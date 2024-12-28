https://sarabic.ae/20241228/علماء-يكتشفون-طريقة-ثورية-لربط-الصوت-بالضوء-1096274058.html

علماء يكتشفون طريقة ثورية لربط الصوت بالضوء

علماء يكتشفون طريقة ثورية لربط الصوت بالضوء

سبوتنيك عربي

وضع علماء في الفيزياء، في بحث علمي جديد، نظرية لطريقة جريئة لتشابك جسيمين من نوعين مختلفين للغاية، وهما وحدة الضوء أو الفوتون مع الفونون، وهو المعادل الكمّي... 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T11:29+0000

2024-12-28T11:29+0000

2024-12-28T11:29+0000

مجتمع

علوم

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وأطلق علماء الفيزياء تشانغ لونغ تشو، وكلاوديو جينس، وبيرجيت ستيلر، من معهد ماكس بلانك لعلم الضوء في ألمانيا، على نظامهم الجديد المقترح اسم "التشابك البصري الصوتي".ويمثل هذا الابتكار نظامًا هجينًا يستخدم جسيمين أساسيين مختلفين للغاية، ما يؤسس لشكل من أشكال التشابك المقاوم بشكل فريد للضوضاء الخارجية، وهي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه تكنولوجيا الكم، ما يجعلها خطوة مهمة نحو أجهزة كمية أكثر قوة، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي.ونقل الموقع العلمي، عن العلماء، أن التشابك الكمّي له تطبيقات واعدة في مجال الاتصالات الكمومية عالية السرعة والحوسبة الكمومية، إذ أن الفيزياء الفريدة التي تحدد الجسيمات المعزولة والمتشابكة قبل وبعد قياسها تجعلها مثالية لمجموعة من الاستخدامات، من التشفير إلى الخوارزميات عالية السرعة.ويعمل العلماء على حل هذه المشكلة، ببعض المسارات الواعدة، التي تقلل الأبعاد الأعلى من تأثير الضوضاء المتدهورة، كما تفعل إضافة المزيد من الجسيمات إلى النظام المتشابك.ومن المرجح جدًا أن يتضمن الحل العملي أكثر من مسار واحد، لذا فكلما زادت الخيارات المتاحة لدينا، زادت احتمالية العثور على التركيبة الصحيحة.وأظهر الباحثون كيف يمكن تشابك الجسيمات، من خلال الاستفادة من عملية تسمى "تشتت بريلون"، حيث يتم تشتيت الضوء بواسطة موجات من اهتزازات الصوت الناتجة عن الحرارة بين الذرات في المادة.في نظام الحالة الصلبة المقترح، سيقوم الباحثون بنبض ضوء الليزر والموجات الصوتية في موجه ضوئي نشط "بريلون" في الحالة الصلبة على الشريحة، مصمم لتحفيز تشتت بريلون، فعندما تنتقل الموجتان على طول نفس البنية الفوتونية، ينتقل الفونون بسرعة أبطأ بكثير، ما يؤدي إلى التشتت الذي يمكن أن يتشابك مع الجسيمات التي تحمل مستويات طاقة مختلفة بشكل كبير، ما يجعل هذا أكثر إثارة للاهتمام هو أنه يمكن تحقيقه في درجات حرارة أعلى من طرق التشابك القياسية، مما يؤدي إلى إخراج التشابك من المنطقة المبردة وتقليل الحاجة إلى معدات متخصصة باهظة الثمن.ويقول الباحثون إن "الأمر يتطلب المزيد من التحقيق والتجريب، لكنها نتيجة واعدة".وبيّن العلماء أن "حقيقة أن النظام يعمل عبر نطاق ترددي كبير، من الأوضاع البصرية والصوتية، تجلب احتمالًا جديدًا للتشابك مع الأوضاع المستمرة، ذات الإمكانات الكبيرة للتطبيقات في الحوسبة الكمومية، والتخزين الكمومي، والقياس الكمومي، والنقل الآني الكمي، والاتصالات الكمومية بمساعدة التشابك، واستكشاف الحدود بين العالمين الكلاسيكي والكمي".علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن تهديد من "حطام الفضاء"صورة من الفضاء تظهر تشكل "شجرة ميلاد" طبيعية في دولة عربية

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علوم