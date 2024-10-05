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https://sarabic.ae/20241005/مسبار-هيرا-يجري-تحقيقا-في-مسرح-جريمة-بالفضاء-1093465315.html
مسبار "هيرا" يجري تحقيقا في "مسرح جريمة بالفضاء"
مسبار "هيرا" يجري تحقيقا في "مسرح جريمة بالفضاء"
سبوتنيك عربي
تعتزم وكالة الفضاء الأوروبية، إطلاق مسبار "هيرا" الأوروبية، يوم الإثنين المقبل، في مهمة لتفقد الأضرار التي أحدثتها مركبة فضائية تابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية،... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T16:28+0000
2024-10-05T16:28+0000
مجتمع
علوم
الفضاء
منوعات
ناسا
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وفي مشهد يبدو وكأنه من الخيال العلمي، اصطدمت المركبة الفضائية عمدا بالكويكب ذي الحجم الهرمي "ديمورفوس" في عام 2022، على بعد حوالي 11 مليون كيلومتر (6.8 مليون ميل) من الأرض.وقالت وكالة الفضاء الأوروبية، إنها سترسل مسبار "هيرا" إلى الكويكب لإجراء "تحقيق في مسرح الجريمة"، وفق تعبيرها على أمل معرفة أفضل السبل التي يمكن للأرض من خلالها صد الكويكبات التي تشكل تهديدا، وفقا لموقع "Phys".ومن المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية على متن صاروخ "فالكون 9"، التابع لشركة "سبيس إكس"، من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتبلغ تكلفة مهمة مسبار "هيرا" 400 مليون دولار أمريكي، وستكون مجهزة بـ12 أداة علمية وقمرين صناعيين نانويين.ومن المقرر أن يحلق مسبار "هيرا" بعد إطلاقه فوق كوكب المريخ العام المقبل 2024، ثم يصل بالقرب من الكويكب "ديمورفوس" في ديسمبر/ كانون الأول 2026، من أجل بدء تحقيقه، الذي يستمر 6 أشهر.واصطدمت مركبة "ناسا" الاختبارية لإعادة توجيه الكويكبات، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، مع "ديمورفوس"، القمر الصغير الذي يدور حول الكويكب الأكبر ديديموس.وتشير تقديرات إلى أن كويكبا أوسع من كيلومتر واحد (0.6 ميل) - والذي قد يتسبب في كارثة عالمية على نطاق قضت على الديناصورات ـ سوف يضرب الأرض كل 500 ألف عام أو نحو ذلك.ورغم أن الكويكبات هي واحدة من أقل الكوارث الطبيعية احتمالا لضرب كوكب الأرض، إلا أن الناس يتمتعون حاليا بـ"ميزة القدرة على حماية أنفسهم ضدها"، كما قال باتريك ميشيل، المحقق الرئيسي لمهمة مسبار "هيرا".
https://sarabic.ae/20240925/علماء-يتحدثون-عن-تبخير-جانب-الكويكب-المدمر-للأرض-بنبضة-إشعاعية-وحرفه-عن-مساره--1093084213.html
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علوم, الفضاء, منوعات, ناسا
علوم, الفضاء, منوعات, ناسا

مسبار "هيرا" يجري تحقيقا في "مسرح جريمة بالفضاء"

16:28 GMT 05.10.2024
© Photo / Unsplash/ Javier Mirandaكويكب
كويكب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© Photo / Unsplash/ Javier Miranda
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تعتزم وكالة الفضاء الأوروبية، إطلاق مسبار "هيرا" الأوروبية، يوم الإثنين المقبل، في مهمة لتفقد الأضرار التي أحدثتها مركبة فضائية تابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية، عندما اصطدمت بكويكب، خلال الاختبار الأول للدفاعات الكوكبية للأرض.
وفي مشهد يبدو وكأنه من الخيال العلمي، اصطدمت المركبة الفضائية عمدا بالكويكب ذي الحجم الهرمي "ديمورفوس" في عام 2022، على بعد حوالي 11 مليون كيلومتر (6.8 مليون ميل) من الأرض.
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية، إنها سترسل مسبار "هيرا" إلى الكويكب لإجراء "تحقيق في مسرح الجريمة"، وفق تعبيرها على أمل معرفة أفضل السبل التي يمكن للأرض من خلالها صد الكويكبات التي تشكل تهديدا، وفقا لموقع "Phys".
ومن المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية على متن صاروخ "فالكون 9"، التابع لشركة "سبيس إكس"، من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتبلغ تكلفة مهمة مسبار "هيرا" 400 مليون دولار أمريكي، وستكون مجهزة بـ12 أداة علمية وقمرين صناعيين نانويين.
ومن المقرر أن يحلق مسبار "هيرا" بعد إطلاقه فوق كوكب المريخ العام المقبل 2024، ثم يصل بالقرب من الكويكب "ديمورفوس" في ديسمبر/ كانون الأول 2026، من أجل بدء تحقيقه، الذي يستمر 6 أشهر.
واصطدمت مركبة "ناسا" الاختبارية لإعادة توجيه الكويكبات، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، مع "ديمورفوس"، القمر الصغير الذي يدور حول الكويكب الأكبر ديديموس.
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ورغم أن الكويكبات هي واحدة من أقل الكوارث الطبيعية احتمالا لضرب كوكب الأرض، إلا أن الناس يتمتعون حاليا بـ"ميزة القدرة على حماية أنفسهم ضدها"، كما قال باتريك ميشيل، المحقق الرئيسي لمهمة مسبار "هيرا".
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