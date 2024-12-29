https://sarabic.ae/20241229/تعرف-على-أهم-الرحلات-الفضائية-المنتظرة-في-عام-2025-1096305518.html

تعرف على أهم الرحلات الفضائية المنتظرة في عام 2025

تعرف على أهم الرحلات الفضائية المنتظرة في عام 2025

سبوتنيك عربي

اشتمل عام 2024 على العديد من الإنجازات الفضائية العلمية، التي أسهمت بتطوير فهمنا للكون والفضاء الخارجي. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T12:34+0000

2024-12-29T12:34+0000

2024-12-29T12:34+0000

مجتمع

علوم

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ويعج عام 2025 بالعديد من المهمات الفضائية، التي ستعتبر علامة فارقة في تاريخ علوم الفضاء.استكشاف سطح القمرتهدف مبادرة "سي إل بي إس" (خدمات الحمولة القمرية التجارية) التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إلى توصيل حمولات علمية وتكنولوجية إلى القمر، باستخدام مركبات هبوط تجارية.وقامت "سي إل بي إس"، بجلب مركبة الهبوط "أوديسوس" التابعة لشركة "إنويتيف ماشينز"، إلى القمر في فبراير/ شباط 2024، ما يمثل أول هبوط أمريكي على القمر منذ هبوط مركبة "أبولو".وستحمل هذه المهام مجموعة متنوعة من الأدوات العلمية والعروض التقنية إلى مواقع قمرية مختلفة، وستشمل الحمولات تجارب لدراسة الجيولوجيا القمرية واختبار التقنيات الجديدة للمهام البشرية المستقبلية وجمع البيانات حول بيئة القمر.مسح السماء باستخدام مرصد "سفير إكس"في فبراير 2025، تخطط وكالة "ناسا" لإطلاق مرصد لتاريخ الكون وعصر إعادة التأين والجليد، تحت مسمى "سفير إكس".وسيقوم "سفير إكس"، بإنشاء خريطة شاملة للكون من خلال مسح وجمع البيانات عن أكثر من 450 مليون مجرة، ​​بالإضافة إلى أكثر من 100 مليون نجم في مجرة ​​درب التبانة.دراسة مدار الأرض المنخفض مع مركبة "سبيس رايدر"تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لإجراء رحلة تجريبية مدارية لمركبتها الفضائية غير المأهولة "سبيس رايدر" في الربع الثالث من عام 2025. "سبيس رايدر" هي مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام ومصممة لإجراء تجارب علمية مختلفة في مدار الأرض المنخفض.استكشاف القمر باستخدام مركبة "إم 2 ريزيلينس"ستُطلق مركبة "إم 2 ريزيلينس" اليابانية، المقرر إطلاقها في يناير/كانون الثاني 2025، مركبة هبوط ومركبة جوالة صغيرة إلى سطح القمر.ستوضح هذه المهمة أيضًا تقنيات جديدة، مثل أنظمة الملاحة المتقدمة للهبوط الدقيق وأنظمة تشغيل المركبة بشكل مستقل، إذ تعد هذه التقنيات ضرورية لاستكشاف القمر في المستقبل ويمكن استخدامها في البعثات إلى كوكب المريخ وما بعده.استكشاف كويكب باستخدام مهمة "تيانوين 2"مهمة "تيانوين 2" الصينية، هي مهمة طموحة لجمع عينات من الكويكبات واستكشاف المذنبات، إذ من المقرر إطلاق "تيانوين 2"، في مايو/ أيار 2025، وتهدف إلى جمع عينات من كويكب قريب من الأرض ودراسة مذنب.التحليق في عمق النظام الشمسيبالإضافة إلى مهام الإطلاق المخطط لها أعلاه، تخطط العديد من وكالات الفضاء لتنفيذ مهام تحليق بالقرب من الفضاء العميق في عام 2025.التحليق بالقرب أو المساعدة بالجاذبية، هو عندما تمر مركبة فضائية بالقرب من كوكب أو قمر، بما يكفي لاستخدام جاذبيته لزيادة سرعتها، ومع اقتراب المركبة الفضائية، يتم سحبها بواسطة جاذبية الكوكب، ما يساعدها على التسارع.ستقوم "بيبي كولومبو"، وهي مهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، بالتحليق السادس بالقرب من كوكب عطارد، في يناير/ كانون الثاني 2025.وستساعد هذه المناورة، المركبة الفضائية على الدخول في مدار حول عطارد، بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وتهدف "بيبي كولومبو" إلى دراسة تكوين عطارد والغلاف الجوي والجيولوجيا السطحية.عالم روسي يوضح سبب ظهور مركبات فضائية صغيرة وتزايد شعبيتهابـ12 قمرا صناعيا.. الصين تعلن تشغيل شبكة رصد فضائي للأغراض التجارية

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