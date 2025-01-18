https://sarabic.ae/20250118/قطة-شرودنغر-تفتح-بابا-إلى-الكأس-المقدسة-للحوسبة--1096913035.html

"قطة شرودنغر" تفتح بابا إلى "الكأس المقدسة" للحوسبة

"قطة شرودنغر" تفتح بابا إلى "الكأس المقدسة" للحوسبة

سبوتنيك عربي

تشكل الأخطاء في أجهزة الكمبيوتر الكمومية عقبة أمام مستخدميها على نطاق واسع، لكن فريقًا من العلماء وجد أنه باستخدام ذرة الأنتيمون وتجربة فكرية لقطة "شرودنغر"،... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T15:00+0000

2025-01-18T15:00+0000

2025-01-18T15:00+0000

مجتمع

علوم

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استخدم العلماء تجربة فكرية شهيرة، قطة "شرودنغر"، للتوصل إلى طريقة لإزالة الأخطاء من أجهزة الكمبيوتر الكمومية المستقبلية.واستخدم العلماء طريقة الفيزيائي إروين شرودنغر التي تصف بشكل مثير القواعد الغريبة للعالم الكمومي من خلال تخيل قطة موضوعة داخل صندوق معتم مع قارورة سامة بها آلية فتح يتم التحكم فيها عن طريق الاضمحلال الإشعاعي - وهي عملية كميّة عشوائية تمامًا.وفي حالة البت الكمومي، يمكن ترميز المعلومات الكمومية المتعلقة بالحالات 0 أو 1 لجهاز كمبيوتر كلاسيكي على حالات "الدوران لأعلى" و"الدوران لأسفل" للذرة - حيث يكون الدوران هو الزخم الزاوي الجوهري لجسيم أساسي.ولكن إذا تسبب الضجيج داخل الكمبيوتر الكمومي في تغيير هذا الدوران فجأة (كما يحدث غالبًا)، فستضيع الحالة الكمومية، مما ينتج عنه خطأ يدمر المعلومات الموجودة بداخله.ومع وجود هذا النظام، أكد الباحثون إنهم سيعملون الآن على إثبات طريقة للكشف عن الأخطاء وتصحيحها في شريحتهم، وهو إنجاز يعتبر "الكأس المقدسة" في مجال الحوسبة الكمومية.

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