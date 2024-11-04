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https://sarabic.ae/20241104/المركبة-الفضائية-الصينية-شنتشو-18-تعود-إلى-الأرض-محملة-بعينات-جمعتها-من-الفضاء--1094463310.html
المركبة الفضائية الصينية "شنتشو-18" تعود إلى الأرض محملة بعينات جمعتها من الفضاء
المركبة الفضائية الصينية "شنتشو-18" تعود إلى الأرض محملة بعينات جمعتها من الفضاء
سبوتنيك عربي
أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن طاقم المركبة الفضائية الصينية "شنتشو-18" قام بتسليم نحو 34.6 كيلوغرام من المواد التي جلبها من الفضاء إلى الأرض من محطة... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T06:59+0000
2024-11-04T06:59+0000
مجتمع
علوم
الفضاء
محطة الفضاء الروسية
الصين
مركبة فضائية
مركبة فضائية
وكالة الفضاء
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هبطت كبسولة العودة للمركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-18" بنجاح في موقع الهبوط "دونغفنغ" في منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين، يوم الاثنين الساعة 01.24 بتوقيت بكين (20.24 يوم الأحد بتوقيت موسكو). وأمضى الطاقم، المكون من القائد يي غوانغفو، وكذلك رائدي الفضاء لي كونغ، ولي غوانغسو، 192 يومًا في محطة "تيانغونغ" المدارية، بعد عودتهم إلى الأرض، ووفقًا للتقييم الأولي للأطباء، فإنهم في حالة بدنية جيدة .وبحسب تقارير تلفزيونية صينية، سلم طاقم المهمة إلى الأرض "ما مجموعه 55 نوعًا من العينات العلمية من 28 مشروعًا للتجارب العلمية، بما في ذلك في مجالات مثل علوم الحياة، وعلوم المواد الفضائية، والاحتراق في ظروف الجاذبية الصغرى". ومن المحدد أن الوزن الإجمالي للعينات يبلغ نحو 34.6 كلغم.ومن مجال علوم المواد الفضائية، تم تسليم 30 نوعًا من العينات إلى الأرض، بما في ذلك سبائك النيوبيوم، وسبائك (FeSi) المغناطيسية الناعمة، والزجاج النشط بيولوجيًا وغيرها. وتم أيضًا تسليم نوع من المواد التي تم الحصول عليها أثناء تجارب الاحتراق في الجاذبية الصغرى (الجسيمات النانوية).وفي الوقت الحالي، يتواجد بقية طاقم "شنتشو-18"، الذي وصل إلى المحطة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، في محطة "تيانغونغ" المدارية لجمهورية الصين الشعبية. يرأس المهمة تساي شو زهي، الذي كان سابقا أحد أفراد طاقم مهمة "شنتشو-14". بالإضافة إلى ذلك، سيذهب رواد الفضاء سونغ ليندو، ووانغ هاوز إلى المحطة المدارية، لأن الرحلة كانت الأولى في حياتهم المهنية. وأصبحت وانغ هاوز ثالث امرأة صينية تسافر في الفضاء.بدأت الصين بناء محطة "تيانغونغ" المدارية الوطنية، في 29 أبريل/ نيسان 2021، عندما تم إطلاق الوحدة الأساسية "تيانخه" بنجاح إلى المدار، وتم الانتهاء من تجميع التكوين الرئيسي للمحطة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.الشكل الأساسي لمحطة "تيانغونغ" على شكل حرف (T)، ويتكون من المقصورة الرئيسية لـ"تيانخه" ووحدتين مختبريتين "وينتيان" و"منغتيان" رست معها، وتزن الأجسام الثلاثة معا حوالي 69 طنا.وتصل المساحة المعيشية الإجمالية للمحطة إلى نحو 110 أمتار مكعبة، وتتسع لثلاثة رواد فضاء، أو ستة أشخاص أثناء تغيير الطاقم. وتم تصميم العمر التشغيلي المصمم للمحطة لمدة 15 عامًا، أي حتى عام 2038.مركبة "ناسا" ترسل مقطعا فريدا من الفضاء البعيد... فيديوالهند تعتزم إرسال بعثة فضائية إلى كوكب "الزهرة"
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علوم, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, الصين, مركبة فضائية, مركبة فضائية, وكالة الفضاء
علوم, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, الصين, مركبة فضائية, مركبة فضائية, وكالة الفضاء

المركبة الفضائية الصينية "شنتشو-18" تعود إلى الأرض محملة بعينات جمعتها من الفضاء

06:59 GMT 04.11.2024
© Sputnikقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن طاقم المركبة الفضائية الصينية "شنتشو-18" قام بتسليم نحو 34.6 كيلوغرام من المواد التي جلبها من الفضاء إلى الأرض من محطة "تيانغونغ" المدارية الصينية.
هبطت كبسولة العودة للمركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-18" بنجاح في موقع الهبوط "دونغفنغ" في منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين، يوم الاثنين الساعة 01.24 بتوقيت بكين (20.24 يوم الأحد بتوقيت موسكو). وأمضى الطاقم، المكون من القائد يي غوانغفو، وكذلك رائدي الفضاء لي كونغ، ولي غوانغسو، 192 يومًا في محطة "تيانغونغ" المدارية، بعد عودتهم إلى الأرض، ووفقًا للتقييم الأولي للأطباء، فإنهم في حالة بدنية جيدة .
وبحسب تقارير تلفزيونية صينية، سلم طاقم المهمة إلى الأرض "ما مجموعه 55 نوعًا من العينات العلمية من 28 مشروعًا للتجارب العلمية، بما في ذلك في مجالات مثل علوم الحياة، وعلوم المواد الفضائية، والاحتراق في ظروف الجاذبية الصغرى". ومن المحدد أن الوزن الإجمالي للعينات يبلغ نحو 34.6 كلغم.
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وفي المجمل، ووفقًا لمعلومات التلفزيون الصيني، أحضر رواد الفضاء إلى الأرض 24 نوعًا من العينات من مجال علوم الحياة، بما في ذلك الأحماض الأمينية، والأوليغوببتيدات، ومولدات الميثان، وأنواع مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة.
ومن مجال علوم المواد الفضائية، تم تسليم 30 نوعًا من العينات إلى الأرض، بما في ذلك سبائك النيوبيوم، وسبائك (FeSi) المغناطيسية الناعمة، والزجاج النشط بيولوجيًا وغيرها. وتم أيضًا تسليم نوع من المواد التي تم الحصول عليها أثناء تجارب الاحتراق في الجاذبية الصغرى (الجسيمات النانوية).
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وفي الوقت الحالي، يتواجد بقية طاقم "شنتشو-18"، الذي وصل إلى المحطة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، في محطة "تيانغونغ" المدارية لجمهورية الصين الشعبية. يرأس المهمة تساي شو زهي، الذي كان سابقا أحد أفراد طاقم مهمة "شنتشو-14". بالإضافة إلى ذلك، سيذهب رواد الفضاء سونغ ليندو، ووانغ هاوز إلى المحطة المدارية، لأن الرحلة كانت الأولى في حياتهم المهنية. وأصبحت وانغ هاوز ثالث امرأة صينية تسافر في الفضاء.
بدأت الصين بناء محطة "تيانغونغ" المدارية الوطنية، في 29 أبريل/ نيسان 2021، عندما تم إطلاق الوحدة الأساسية "تيانخه" بنجاح إلى المدار، وتم الانتهاء من تجميع التكوين الرئيسي للمحطة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
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الشكل الأساسي لمحطة "تيانغونغ" على شكل حرف (T)، ويتكون من المقصورة الرئيسية لـ"تيانخه" ووحدتين مختبريتين "وينتيان" و"منغتيان" رست معها، وتزن الأجسام الثلاثة معا حوالي 69 طنا.
وتصل المساحة المعيشية الإجمالية للمحطة إلى نحو 110 أمتار مكعبة، وتتسع لثلاثة رواد فضاء، أو ستة أشخاص أثناء تغيير الطاقم. وتم تصميم العمر التشغيلي المصمم للمحطة لمدة 15 عامًا، أي حتى عام 2038.
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