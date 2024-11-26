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https://sarabic.ae/20241126/روسيا-تطور-رقاقات-إلكترونية-فائقة-الدقة-لاستخدامها-في-الفضاء-والطيران-----1095193989.html
روسيا تطور رقاقات إلكترونية فائقة الدقة لاستخدامها في الفضاء والطيران
روسيا تطور رقاقات إلكترونية فائقة الدقة لاستخدامها في الفضاء والطيران
سبوتنيك عربي
ذكرت شركة "روسيتخ" الحكومية في تقرير لها، أن شركة روسية تمكنت من تطوير تقنية جديدة لإنتاج رقاقات فائقة المقاومة لاستخدامها في الفضاء والطيران. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T09:15+0000
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وجاء في تقرير نشرته شركة "روسيتخ" الحكومية: "قامت شركة "روس إلكترونيكس" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، بتطوير تقنية لإنشاء شرائح دقيقة فائقة المقاومة، للتركيب على أسطح الألواح. وتتمتع المنتجات بثبات حراري عالي وتعويض ذاتي لدرجة الحرارة، مما يسمح باستخدامها في الفضاء والطيران والمعدات الأخرى، وستحل محل نظيراتها الأجنبية، بما في ذلك الشركات المصنعة الأمريكية".تجدر الإشارة إلى أن مقاومة الرقائق الفائقة الدقة، التي تم تطويرها بشكل استباقي في معهد أبحاث الأجهزة الكهروميكانيكية (كجزء من شركة "روس إلكترونيكس")، تتميز بمعامل درجة حرارة منخفض للغاية، وقادرة على العمل في نطاق درجة حرارة يتراوح من -55 إلى + 100 درجة مئوية.تستخدم المنتجات الجديدة بنية مقاومة مدمجة للأغشية الرقيقة، مما يضمن استقرار درجة حرارتها ويسمح لها بتحقيق عمر خدمة طويل في مجموعة واسعة من الظروف. ونتيجة لذلك، يمكن استخدام المقاومات في المعدات الإلكترونية لأغراض الفضاء والطيران، وأنظمة الاتصالات والملاحة، وكذلك في أي معدات أخرى تتطلب موثوقية متزايدة وأبعاد صغيرة جدًا.تقول شركة "روستيخ" نقلا عن المدير العام لمعهد بينزا للبحوث العلمية للأجهزة الإلكترونية والميكانيكية، فياتشيسلاف زويف: "إن مقاومات الرقائق المحلية الجديدة الفائقة الدقة، قادرة على استبدال نظيراتها الأجنبية، وفي الوقت الحالي، بدأ معهد بينزا للبحوث العلمية للأجهزة الإلكترونية والميكانيكية، في إدخال التكنولوجيا الجديدة إلى خط الإنتاج".يذكر أن مقاومات الرقاقة هي عناصر من الدوائر الكهربائية اللازمة للحفاظ على المعلمات الحالية المحددة. وهي تختلف عن تلك العادية من حيث أنها لا تحتاج إلى وضعها على اللوحة من خلال فتحات مصنوعة خصيصًا، ولكن يمكن تثبيتها على الفور على سطح اللوحة.رجل يتحكم بلعبة فيديو باستخدام "أفكاره"... "شريحة ماسك" تحقق خرقا علميا إيلون ماسك يعلن نجاح عملية زرع شريحة في الدماغ لشخص ثان
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, علوم, الفضاء, تكنولوجيا, تكنولوجيا, أخبار تكنولوجيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, علوم, الفضاء, تكنولوجيا, تكنولوجيا, أخبار تكنولوجيا

روسيا تطور رقاقات إلكترونية فائقة الدقة لاستخدامها في الفضاء والطيران

09:15 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 09:16 GMT 26.11.2024)
© Photo / unsplash/ Adi Goldsteinرقاقة شريحة إلكترونية
رقاقة شريحة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Photo / unsplash/ Adi Goldstein
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ذكرت شركة "روسيتخ" الحكومية في تقرير لها، أن شركة روسية تمكنت من تطوير تقنية جديدة لإنتاج رقاقات فائقة المقاومة لاستخدامها في الفضاء والطيران.
وجاء في تقرير نشرته شركة "روسيتخ" الحكومية: "قامت شركة "روس إلكترونيكس" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، بتطوير تقنية لإنشاء شرائح دقيقة فائقة المقاومة، للتركيب على أسطح الألواح. وتتمتع المنتجات بثبات حراري عالي وتعويض ذاتي لدرجة الحرارة، مما يسمح باستخدامها في الفضاء والطيران والمعدات الأخرى، وستحل محل نظيراتها الأجنبية، بما في ذلك الشركات المصنعة الأمريكية".
تجدر الإشارة إلى أن مقاومة الرقائق الفائقة الدقة، التي تم تطويرها بشكل استباقي في معهد أبحاث الأجهزة الكهروميكانيكية (كجزء من شركة "روس إلكترونيكس")، تتميز بمعامل درجة حرارة منخفض للغاية، وقادرة على العمل في نطاق درجة حرارة يتراوح من -55 إلى + 100 درجة مئوية.
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تقول شركة "روستيخ" نقلا عن المدير العام لمعهد بينزا للبحوث العلمية للأجهزة الإلكترونية والميكانيكية، فياتشيسلاف زويف: "إن مقاومات الرقائق المحلية الجديدة الفائقة الدقة، قادرة على استبدال نظيراتها الأجنبية، وفي الوقت الحالي، بدأ معهد بينزا للبحوث العلمية للأجهزة الإلكترونية والميكانيكية، في إدخال التكنولوجيا الجديدة إلى خط الإنتاج".
يذكر أن مقاومات الرقاقة هي عناصر من الدوائر الكهربائية اللازمة للحفاظ على المعلمات الحالية المحددة. وهي تختلف عن تلك العادية من حيث أنها لا تحتاج إلى وضعها على اللوحة من خلال فتحات مصنوعة خصيصًا، ولكن يمكن تثبيتها على الفور على سطح اللوحة.
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