"،... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T15:00+0000
2025-01-18T15:00+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096912878_0:0:3287:1850_1920x0_80_0_0_74f7c843042532b678786babc469337f.jpg
استخدم العلماء تجربة فكرية شهيرة، قطة "شرودنغر"، للتوصل إلى طريقة لإزالة الأخطاء من أجهزة الكمبيوتر الكمومية المستقبلية.واستخدم العلماء طريقة الفيزيائي إروين شرودنغر التي تصف بشكل مثير القواعد الغريبة للعالم الكمومي من خلال تخيل قطة موضوعة داخل صندوق معتم مع قارورة سامة بها آلية فتح يتم التحكم فيها عن طريق الاضمحلال الإشعاعي - وهي عملية كميّة عشوائية تمامًا.وفي حالة البت الكمومي، يمكن ترميز المعلومات الكمومية المتعلقة بالحالات 0 أو 1 لجهاز كمبيوتر كلاسيكي على حالات "الدوران لأعلى" و"الدوران لأسفل" للذرة - حيث يكون الدوران هو الزخم الزاوي الجوهري لجسيم أساسي.ولكن إذا تسبب الضجيج داخل الكمبيوتر الكمومي في تغيير هذا الدوران فجأة (كما يحدث غالبًا)، فستضيع الحالة الكمومية، مما ينتج عنه خطأ يدمر المعلومات الموجودة بداخله.ومع وجود هذا النظام، أكد الباحثون إنهم سيعملون الآن على إثبات طريقة للكشف عن الأخطاء وتصحيحها في شريحتهم، وهو إنجاز يعتبر "الكأس المقدسة" في مجال الحوسبة الكمومية.
https://sarabic.ae/20250107/علماء-روس-يبتكرون-شبكة-عصبية-تتحكم-بسرعة-المحركات-الكهربائية-في-الآلات-المعقدة-1096552349.html
https://sarabic.ae/20241228/علماء-روس-يقترحون-طريقة-لتسريع-شبكة-الـواي-فاي--1096273760.html
https://sarabic.ae/20241228/علماء-يكتشفون-طريقة-ثورية-لربط-الصوت-بالضوء-1096274058.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096912878_348:0:2940:1944_1920x0_80_0_0_019ce8c931b7704d31bf4cfdaf942f7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

"قطة شرودنغر" تفتح بابا إلى "الكأس المقدسة" للحوسبة

15:00 GMT 18.01.2025
© unsplash/Nicolas Arnoldالحوسبة الكمومية
الحوسبة الكمومية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© unsplash/Nicolas Arnold
تابعنا عبر
تشكل الأخطاء في أجهزة الكمبيوتر الكمومية عقبة أمام مستخدميها على نطاق واسع، لكن فريقًا من العلماء وجد أنه باستخدام ذرة الأنتيمون وتجربة فكرية لقطة "شرودنغر"، من الممكن أن يجد طريقة لإيقافها.
استخدم العلماء تجربة فكرية شهيرة، قطة "شرودنغر"، للتوصل إلى طريقة لإزالة الأخطاء من أجهزة الكمبيوتر الكمومية المستقبلية.
وتعتمد الطريقة الجديدة على تشفر المعلومات الكمومية على ذرة الأنتيمون، والتي لديها ثماني حالات ممكنة تمكن البيانات من التخزين بشكل أكثر أمانًا من البت الكمومي ثنائي الحالة القياسي.
محرك صاروخ روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون شبكة عصبية تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في الآلات المعقدة
7 يناير, 09:18 GMT
ويعد هذا الاختراق خطوة حيوية في جعل الأخطاء داخل الأنظمة الكمومية أقل احتمالية للحدوث، وعندما تحدث، يسهل اكتشافها وتصحيحها - وهو حاجز رئيسي أمام تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية.
واستخدم العلماء طريقة الفيزيائي إروين شرودنغر التي تصف بشكل مثير القواعد الغريبة للعالم الكمومي من خلال تخيل قطة موضوعة داخل صندوق معتم مع قارورة سامة بها آلية فتح يتم التحكم فيها عن طريق الاضمحلال الإشعاعي - وهي عملية كميّة عشوائية تمامًا.

وحتى يتم فتح الصندوق ومراقبة القطة، زعم شرودنغر، أن قواعد ميكانيك الكم تعني أن القطة ستوجد في تراكب من الحالات، ميتة وحية في نفس الوقت.

صورة لمستخدم شبكة واي فاي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مجتمع
علماء روس يقترحون طريقة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"
28 ديسمبر 2024, 11:53 GMT
وفي حالة البت الكمومي، يمكن ترميز المعلومات الكمومية المتعلقة بالحالات 0 أو 1 لجهاز كمبيوتر كلاسيكي على حالات "الدوران لأعلى" و"الدوران لأسفل" للذرة - حيث يكون الدوران هو الزخم الزاوي الجوهري لجسيم أساسي.
ولكن إذا تسبب الضجيج داخل الكمبيوتر الكمومي في تغيير هذا الدوران فجأة (كما يحدث غالبًا)، فستضيع الحالة الكمومية، مما ينتج عنه خطأ يدمر المعلومات الموجودة بداخله.
وللتغلب على هذه المشكلة، قام الباحثون وراء الدراسة الجديدة بدمج ذرة أنتيمون، والتي لها ثمانية اتجاهات دوران مختلفة، داخل شريحة سيليكون كمومية، تعني الاتجاهات الستة الإضافية للدوران لذرة الأنتيمون أنه على عكس نظام حالتي الدوران، فإن خطأ واحدًا لا يكفي لتدمير المعلومات المشفرة.
عالم خلال عمله في مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مجتمع
علماء يكتشفون طريقة ثورية لربط الصوت بالضوء
28 ديسمبر 2024, 11:29 GMT

وقال المؤلف المشارك بنيامين فيلهلم، وهو طالب دكتوراه في الهندسة الكهربائية والاتصالات في جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، في بيان: "كما يقول المثل، القطة لها تسع أرواح، خدش واحد صغير لا يكفي لقتلها، "قطتنا المجازية لها سبع أرواح: سيستغرق الأمر سبعة أخطاء متتالية لتحويل 0 إلى 1".

ومع وجود هذا النظام، أكد الباحثون إنهم سيعملون الآن على إثبات طريقة للكشف عن الأخطاء وتصحيحها في شريحتهم، وهو إنجاز يعتبر "الكأس المقدسة" في مجال الحوسبة الكمومية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала