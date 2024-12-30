https://sarabic.ae/20241230/4-ظواهر-فريدة-يمكن-رؤيتها-في-السماء-بأول-أسبوعين-من-عام-2025-1096334819.html

4 ظواهر فريدة يمكن رؤيتها في السماء بأول أسبوعين من عام 2025

4 ظواهر فريدة يمكن رؤيتها في السماء بأول أسبوعين من عام 2025

سبوتنيك عربي

أفاد علماء روس بأنه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيكون من الممكن ملاحظة ظاهرة فلكية مثل "القمر الأسود" أو "القمر الجديد الثاني"، حيث سيكون لدى القمر الصناعي... 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T13:00+0000

2024-12-30T13:00+0000

2024-12-30T13:00+0000

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وذكرت مجلة "scientificrussia" العلمية، أن هذا الأمر يحدث، لأنه في المتوسط تبلغ مدة الشهر القمري 29.5 يومًا، وكقاعدة عامة، خلال الشهر يمر القمر بدورة كاملة، والتي تتضمن 4 مراحل.وقال علماء روس من جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية: "ينبغي تمييز أوريون بين الأبراج، هذه هي الكوكبة الأكثر سطوعًا، ويتكون من مجموعة من النجوم الساطعة، تشكل شكلاً غريباً في الجزء الجنوبي من السماء".وتابع العلماء: "سيكون كوكب المشتري المشرق، الذي يقع فوق أوريون، مرئيا بوضوح أيضا، وسيكون من الممكن مراقبة نجم مشرق آخر في كوكبة الثور، والذي يقع فوق أوريون، وسيكون مرئيًا أيضًا مجموعة نجوم الثريا، وهي مجموعة من النجوم متوسطة السطوع تقع بجوار بعضها بعض".وتابع: "وبفضل سطوعه، يمكن رؤية كوكب المشتري بسهولة بالعين المجردة ويبرز بين النجوم المحيطة به، والآن يمكنك رؤية جميع الأجسام المذكورة أعلاه طوال الليل تقريبًا، لكنها تكون في ذروتها حوالي الساعة 10-11 مساءً".ومن بين الأجسام البارزة الأخرى في سماء العام الجديد كوكب المريخ، وهو الآن قريب تمامًا من التقابل مع الأرض، لذا فهو مشرق جدًا، بالإضافة إلى أن المريخ له لون محمر، وهو نادر بالنسبة للكواكب، ويمكن رؤيته بالعين المجردة عند حلول الظلام.القمر "الأسود" في المرحلة الخامسةوقال العلماء: "عادةً ما يمر القمر بأربع مراحل في الشهر، القمر الجديد والربع الأول (القمر المتنامي) والقمر الكامل والربع الأخير (القمر المتضاءل)".وأوضح العلماء: "الفرق بين شهر ديسمبر من هذا العام والأعوام السابقة، هو أن القمر الصناعي للأرض سيكون لديه الوقت للدخول نسبيًا في المرحلة "الخامسة" من الشهر، أي أنه في 31 ديسمبر سيكون هناك قمر جديد ثانٍ".وختم العلماء، بالقول: "لكن في 5 يناير، يمكننا ملاحظة تغطية القمر لنبتون، في حوالي الساعة 10 مساءً، وستكون مرحلة القمر مرئية بالفعل، ثلث القرص، وستظهر بوضوح ظاهرة اختباء الكوكب خلف القمر ثم خروجه من خلف قرص القمر".

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https://sarabic.ae/20241230/علماء-يطورون-مادة-قابلة-للتمدد-والتقلص-بطريقة-مدهشة-1096325699.html

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