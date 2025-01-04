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https://sarabic.ae/20250104/الشمس-في-أضخم-ظهور-لهاظاهرة-فلكية-نادرة-تحدث-اليوم-1096462687.html
"الشمس في أضخم ظهور لها"...ظاهرة فلكية نادرة تحدث اليوم
"الشمس في أضخم ظهور لها"...ظاهرة فلكية نادرة تحدث اليوم
سبوتنيك عربي
أفاد مرصد القبة السماوية في موسكو، اليوم السبت، أن الشمس ستقترب من الحد الأدنى لكوكب الأرض، وسيتم ملاحظتها من قبل سكان الأرض كأكبر نجم، في عام 2025. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T07:45+0000
2025-01-04T07:45+0000
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وجاء في المنشور الذي نشره مرصد القبة السماوية في موسكو: "في الرابع من يناير (كانون الثاني) تكون الأرض في الحضيض الشمسي، عند أقرب مسافة لها من الشمس، وهذا سيسمح لنا بمراقبة أكبر قرص للشمس، في عام 2025".ووفقا لعلماء الفلك، سنشهد كسوفين قمريين وكسوفين للشمس هذا العام. وستحدث الأيام القمرية في 14 مارس/ آذار و7 سبتمبر/ أيلول، والأيام الشمسية الجزئية في 29 مارس و21 سبتمبر. وسيكون خسوف القمر في سبتمبر/ أيلول مرئيًا بالكامل من الأراضي الروسية.بالإضافة إلى ذلك، وبحسب مرصد القبة السماوية، فإنه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، و5 ديسمبر/ كانون الأول، سيحدث البدر بفارق أقل من يوم عن مرور القمر في الحضيض، وهي نقطة مداره الأقرب إلى الأرض.ووفقا لمرصد القبة السماوية في موسكو، فإنه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، سيكون هذا الاختلاف 9 ساعات و10 دقائق، وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول سيكون 12 ساعة و8 دقائق، وبالتالي فإن القمر العملاق، أي الظاهرة التي يستطيع فيها أبناء الأرض رؤية أكبر قمر مكتمل، سيحدث في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.دراسة تكشف سر الانفجارات الراديوية السريعة لأول مرةتعرف على أهم الرحلات الفضائية المنتظرة في عام 2025
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الفضاء, وكالة الفضاء, علوم, أخبار الكواكب, الشمس, كسوف الشمس, ضوء الشمس, حرارة الشمس, الفلك, علم الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, كواكب, نجم
الفضاء, وكالة الفضاء, علوم, أخبار الكواكب, الشمس, كسوف الشمس, ضوء الشمس, حرارة الشمس, الفلك, علم الفلك, رصد الفلك, الحدث الفلكي, كواكب, نجم

"الشمس في أضخم ظهور لها"...ظاهرة فلكية نادرة تحدث اليوم

07:45 GMT 04.01.2025
© Photo / unsplash/ NASAالشمس
الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Photo / unsplash/ NASA
تابعنا عبر
أفاد مرصد القبة السماوية في موسكو، اليوم السبت، أن الشمس ستقترب من الحد الأدنى لكوكب الأرض، وسيتم ملاحظتها من قبل سكان الأرض كأكبر نجم، في عام 2025.
وجاء في المنشور الذي نشره مرصد القبة السماوية في موسكو: "في الرابع من يناير (كانون الثاني) تكون الأرض في الحضيض الشمسي، عند أقرب مسافة لها من الشمس، وهذا سيسمح لنا بمراقبة أكبر قرص للشمس، في عام 2025".
ووفقا لعلماء الفلك، سنشهد كسوفين قمريين وكسوفين للشمس هذا العام. وستحدث الأيام القمرية في 14 مارس/ آذار و7 سبتمبر/ أيلول، والأيام الشمسية الجزئية في 29 مارس و21 سبتمبر. وسيكون خسوف القمر في سبتمبر/ أيلول مرئيًا بالكامل من الأراضي الروسية.
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بالإضافة إلى ذلك، وبحسب مرصد القبة السماوية، فإنه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، و5 ديسمبر/ كانون الأول، سيحدث البدر بفارق أقل من يوم عن مرور القمر في الحضيض، وهي نقطة مداره الأقرب إلى الأرض.
ووفقا لمرصد القبة السماوية في موسكو، فإنه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، سيكون هذا الاختلاف 9 ساعات و10 دقائق، وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول سيكون 12 ساعة و8 دقائق، وبالتالي فإن القمر العملاق، أي الظاهرة التي يستطيع فيها أبناء الأرض رؤية أكبر قمر مكتمل، سيحدث في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
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