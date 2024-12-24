https://sarabic.ae/20241224/تضامنا-مع-غزة-تونسيون-يدعون-إلى-مقاطعة-احتفالات-رأس-السنة-1096136934.html

تضامنا مع غزة.. تونسيون يدعون إلى مقاطعة احتفالات رأس السنة

تضامنا مع غزة.. تونسيون يدعون إلى مقاطعة احتفالات رأس السنة

سبوتنيك عربي

"عن أي احتفالات نتحدث وغزة تنزف دما؟".. بهذه العبارات حدثتنا التونسية، زينة الغربي، عن ألم لازمها منذ السابع أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولم يغادرها إلى الآن،... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T16:10+0000

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وتهتم زينة بالطبخ وصنع الحلويات، إذ كانت تخصص أغلب أوقاتها لصناعة قوالب من المرطبات لعائلتها في محافظة جندوبة (شمال غربي البلاد)، خاصة في أعياد الميلاد والمناسبات، لكنها قررت التخلي عن أي ممارسة توحي بالاحتفال والفرحة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 والذي خلّف حتى الآن أكثر من 45 ألفا، و317 شهيدا، و107 آلاف، و713 مصابا."لا احتفالات وغزة تنزف"قالت زينة الغربي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الحرب المتواصلة على قطاع غزة طبعت آثارها العميقة في نفوس التونسيين الذين فقدوا نكهة الأعياد في ظل المجازر التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.وأضافت الغربي: "القضية الفلسطينية قضيتنا ولا يمكن أن نحتفل بأعياد الميلاد ودماء أخوتنا الفلسطينيين تكسو الجدران التي هدمها الجيش الاسرائيلي".وتتابع زينة أخبار القطاع دون انقطاع، وتقضي يومها أحيانا دون نوم، خوفا من أن تستفيق على مشاهد أكثر دموية من سابقاتها، فهي تحفظ كل المناطق في قطاع غزة، وأسماء الشهداء، وجميع المراسلين الذين يسهرون على تغطية الأخبار، وكل التفاصيل التي يعيشها الغزاويون.وزينة الغربي شأنها شأن العديد من العائلات التونسية؛ تعتبر أن "الاحتفال الوحيد الذي يمكن أن يعيش على وقعه العالم اليوم هو وقف إطلاق النار وعودة النازحين الفلسطينيين إلى أراضيهم"، وفق قولها.دعوة لوقف إطلاق الناروفي ذات السياق، دعت رئيسة جمعية نساء فلسطين، فائزة الشكندالي، إلى "تعويض الاحتفال برأس السنة الميلادية 2025 بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وقالت: "يجب وقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، لأن كل طفل يُقتل يعتبر قتلا للمستقبل الفلسطيني وكل امرأة تُقتل هو قتل للحياة في فلسطين لأن المرأة هي الحياة".وأضافت: "حملات المقاطعة التي دعا إليها العديد من الناشطين في المجتمع المدني في تونس كانت ناجحة، وزرعت ثقافة جديدة في شخصية التونسيين، الذين رفضوا التسوق من المحلات التجارية التي تحمل علامات داعمة لإسرائيل".تحركات تضامنية متواصلة مع القطاعومن جانبه، أفاد رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع، أحمد الكحلاوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الهيئة ستواصل تحركاتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني، الذي مازال صامدا في مواجهة اسرائيل".وتابع: "العديد من العائلات أبدت رفضها الاحتفال برأس السنة، ونحن نحترم هذا القرار الإنساني الذي من المفروض أن تتبعه الأغلبية في جميع أنحاء العالم".والهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع من بين المنظمات التونسية التي خرجت في أولى المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والتزمت بتنظيم وقفات تضامنية كل يوم أحد للمطالبة بطرد السفير الأمريكي من تونس ووقف إطلاق النار.واعتبر الكحلاوي أنّ تحرّر فلسطين هو تحرير للإنسانية مضيفا: "الدم الفلسطيني لن يذهب سدى لأنّ هذا الدم هو ثمن الحرية التي تنشدها شعوب العالم".ويشير رئيس الهيئة إلى أن "قطاع غزة قدم درسا للعالم في النضال والصمود، في ظل صمت العالم العربي، الذي بقي متفرجا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني".ويرى رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دعوات العديد من التونسيين إلى مقاطعة الاحتفال برأس السنة ليست بالغريبة على التونسيين، الذين دأبوا على الوفاء للقضية الفلسطينية".وقال الرياحي إن "العائلات التونسية فقدت نكهة الأعياد والفرحة في ظل المجازر المتواصلة على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "هذه المقاطعة تفسرها أيضا أسباب اقتصادية، إذ رصدت المنظمة زيادة في أسعار المرطبات بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية، وتحديدا في الفترة التي ترافق استعدادات الاحتفال بليلة رأس السنة".

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