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بـ12 قمرا صناعيا.. الصين تعلن تشغيل شبكة رصد فضائي للأغراض التجارية
بـ12 قمرا صناعيا.. الصين تعلن تشغيل شبكة رصد فضائي للأغراض التجارية
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين أن شبكة الأقمار الصناعية التي أطلقتها لاستشعار الأرض عن بعد بدأت العمل، يوم الاثنين، مشيرة إلى أنها مصمم للأغراض التجارية. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
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جاء إعلان الصين بعدما تأكدت من وصول 4 أقمار صناعية أطلقتها شركة "بيسات - 2"، الأسبوع الماضي، ونجاحها في التقاط صور عالية الجودة للأرض من مدارها الذي يبعد عن الأرض 528 كلم، حسبما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، اليوم الثلاثاء.ولفتت الصحيفة إلى أن الـ4 أقمار الصناعية الأخيرة، انضمت لـ8 أقمار تم إطلاقها إلى المدار في السابق، لتشكل أضخم شبكة رادارية تجارية لاستشعار الأرض من الفضاء.ويمكن للصين بواسطة تلك الأقمار الصناعية أن تراقب المناطق القطبية والاستوائية للأرض إضافة إلى رصد السحب والأمطار، إضافة إلى الاعتماد عليها في مراقبة الطقس ورصد صور بدقة تصل إلى متر واحد.وبحسب الصحيفة، فإن هذه الأقمار الصناعية يمكنها تحويل البيانات التي يتم رصدها إلى الأرض خلال 20 دقيقة، إضافة إلى قدرتها على التقاط صورتين من زوايا مختلفة لأي موقع يتم رصده على سطح الأرض.والأسبوع الماضي، قالت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء إن عملية إطلاق الأقمار الصناعية الـ4 جرت من مركز "تاييوان" الفضائي في مقاطعة شانشي شمالي الصين.ولفتت إلى أنه تم استخدام صاروخ الإطلاق "تشانغ تشنغ-2 دي" المعروف بـ"المسيرة الطويلة"، مشيرة إلى أن المهمة الأخيرة تحمل الرقم 553، ضمن سلسلة مهام هذه الصواريخ.
https://sarabic.ae/20241104/المركبة-الفضائية-الصينية-شنتشو-18-تعود-إلى-الأرض-محملة-بعينات-جمعتها-من-الفضاء--1094463310.html
https://sarabic.ae/20241217/لمراقبة-الأرض-الصين-تطلق-4-أقمار-صناعية-جديدة-1095866545.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الصين, الفضاء, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, الصين, الفضاء, الأخبار

بـ12 قمرا صناعيا.. الصين تعلن تشغيل شبكة رصد فضائي للأغراض التجارية

13:56 GMT 24.12.2024
© Getty Images / VCG / Contributorإطلاق أقمار صناعية صينية
إطلاق أقمار صناعية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Getty Images / VCG / Contributor
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أعلنت الصين أن شبكة الأقمار الصناعية التي أطلقتها لاستشعار الأرض عن بعد بدأت العمل، يوم الاثنين، مشيرة إلى أنها مصمم للأغراض التجارية.
جاء إعلان الصين بعدما تأكدت من وصول 4 أقمار صناعية أطلقتها شركة "بيسات - 2"، الأسبوع الماضي، ونجاحها في التقاط صور عالية الجودة للأرض من مدارها الذي يبعد عن الأرض 528 كلم، حسبما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، اليوم الثلاثاء.
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ولفتت الصحيفة إلى أن الـ4 أقمار الصناعية الأخيرة، انضمت لـ8 أقمار تم إطلاقها إلى المدار في السابق، لتشكل أضخم شبكة رادارية تجارية لاستشعار الأرض من الفضاء.
ويمكن للصين بواسطة تلك الأقمار الصناعية أن تراقب المناطق القطبية والاستوائية للأرض إضافة إلى رصد السحب والأمطار، إضافة إلى الاعتماد عليها في مراقبة الطقس ورصد صور بدقة تصل إلى متر واحد.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الأقمار الصناعية يمكنها تحويل البيانات التي يتم رصدها إلى الأرض خلال 20 دقيقة، إضافة إلى قدرتها على التقاط صورتين من زوايا مختلفة لأي موقع يتم رصده على سطح الأرض.
إطلاق أقمار صناعية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
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والأسبوع الماضي، قالت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء إن عملية إطلاق الأقمار الصناعية الـ4 جرت من مركز "تاييوان" الفضائي في مقاطعة شانشي شمالي الصين.
ولفتت إلى أنه تم استخدام صاروخ الإطلاق "تشانغ تشنغ-2 دي" المعروف بـ"المسيرة الطويلة"، مشيرة إلى أن المهمة الأخيرة تحمل الرقم 553، ضمن سلسلة مهام هذه الصواريخ.
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