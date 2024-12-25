https://sarabic.ae/20241225/المطران-عطا-الله-حنا-من-القدس-المسيحيون-ليسوا-ضيوفا-في-الشرق-الأوسط-بل-هم-أصحاب-تاريخ-1096150342.html

المطران عطا الله حنا من القدس: المسيحيون ليسوا ضيوفا في الشرق الأوسط بل هم أصحاب تاريخ

المطران عطا الله حنا من القدس: المسيحيون ليسوا ضيوفا في الشرق الأوسط بل هم أصحاب تاريخ

سبوتنيك عربي

وجّه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في فلسطين، معايدته "لجميع المحتفلين بعيد الميلاد المجيد في كافة أنحاء العالم، سواء الذين يحتفلون... 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T07:28+0000

2024-12-25T07:28+0000

2024-12-25T07:28+0000

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وأكد المطران حنا، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "رسالة العيد واحدة، تتمثل في نشر قيم المحبة والتسامح والسلام، وهي القيم التي كان السيد المسيح عليه السلام قد جاء ليبشر بها".وأضاف أن "العيد يعد مناسبة لتذكير الناس بقيمة التواضع والمساواة بين البشر"، مشددًا على أن "عظمة الإنسان لا تكمن في المال أو الجاه، بل في إنسانيته واحتفاظه بالقيم الأخلاقية التي دعا إليها المسيح".وأكد المطران عطا الله حنا أنّ "المسيحية في بلادنا ليست بضاعة مستوردة كما يروج البعض، بل هي جزء أصيل ومهم من تاريخ وثقافة هذه الأرض"، مشيرًا إلى أن "المسيحيين في المشرق لا يمثلون أقليات أو قبائل معزولة، بل هم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والديني في المنطقة".وأضاف أن "من يسعى لتهميش الحضور المسيحي في هذه المنطقة فإنه يحاول تشويه تاريخها وأصالتها".وفي ما يتعلق بالمسيحيين في فلسطين، وجّه المطران حنا رسالة طمأنة لهم، قائلاً: "لا تخافوا ولا تقلقوا، نحن هنا وسنبقى هنا".وأكد أن "المسيحيين في فلسطين سيستمرون في العيش في أرضهم رغم الظروف الصعبة، التي يواجهونها نتيجة الاحتلال الإسرائيلي".ولفت إلى أن "الهجرة المسيحية من فلسطين مستمرة نتيجة للوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب"، إلا أنه دعا المسيحيين الذين لا يزالون في فلسطين إلى "الصمود والبقاء في أراضيهم".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "الوضع الاقتصادي في مدينة بيت لحم، يعد من أصعب الأوضاع التي شهدتها المدينة، إذ أظهرت الإحصاءات أن نسبة البطالة في المدينة بلغت نحو 90 في المئة".كما أشار إلى أن "العديد من أبناء بيت لحم، الذين يعملون في القدس أو في مناطق 48، قد أصبحوا لا يستطيعون مغادرة المدينة بسبب السياسات الإسرائيلية، التي تحظر تنقلهم ضمن سياق العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال".وفي سياق أوسع حول الوضع في الشرق الأوسط، تمنى المطران عطا الله حنا، أن "تسير سوريا نحو الاستقرار والازدهار في المستقبل"، مشيرًا إلى أن "سوريا بحاجة إلى فترة من السلام والتعافي".واعتبر أنّ "السلام في المنطقة يبدأ من احترام حقوق الإنسان وتوفير بيئة آمنة لجميع الأفراد في دول الشرق الأوسط".وشدّد على "أهمية الوحدة والصمود في مواجهة جميع التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني"، داعيًا الجميع إلى "تكثيف الصلوات في عيد الميلاد المجيد من أجل أن ينعم الشعب الفلسطيني بالعدالة والحرية".كما ذكّر بأهمية العمل على "مزيد من التكاتف بين أبناء الشعب الفلسطيني من جميع الأطياف"، معبّرًا عن "أمله في أن تتحقق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني في المستقبل القريب".

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