https://sarabic.ae/20241228/علماء-يدقون-ناقوس-الخطر-بشأن-تهديد-من-حطام-الفضاء-1096263832.html

علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن تهديد من "حطام الفضاء"

علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن تهديد من "حطام الفضاء"

سبوتنيك عربي

صرح البروفيسور فيشنو ريدي، من جامعة أريزونا، أن العلماء يخشون وقوع حدث كارثي، بسبب الزيادة السريعة في كمية الحطام الفضائي حول الأرض. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T05:27+0000

2024-12-28T05:27+0000

2024-12-28T05:27+0000

مجتمع

علوم

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وقال فيشنو ريدي، الأستاذ في جامعة أريزونا، في مقابلة تلفزيونية: "إن عدد الأجسام التي أطلقناها في الفضاء، خلال السنوات الأربع الماضية زاد بشكل كبير، وهو الوضع الذي كنا نخشى حدوثه دائما".تم التأكيد على أن العلماء يشعرون بالقلق إزاء ما يسمى بمتلازمة كيسلر، وهي عملية افتراضية يمكن أن تؤدي إلى عدم ملاءمة الفضاء القريب من الأرض تمامًا للأقمار الصناعية.وتوضح المادة، أن مثل هذا التطور يمكن أن يوقف أي استكشاف للفضاء.وحذر أحد العلماء من أن البشرية ليس لديها طريقة سريعة لتطهير المدار الثابت بالنسبة للأرض.وختم ريدي: "هناك إجماع واسع (بين العلماء) بأن الحطام الفضائي مشكلة خطيرة تتطلب الاهتمام بها بشدة... لا يمكن لأي من العلماء، أن يقول على وجه اليقين أنه يمكن تجنب الكارثة".

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