https://sarabic.ae/20241228/روسكوسموس-تعلن-عن-اختبار-إطلاق-مركبة-فضائية-جديدة-عام-2026----1096270946.html

"روسكوسموس" تعلن عن اختبار إطلاق مركبة فضائية جديدة عام 2026

"روسكوسموس" تعلن عن اختبار إطلاق مركبة فضائية جديدة عام 2026

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم السبت، عن إطلاق مركبة فضائية جديدة، كجزء من اختبار جديد، في عام 2026. 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T09:52+0000

2024-12-28T09:52+0000

2024-12-28T09:52+0000

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وذكرت "روسكوسموس" أنه سيتم إطلاق المركبة الفضائية الروسية الجديدة المأهولة، في عام 2026 من صاروخ على منصة الإطلاق، وفي عام 2027 سيتم إطلاق المركبة الفضائية من طائرة مروحية.وجاء في بيان "روسكوسموس": "اختبارات طائرات مروحية متخصصة حتى عام 2027، واختبارات المركبة في أوضاع الإنقاذ في حالات الطوارئ بمجمع الإطلاق في عام 2026، وفي منطقة ضغط السرعة القصوى في عام 2027. اختبارات الطيران "بي تي كي" في عام 2028، وتتكون من 3 رحلات، واحدة دون طيار، واثنتان مأهولتان".وسيتم استخدام المركبة الجديدة للرحلات إلى المحطة المدارية الروسية. وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه تمت الموافقة على تصميم المركبة الأولي في عام 2024، وتم التوقيع على الجدول الزمني العام لبنائها والعقود الحكومية لإنشاء محطة ومجمع لإطلاق مركبة فضائية مأهولة على صواريخ "أنغارا" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية.ويجب أن تحل سفينة النقل المأهولة من الجيل الجديد "بي تي كا إن بي"، والمعروفة أيضًا باسم "الاتحاد أو النسر" محل المركبة الفضائية المأهولة من سلسلة "سويوز"، والشاحنات من سلسلة "بروغريس".ويمكن استخدام مركبة العودة الخاصة بالسفينة 10 مرات في رحلات قصيرة المدى و3 مرات في رحلات طويلة المدى. ومن المفترض أن يتم استخدام النظام الفضائي الجديد أيضًا في الرحلات الجوية إلى القمر. وكان من المقرر أصلاً أن تتم أول رحلة لها، في عام 2015، ولكن من المتوقع الآن أن تكون في عام 2028."بروغرس إم إس-25" تلتحم بالجزء الروسي من محطة الفضاء الدوليةالمركبة الفضائية "سويوز إم إس-24 " تصل إلى محطة الفضاء الدولية

https://sarabic.ae/20240530/روسيا-تطلق-صاروخ-سويوز-2-1آ-يحمل-مركبة-بروغرس-إم-سي-27-فيديو-1089343530.html

https://sarabic.ae/20240406/مركبة-سويوز-الفضائية-الروسية-تهبط-بنجاح-على-الأرض-فيديو-1087741166.html

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علوم, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, وكالة الفضاء, رحلات الفضاء, سفينة فضاء, روسيا, أخبار روسيا اليوم