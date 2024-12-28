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https://sarabic.ae/20241228/علماء-يدقون-ناقوس-الخطر-بشأن-تهديد-من-حطام-الفضاء-1096263832.html
علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن تهديد من "حطام الفضاء"
علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن تهديد من "حطام الفضاء"
سبوتنيك عربي
صرح البروفيسور فيشنو ريدي، من جامعة أريزونا، أن العلماء يخشون وقوع حدث كارثي، بسبب الزيادة السريعة في كمية الحطام الفضائي حول الأرض. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T05:27+0000
2024-12-28T05:27+0000
مجتمع
علوم
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وقال فيشنو ريدي، الأستاذ في جامعة أريزونا، في مقابلة تلفزيونية: "إن عدد الأجسام التي أطلقناها في الفضاء، خلال السنوات الأربع الماضية زاد بشكل كبير، وهو الوضع الذي كنا نخشى حدوثه دائما".تم التأكيد على أن العلماء يشعرون بالقلق إزاء ما يسمى بمتلازمة كيسلر، وهي عملية افتراضية يمكن أن تؤدي إلى عدم ملاءمة الفضاء القريب من الأرض تمامًا للأقمار الصناعية.وتوضح المادة، أن مثل هذا التطور يمكن أن يوقف أي استكشاف للفضاء.وحذر أحد العلماء من أن البشرية ليس لديها طريقة سريعة لتطهير المدار الثابت بالنسبة للأرض.وختم ريدي: "هناك إجماع واسع (بين العلماء) بأن الحطام الفضائي مشكلة خطيرة تتطلب الاهتمام بها بشدة... لا يمكن لأي من العلماء، أن يقول على وجه اليقين أنه يمكن تجنب الكارثة".
https://sarabic.ae/20241225/صورة-من-الفضاء-تظهر-تشكل-شجرة-ميلاد-طبيعية-في-دولة-عربية------1096173389.html
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علوم
علوم

علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن تهديد من "حطام الفضاء"

05:27 GMT 28.12.2024
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Photo / CCO
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صرح البروفيسور فيشنو ريدي، من جامعة أريزونا، أن العلماء يخشون وقوع حدث كارثي، بسبب الزيادة السريعة في كمية الحطام الفضائي حول الأرض.
وقال فيشنو ريدي، الأستاذ في جامعة أريزونا، في مقابلة تلفزيونية: "إن عدد الأجسام التي أطلقناها في الفضاء، خلال السنوات الأربع الماضية زاد بشكل كبير، وهو الوضع الذي كنا نخشى حدوثه دائما".
تم التأكيد على أن العلماء يشعرون بالقلق إزاء ما يسمى بمتلازمة كيسلر، وهي عملية افتراضية يمكن أن تؤدي إلى عدم ملاءمة الفضاء القريب من الأرض تمامًا للأقمار الصناعية.

وبحسب هذه الفرضية، فإن اصطدام جسمين فضائيين في مدار الأرض سيولد شظايا كثيرة، وهذه بدورها سوف تضرب أشياء أخرى وتخلق تأثير الدومينو، وفي نهاية المطاف، سوف تملأ المزيد والمزيد من شظايا الحطام الفضاء القريب من الأرض.

صورة من الفضاء تظهر تشكل شجرة ميلاد طبيعية في دولة عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
مجتمع
صورة من الفضاء تظهر تشكل "شجرة ميلاد" طبيعية في دولة عربية
25 ديسمبر, 12:16 GMT
وتوضح المادة، أن مثل هذا التطور يمكن أن يوقف أي استكشاف للفضاء.

ووفقا للبروفيسور ريدي، فإن الخطر الأكبر من الحطام الفضائي يكمن في المدار الثابت بالنسبة للأرض، على مسافة نحو 35 ألف كيلومتر من الأرض، وهذا هو المكان الذي تدور فيه أقمار الاتصالات.

وحذر أحد العلماء من أن البشرية ليس لديها طريقة سريعة لتطهير المدار الثابت بالنسبة للأرض.
وختم ريدي: "هناك إجماع واسع (بين العلماء) بأن الحطام الفضائي مشكلة خطيرة تتطلب الاهتمام بها بشدة... لا يمكن لأي من العلماء، أن يقول على وجه اليقين أنه يمكن تجنب الكارثة".
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