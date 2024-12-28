علماء روس يقترحون طريقة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241228/علماء-روس-يقترحون-طريقة-لتسريع-شبكة-الـواي-فاي--1096273760.html
علماء روس يقترحون طريقة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"
علماء روس يقترحون طريقة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"
سبوتنيك عربي
اقترح علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا طريقة جديدة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"، من شأنها أن تحدث قفزة كبيرة في عالم الاتصالات. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T11:53+0000
2024-12-28T11:53+0000
مجتمع
علوم
شبكات
شبكة اتصالات
واي فاي
شبكة واي فاي
روسيا
علماء
علماء روس
فيزياء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096274877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc1e321e861ad5175fe12abd51fc025f.jpg
ولتسريع الشبكة، قام العلماء بتطوير طريقة لتحسين وظيفة "إم أي إم أو" (المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة) في الـ"واي فاي".ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، فهذه الطريقة هي تقنية مستخدمة في الاتصالات اللاسلكية تسمح بإرسال واستقبال تدفقات بيانات متعددة في وقت واحد، باستخدام هوائيات متعددة على جانبي الإرسال والاستقبال.الفكرة الرئيسية لـ"إم أي إم أو" (المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة)، هي استخدام هوائيات متعددة تعمل على تحسين أداء الاتصال، ما يزيد من إنتاجية وموثوقية نقل البيانات مرات عدة.وقال إيليا ليفيتسكي، المحاضر في قسم نقل المعلومات وتحليل البيانات في كلية الفيزياء والتكنولوجيا لهندسة الراديو وتكنولوجيا الكمبيوتر في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا: "للحصول على معدلات نقل بيانات أسرع باستخدام "إم أي إم أو"، تحتاج شبكة "واي فاي" إلى إخبار نقطة الوصول الخاصة بها بحالة القناة اللاسلكية. وتحتوي مثل هذه الرسالة على العديد من المصفوفات المعقدة، التي حتى عند ضغطها باستخدام معيار "802.11" القياسي، يمكن أن يصل حجمها إلى مئات أو آلاف البايتات. ويستهلك هذا الحمل غير المرغوب فيه جزءًا كبيرًا من موارد القناة ووقتها".لذلك، ولتقليل حجمه، يمكن نقل الاختلافات في الأبعاد فقط، والتي يمكن ضغطها بشكل أكبر باستخدام جهاز تشفير بسيط من نوع "هوفمان". واستنادًا إلى بيانات تجريبية حقيقية، أظهر المطورون أن الطريقة الجديدة توفر في المتوسط ​​نحو 50% من حجم "سي إس أي". وتتمثل ميزة الحل في انخفاض تعقيده مقارنة بمعظم نظائره وتوافقه المحتمل مع معيار "802.11".وإذا تم تطبيق الطريقة المقترحة في معيار "802.11"، فلن تؤدي إلى تسريع عملية إعداد "إم أي إم أو" فحسب، بل ستفتح أيضًا آفاقًا جديدة لاستخدام نقاط الوصول مع عدد أكبر من الهوائيات.وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، سيسمح هذا بنقل البيانات بشكل أسرع وأكثر موثوقية عبر الأثير، ليس فقط لمستخدم واحد، ولكن أيضًا لعدة مستخدمين في نفس الوقت.علماء روس يبتكرون شبكة عصبية بيولوجية ذات قدرة سمعية دقيقة"رسائل عبر الليزر" من الفضاء إلى الأرض... إنجاز علمي جديد للبشرية
https://sarabic.ae/20240909/علماء-روس-يطورون-عناصر-بصرية--للتحكم-بأشعة-ليزر-تيراهيرتز--1092528569.html
https://sarabic.ae/20241214/فتح-الصندوق-الأسود-للدماغ-علماء-يكتشفون-توصيلات-مميزة-للذاكرة-البشرية-1095785563.html
https://sarabic.ae/20241126/روسيا-تطور-رقاقات-إلكترونية-فائقة-الدقة-لاستخدامها-في-الفضاء-والطيران-----1095193989.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096274877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a4d086c85a95dfe08eb9d0728041758.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, شبكات, شبكة اتصالات, واي فاي, شبكة واي فاي, روسيا, علماء, علماء روس, فيزياء, الفيزياء
علوم, شبكات, شبكة اتصالات, واي فاي, شبكة واي فاي, روسيا, علماء, علماء روس, فيزياء, الفيزياء

علماء روس يقترحون طريقة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"

11:53 GMT 28.12.2024
© Getty Images / Shutthiphong Chandaengصورة لمستخدم شبكة "واي فاي"
صورة لمستخدم شبكة واي فاي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Getty Images / Shutthiphong Chandaeng
تابعنا عبر
اقترح علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا طريقة جديدة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"، من شأنها أن تحدث قفزة كبيرة في عالم الاتصالات.
ولتسريع الشبكة، قام العلماء بتطوير طريقة لتحسين وظيفة "إم أي إم أو" (المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة) في الـ"واي فاي".
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، فهذه الطريقة هي تقنية مستخدمة في الاتصالات اللاسلكية تسمح بإرسال واستقبال تدفقات بيانات متعددة في وقت واحد، باستخدام هوائيات متعددة على جانبي الإرسال والاستقبال.
الفكرة الرئيسية لـ"إم أي إم أو" (المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة)، هي استخدام هوائيات متعددة تعمل على تحسين أداء الاتصال، ما يزيد من إنتاجية وموثوقية نقل البيانات مرات عدة.
أشعة ليزر تيراهيرتز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
مجتمع
علماء روس يطورون عناصر بصرية للتحكم بأشعة ليزر "تيراهيرتز"
9 سبتمبر, 08:15 GMT
وقال إيليا ليفيتسكي، المحاضر في قسم نقل المعلومات وتحليل البيانات في كلية الفيزياء والتكنولوجيا لهندسة الراديو وتكنولوجيا الكمبيوتر في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا: "للحصول على معدلات نقل بيانات أسرع باستخدام "إم أي إم أو"، تحتاج شبكة "واي فاي" إلى إخبار نقطة الوصول الخاصة بها بحالة القناة اللاسلكية. وتحتوي مثل هذه الرسالة على العديد من المصفوفات المعقدة، التي حتى عند ضغطها باستخدام معيار "802.11" القياسي، يمكن أن يصل حجمها إلى مئات أو آلاف البايتات. ويستهلك هذا الحمل غير المرغوب فيه جزءًا كبيرًا من موارد القناة ووقتها".

واقترح العلماء طريقة جديدة للضغط الإضافي لمعلومات حالة القناة "سي إس أي" (معلومات حالة القناة) دون خسارة. وعلى وجه الخصوص، وجدوا أن "سي إس أي" كان مرتبطًا بشكل كبير بين الترددات الفرعية المجاورة والقياسات المتعاقبة.

الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
مجتمع
فتح الصندوق الأسود للدماغ... علماء يكتشفون توصيلات مميزة للذاكرة البشرية
14 ديسمبر, 13:44 GMT
لذلك، ولتقليل حجمه، يمكن نقل الاختلافات في الأبعاد فقط، والتي يمكن ضغطها بشكل أكبر باستخدام جهاز تشفير بسيط من نوع "هوفمان". واستنادًا إلى بيانات تجريبية حقيقية، أظهر المطورون أن الطريقة الجديدة توفر في المتوسط ​​نحو 50% من حجم "سي إس أي". وتتمثل ميزة الحل في انخفاض تعقيده مقارنة بمعظم نظائره وتوافقه المحتمل مع معيار "802.11".

ووفقًا للعلماء، فإن الشركات المصنعة لمعدات "واي فاي"، التي تستخدم هذا النهج في البرامج الثابتة لبطاقات الشبكة الخاصة بها ستكون قادرة على الاعتماد على تبادل أسرع لبيانات الخدمة لدعم "إم أي إم أو".

رقاقة شريحة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
مجتمع
روسيا تطور رقاقات إلكترونية فائقة الدقة لاستخدامها في الفضاء والطيران
26 نوفمبر, 09:15 GMT
وإذا تم تطبيق الطريقة المقترحة في معيار "802.11"، فلن تؤدي إلى تسريع عملية إعداد "إم أي إم أو" فحسب، بل ستفتح أيضًا آفاقًا جديدة لاستخدام نقاط الوصول مع عدد أكبر من الهوائيات.
وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، سيسمح هذا بنقل البيانات بشكل أسرع وأكثر موثوقية عبر الأثير، ليس فقط لمستخدم واحد، ولكن أيضًا لعدة مستخدمين في نفس الوقت.
علماء روس يبتكرون شبكة عصبية بيولوجية ذات قدرة سمعية دقيقة
"رسائل عبر الليزر" من الفضاء إلى الأرض... إنجاز علمي جديد للبشرية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала