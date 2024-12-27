https://sarabic.ae/20241227/أهم-5-إنجازات-طبية-لعام-2024-1096255193.html

أهم 5 إنجازات طبية لعام 2024

أهم 5 إنجازات طبية لعام 2024

سبوتنيك عربي

شهد عام 2024 تطورات مذهلة في المجال الطبي، بدءًا من الخلايا الجذعية المُعاد برمجتها وصولًا إلى الجيل التالي من تقنيات تحرير الجينات، ما يُبشّر بإمكانية ظهور... 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T16:41+0000

2024-12-27T16:41+0000

2024-12-27T16:41+0000

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وعرضت وسائل إعلام أمريكية قائمة بأبرز إنجازات طبية شهدها عام 2024، والتي تفتح أبواب أمل جديدة للعديد من المرضى في السنوات القادمة1. استعادة البصر بعلاج مبتكر بالخلايا الجذعيةنجح فريق من جامعة أوساكا في علاج أربعة مرضى يعانون من تلف حاد في القرنية باستخدام خلايا جذعية مُعاد برمجتها مُستخرجة من دم الحبل السري، حيث تم زرع صفائح دائرية من هذه الخلايا في قرنيات المرضى، وأظهرت النتائج استعادة بصرهم مع استمرار التحسن لمدة أربع إلى خمس سنوات من المتابعة، ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه عالميًا ويفتح آفاقًا جديدة لعلاج فقدان البصر الناتج عن تلف القرنية.2. المبايض الاصطناعية في الأفقيُعاني 13.4% من النساء ممن تتراوح أعمراهن بين 15 و49 عامًا من مشاكل في الخصوبة، لذلك سعى العلماء لعلاج هذه المشكلة بتطوير مبيض صناعي، أنشأ علماء من جامعة ميشيغان أول "أطلس خلوي" لتكوين البويضات البشرية، من خلال دراسة مبايض تم التبرع بها باستخدام تقنيات رسم الخرائط الجينية والخلوية، ساهم هذا الاكتشاف في تحديد العوامل الرئيسية لنضوج البويضات، مما يُقرّبنا من إمكانية تطوير مبايض اصطناعية فعّالة.3. علاج بخلايا تائية لسرطان الدماغيُعتبر الورم الأرومي الدبقي، نوعا نادرا وشرسا من سرطان الدماغ، وهو من الأمراض الخطيرة ذات معدل النجاة المنخفضن لكن العلاج بالخلايا التائية، الذي أحدث ثورة في علاج سرطانات الدم، يُبشّر بأمل جديد لمرضى سرطان الدماغ، حيث أظهرت أبحاث جامعة ستانفورد و3 مجموعات بحثية أخرى فوائد حقن خلايا "CAR T" في أدمغة مرضى الورم الأرومي الدبقي، ما يفتح الباب أمام علاجات أكثر فعالية لهذا المرض.4. الجيل التالي من تحرير الجيناتبينما يُعدُّ كريسبر ثورة في علاج الأمراض النادرة الناتجة عن طفرات جينية، يعمل الخبراء على تطوير تقنيات جديدة لتحرير الجينات. كشف باحثون في معهد آرك عن اكتشاف "جسر الحمض النووي الريبوزي" كوسيلة لتنظيم النقل الجيني، ما يُتيح إمكانية "القص واللصق" وإعادة ترتيب أي قطعتين من الحمض النووي في خطوة واحدة، هذه التقنية تحمل إمكانات هائلة لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة والحادة.5. علاج جيني لصمم الأطفال لأول مرةنجح فريق بقيادة جون جيرميلر في علاج صبي يبلغ من العمر 11 عامًا يُعاني من صمم وراثي، من خلال العلاج الجيني الأول من نوعه، حيث تم حقن جينات OTOF العاملة في خلايا أذنه الداخلية، ما مكّنه من سماع الأصوات لأول مرة في حياته، هذا الإنجاز يُمثّل تقدّمًا كبيرًا في علاج الصمم الوراثي.

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