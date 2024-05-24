شركة تكشف عن نظام لزراعة الرأس البشري بواسطة الذكاء الاصطناعي.. فيديو

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بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20240524/شركة-تكشف-عن-نظام-لزراعة-رأس-بشري-بواسطة-الذكاء-الاصطناعي-فيديو-1089180853.html
شركة تكشف عن نظام لزراعة الرأس البشري بواسطة الذكاء الاصطناعي.. فيديو
شركة تكشف عن نظام لزراعة الرأس البشري بواسطة الذكاء الاصطناعي.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة ناشئة في مجال علم الأعصاب والهندسة الطبية الحيوية من الولايات المتحدة الأمريكية، عن عملها على تطوير أول نظام لزراعة الرأس البشري في العالم. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T15:46+0000
2024-05-24T15:46+0000
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ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت، فهو "جهاز رائد سيمثل إنجازا تاريخيا في مجالات علم الأعصاب والهندسة البشرية والذكاء الاصطناعي".ويرأس المشروع، العالم اليمني المقيم في دبي، هاشم الغيلي، الذي شارك مقطع فيديو (مؤثرات بصرية) لمفهوم زراعة الرأس على وسائل التواصل الاجتماعي.وكتب الغيلي على منصة "إكس"، أن "الشركة تمثل المفهوم الأول في العالم لنظام زراعة الرأس، الذي يدمج الروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتنفيذ إجراءات زراعة الرأس والوجه الكاملة".وفقا للشركة، فإن هذا النظام يعد "مفهوما ثوريا لنظام زراعة الرأس، يتم فيه استخدام أحدث الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لضمان نجاح إجراءات زراعة الرأس والوجه، مع نتائج محسنة وحالات شفاء أسرع"، وفقا للموقع التقني "IOTWorldToday".وكتبت الشركة عبر موقعها، أنها ستكون قادرة على إجراء عمليات زرع الوجه وفروة الرأس لاستعادة الوظائف والمظهر الجمالي.ولفتت إلى أن "أنسجة المتبرع الأصغر سنا ستقلل من خطر الرفض وتعزز المظهر، من خلال الخياطة الدقيقة والرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية، لتعزيز الشفاء وتقليل الندبات".وأشارت إلى أنها تعمل أيضا على تطوير عُصابة رأس ذكية، مزودة بشريحة واجهة بين الدماغ والحاسوب، من أجل تمكين المرضى من التواصل أثناء التعافي، باستخدام أفكارهم للتحكم في الأجهزة الذكية.وأعلنت الشركة أن تجربتها الأولى لزراعة رأس بشرية بواسطة تقنية "الذكاء الاصطناعي"، سيتم إجراؤها في غضون 8 سنوات.
https://sarabic.ae/20190328/زراعة-الرأس-جراح-تجربتها-البشر-1040091129.html
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علوم, أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, الصحة
علوم, أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, الصحة

شركة تكشف عن نظام لزراعة الرأس البشري بواسطة الذكاء الاصطناعي.. فيديو

15:46 GMT 24.05.2024
© Photo / unsplashدماغ
دماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
دماغ
© Photo / unsplash
تابعنا عبر
أعلنت شركة ناشئة في مجال علم الأعصاب والهندسة الطبية الحيوية من الولايات المتحدة الأمريكية، عن عملها على تطوير أول نظام لزراعة الرأس البشري في العالم.
ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت، فهو "جهاز رائد سيمثل إنجازا تاريخيا في مجالات علم الأعصاب والهندسة البشرية والذكاء الاصطناعي".
ويرأس المشروع، العالم اليمني المقيم في دبي، هاشم الغيلي، الذي شارك مقطع فيديو (مؤثرات بصرية) لمفهوم زراعة الرأس على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب الغيلي على منصة "إكس"، أن "الشركة تمثل المفهوم الأول في العالم لنظام زراعة الرأس، الذي يدمج الروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتنفيذ إجراءات زراعة الرأس والوجه الكاملة".
وفقا للشركة، فإن هذا النظام يعد "مفهوما ثوريا لنظام زراعة الرأس، يتم فيه استخدام أحدث الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لضمان نجاح إجراءات زراعة الرأس والوجه، مع نتائج محسنة وحالات شفاء أسرع"، وفقا للموقع التقني "IOTWorldToday".
وكتبت الشركة عبر موقعها، أنها ستكون قادرة على إجراء عمليات زرع الوجه وفروة الرأس لاستعادة الوظائف والمظهر الجمالي.
جراح الأعصاب الإيطالي سيرجيو كانافيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2019
مجتمع
زراعة الرأس... جراح: مستعدون لتجربتها على البشر
28 مارس 2019, 20:51 GMT
ولفتت إلى أن "أنسجة المتبرع الأصغر سنا ستقلل من خطر الرفض وتعزز المظهر، من خلال الخياطة الدقيقة والرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية، لتعزيز الشفاء وتقليل الندبات".
وأشارت إلى أنها تعمل أيضا على تطوير عُصابة رأس ذكية، مزودة بشريحة واجهة بين الدماغ والحاسوب، من أجل تمكين المرضى من التواصل أثناء التعافي، باستخدام أفكارهم للتحكم في الأجهزة الذكية.
وأعلنت الشركة أن تجربتها الأولى لزراعة رأس بشرية بواسطة تقنية "الذكاء الاصطناعي"، سيتم إجراؤها في غضون 8 سنوات.
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