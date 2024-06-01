https://sarabic.ae/20240601/خبير-يوضح-الطريقة-الأنسب-لكشف-المتصل-الحقيقي-عن-المزيف-والمبتكر-اصطناعيا-عبر-تطبيقات-التواصل-1089410247.html
خبير يوضح الطريقة الأنسب لكشف المتصل الحقيقي عن المزيف والمبتكر اصطناعيا عبر تطبيقات التواصل
خبير يوضح الطريقة الأنسب لكشف المتصل الحقيقي عن المزيف والمبتكر اصطناعيا عبر تطبيقات التواصل
سبوتنيك عربي
كشف خبير روسي في القرصنة الالكترونية عن الطريقة المناسبة للتمييز بين اتصال الشخص الحقيقي عن المزيف والمجهز اصطناعيا التي تحصل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T13:42+0000
2024-06-01T13:42+0000
2024-06-01T13:42+0000
مجتمع
علوم
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وأوضح الخبير في شركة "كاسبيرسكي" الروسية، سيرغي غولوفانوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنه لكشف الحقيقي عن المزيف يتوجب على المستخدم اعتماد بعض الخطوات خلال الاتصال عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بينها الطلب من المتصل أن يدير رأسه أو يرفع يديه إلى وجهه أو يجيب عن سؤال غير متوقع وغريب بعض الشيء.واعتبر غولوفانوف أن ابتكار آلية محددة لكشف المتصل الحقيقي عن المتصل المزيف أو المبتكر من خلال الذكاء الاصطناعي لا يزال صعبًا ومكلفا.خبراء "سبوتنيك" يتحدثون عن تحديات ومزايا تقنيات الذكاء الاصطناعيولفت الخبير إلى ضرورة الانتباه إلى جودة الفيديو، والعيوب المحتملة في الصورة، مضيفا أنه إذا جرت المحادثة بشكل مباشر، فعلى المستخدم أن يطلب من المحاور أن يقوم بالخطوات المذكورة سابقا. كما علّق الخبير على فكرة بنك روسيا، الذي يخطط لإطلاق تجربة حول كيفية استخدام طريقة التعرف بالفيديو على عملاء المصرف، مؤكدا أن الخطر الرئيسي المحتمل هو أن هذه التكنولوجيا ستسمح لـ "المتسللين" بفتح حسابات بسرعة لسحب الأموال كجزء من مخططات احتيالية، حيث لن يحتاجوا إلى الذهاب إلى البنك وفتح حسابات شخصية.
https://sarabic.ae/20240426/الذكاء-الاصطناعي-يتعلم-تشخيص-الأمراض-النادرة--1088300418.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, تكنولوجيا
خبير يوضح الطريقة الأنسب لكشف المتصل الحقيقي عن المزيف والمبتكر اصطناعيا عبر تطبيقات التواصل
كشف خبير روسي في القرصنة الالكترونية عن الطريقة المناسبة للتمييز بين اتصال الشخص الحقيقي عن المزيف والمجهز اصطناعيا التي تحصل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الخبير في شركة "كاسبيرسكي" الروسية، سيرغي غولوفانوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أنه لكشف الحقيقي عن المزيف يتوجب على المستخدم اعتماد بعض الخطوات خلال الاتصال عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بينها الطلب من المتصل أن يدير رأسه أو يرفع يديه إلى وجهه أو يجيب عن سؤال غير متوقع وغريب بعض الشيء.
واعتبر غولوفانوف أن ابتكار آلية محددة لكشف المتصل الحقيقي عن المتصل المزيف أو المبتكر من خلال الذكاء الاصطناعي
لا يزال صعبًا ومكلفا.
ولفت الخبير إلى ضرورة الانتباه إلى جودة الفيديو، والعيوب المحتملة في الصورة، مضيفا أنه إذا جرت المحادثة بشكل مباشر، فعلى المستخدم أن يطلب من المحاور أن يقوم بالخطوات المذكورة سابقا.
كما علّق الخبير على فكرة بنك روسيا، الذي يخطط لإطلاق تجربة حول كيفية استخدام طريقة التعرف بالفيديو على عملاء المصرف، مؤكدا أن الخطر الرئيسي المحتمل هو أن هذه التكنولوجيا ستسمح لـ "المتسللين" بفتح حسابات بسرعة لسحب الأموال كجزء من مخططات احتيالية، حيث لن يحتاجوا إلى الذهاب إلى البنك وفتح حسابات شخصية.