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صورة من الفضاء تظهر تشكل "شجرة ميلاد" طبيعية في دولة عربية
صورة من الفضاء تظهر تشكل "شجرة ميلاد" طبيعية في دولة عربية
سبوتنيك عربي
تُظهر صورة من الفضاء التقطها رائد فضاء في عام 2018، بحيرة "شجرة الميلاد" ذات الشكل المثلث في بلد عربي، والتي تبدو وكأنها مزينة بمزيج من الزخارف الطبيعية... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T12:16+0000
2024-12-25T12:16+0000
2024-12-25T12:17+0000
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ويمتد المثلث الكبير على شكل شجرة بطول 6 أميال (10 كيلومترات) من "قاعدته" إلى "قمته"، ويبدو أن فرعًا أصغر حجمًا يتدلى من قمة الشجرة مثل نجمة ملتوية، حيث يصب نهر الزاب الصغير، وفقًا لمرصد "الأرض" التابع لوكالة "ناسا".ورغم أن البحيرة ليست معروفة محليًا بشكلها الاحتفالي، إلا أنها معلم مرغوب فيه من قبل رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، خلال العطلات.يذكر أن البحيرة تحولت إلى مقصد سياحي شهير في العقود الأخيرة بفضل شواطئها الاصطناعية وصيد الأسماك الممتاز، ومع ذلك، يخشى بعض الخبراء من أن تهدد هذه الأنشطة النظام البيئي المتنوع الذي نشأ في البحيرة منذ إنشائها.قداس عيد الميلاد من كنيسة المهد في بيت لحم... فيديوتضامنا مع غزة.. تونسيون يدعون إلى مقاطعة احتفالات رأس السنة
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منوعات
صورة من الفضاء تظهر تشكل "شجرة ميلاد" طبيعية في دولة عربية
12:16 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 12:17 GMT 25.12.2024)
تُظهر صورة من الفضاء التقطها رائد فضاء في عام 2018، بحيرة "شجرة الميلاد" ذات الشكل المثلث في بلد عربي، والتي تبدو وكأنها مزينة بمزيج من الزخارف الطبيعية والاصطناعية.
ويمتد المثلث الكبير على شكل شجرة بطول 6 أميال (10 كيلومترات) من "قاعدته" إلى "قمته"، ويبدو أن فرعًا أصغر حجمًا يتدلى من قمة الشجرة مثل نجمة ملتوية، حيث يصب نهر الزاب الصغير، وفقًا لمرصد "الأرض" التابع لوكالة "ناسا".
وبحيرة "دوكان" هي من صنع الإنسان، حيث تشكلت بالكامل في عام 1959، بعد اكتمال بناء سد "دوكان"، وهو سد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية بالقرب من مدينة رانية في إقليم كردستان العراق.
ورغم أن البحيرة ليست معروفة محليًا بشكلها الاحتفالي، إلا أنها معلم مرغوب فيه من قبل رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، خلال العطلات.
وكتب ممثلو وكالة "ناسا": "عند النظر إلى الأرض من الفضاء، تظهر المعالم على الأرض بأشكال مألوفة عديدة، وتبدو بحيرة "دوكان" وكأنها شجرة عيد الميلاد"، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
يذكر أن البحيرة تحولت إلى مقصد سياحي شهير في العقود الأخيرة بفضل شواطئها الاصطناعية وصيد الأسماك الممتاز، ومع ذلك، يخشى بعض الخبراء من أن تهدد هذه الأنشطة النظام البيئي المتنوع الذي نشأ في البحيرة منذ إنشائها.