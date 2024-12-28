https://sarabic.ae/20241228/علماء-روس-يقترحون-طريقة-لتسريع-شبكة-الـواي-فاي--1096273760.html

علماء روس يقترحون طريقة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"

علماء روس يقترحون طريقة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"

سبوتنيك عربي

اقترح علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا طريقة جديدة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"، من شأنها أن تحدث قفزة كبيرة في عالم الاتصالات. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T11:53+0000

2024-12-28T11:53+0000

2024-12-28T11:53+0000

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فيزياء

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ولتسريع الشبكة، قام العلماء بتطوير طريقة لتحسين وظيفة "إم أي إم أو" (المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة) في الـ"واي فاي".ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، فهذه الطريقة هي تقنية مستخدمة في الاتصالات اللاسلكية تسمح بإرسال واستقبال تدفقات بيانات متعددة في وقت واحد، باستخدام هوائيات متعددة على جانبي الإرسال والاستقبال.الفكرة الرئيسية لـ"إم أي إم أو" (المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة)، هي استخدام هوائيات متعددة تعمل على تحسين أداء الاتصال، ما يزيد من إنتاجية وموثوقية نقل البيانات مرات عدة.وقال إيليا ليفيتسكي، المحاضر في قسم نقل المعلومات وتحليل البيانات في كلية الفيزياء والتكنولوجيا لهندسة الراديو وتكنولوجيا الكمبيوتر في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا: "للحصول على معدلات نقل بيانات أسرع باستخدام "إم أي إم أو"، تحتاج شبكة "واي فاي" إلى إخبار نقطة الوصول الخاصة بها بحالة القناة اللاسلكية. وتحتوي مثل هذه الرسالة على العديد من المصفوفات المعقدة، التي حتى عند ضغطها باستخدام معيار "802.11" القياسي، يمكن أن يصل حجمها إلى مئات أو آلاف البايتات. ويستهلك هذا الحمل غير المرغوب فيه جزءًا كبيرًا من موارد القناة ووقتها".لذلك، ولتقليل حجمه، يمكن نقل الاختلافات في الأبعاد فقط، والتي يمكن ضغطها بشكل أكبر باستخدام جهاز تشفير بسيط من نوع "هوفمان". واستنادًا إلى بيانات تجريبية حقيقية، أظهر المطورون أن الطريقة الجديدة توفر في المتوسط ​​نحو 50% من حجم "سي إس أي". وتتمثل ميزة الحل في انخفاض تعقيده مقارنة بمعظم نظائره وتوافقه المحتمل مع معيار "802.11".وإذا تم تطبيق الطريقة المقترحة في معيار "802.11"، فلن تؤدي إلى تسريع عملية إعداد "إم أي إم أو" فحسب، بل ستفتح أيضًا آفاقًا جديدة لاستخدام نقاط الوصول مع عدد أكبر من الهوائيات.وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، سيسمح هذا بنقل البيانات بشكل أسرع وأكثر موثوقية عبر الأثير، ليس فقط لمستخدم واحد، ولكن أيضًا لعدة مستخدمين في نفس الوقت.علماء روس يبتكرون شبكة عصبية بيولوجية ذات قدرة سمعية دقيقة"رسائل عبر الليزر" من الفضاء إلى الأرض... إنجاز علمي جديد للبشرية

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علوم, شبكات, شبكة اتصالات, واي فاي, شبكة واي فاي, روسيا, علماء, علماء روس, فيزياء, الفيزياء