https://sarabic.ae/20250102/دراسة-تكشف-سر-الانفجارات-الراديوية-السريعة-لأول-مرة-1096414313.html

دراسة تكشف سر الانفجارات الراديوية السريعة لأول مرة

دراسة تكشف سر الانفجارات الراديوية السريعة لأول مرة

سبوتنيك عربي

أطلق نجم مغناطيسي داخل مجرة ​​درب التبانة وميضًا من الموجات الراديوية القوية للغاية في عام 2020، ما وفر للعلماء أخيرًا دليلًا ملموسًا، لتحديد أصل الانفجارات... 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T11:14+0000

2025-01-02T11:14+0000

2025-01-02T11:14+0000

مجتمع

علوم

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وكشفت دراسة جديدة، من خلال دراسة الضوء المتلألئ لانفجار راديوي سريع تم اكتشافه في عام 2022، حيث تتبع فريق من علماء الفلك مصدره إلى المجال المغناطيسي القوي حول نجم مغناطيسي، في مجرة ​​تبعد 200 مليون سنة ضوئية.وتقول عالمة الفيزياء الفلكية كينزي نيمو، من معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا: "في هذه البيئات من النجوم النيوترونية، تكون المجالات المغناطيسية حقًا عند حدود ما يمكن أن ينتجه الكون".لقد حيّرت الانفجارات الراديوية السريعة العلماء منذ اكتشافها لأول مرة في عام 2007، فهي كما يوحي اسمها، انفجارات قصيرة للغاية من انبعاث الراديو، تستمر لبضعة مليات من الثواني فقط، وهي أيضًا قوية للغاية، حيث تطلق أحيانًا طاقة أكبر مما تولده 500 مليون شمس في تلك اللمحة القصيرة من الزمن.إن دراسة الانفجارات الراديوية السريعة أمر صعب لأنها في معظم الأحيان تنفجر مرة واحدة فقط، وهذا يجعل التنبؤ بها مستحيلًا، ويجعل تتبعها إلى مصدرها أمرًا صعبًا، ولكن ليس مستحيلًا، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".ويمكن لعلماء الفلك أيضًا فحص خصائص الضوء الراديوي، مثل استقطابه، لمعرفة نوع البيئة التي سافر عبرها في طريقه إلى الأرض، ولا تزال أنواع النجوم التي قد تنبعث منها الانفجارات الراديوية السريعة لغزًا إلى حد كبير، ولكن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير بشكل متزايد إلى النجوم المغناطيسية.لكن النجوم المغناطيسية لديها مجالات مغناطيسية خارجية أقوى بكثير من النجوم النيوترونية العادية - أقوى بحوالي 1000 مرة، إذ أنها أقوى المجالات المغناطيسية في الكون.وأضاف: "الشيء المثير هنا هو أننا نجد أن الطاقة المخزنة في تلك المجالات المغناطيسية، بالقرب من المصدر، تلتوي وتعيد تكوينها بحيث يمكن إطلاقها كموجات راديوية يمكننا رؤيتها على بعد نصف الطريق عبر الكون"."روسكوسموس" تعلن عن اختبار إطلاق مركبة فضائية جديدة عام 2026علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن تهديد من "حطام الفضاء"

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