https://sarabic.ae/20241005/الهند-تعتزم-إرسال-بعثة-فضائية-إلى-كوكب-الزهرة-1093464579.html
الهند تعتزم إرسال بعثة فضائية إلى كوكب "الزهرة"
الهند تعتزم إرسال بعثة فضائية إلى كوكب "الزهرة"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية وهندية، اليوم السبت، بأن الهند تعتزم إرسال بعثة فضائية إلى كوكب "الزهرة". 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T15:46+0000
2024-10-05T15:46+0000
2024-10-05T15:46+0000
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وذكرت تلك الوسائل الإعلامية، مساء اليوم السبت، أن المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب "الزهرة" في العام 2028، بغرض عمل استكشاف للكوكب والاستفادة من هذا الأمر.وأوضحت أن البعثة الهندية سترسل صاروخا من نوع ISRO LVM-3 لحمل المسبار Shukrayaan-1 والمفترض أن يحتاج حوالي 112 يوما ليصل إلى كوكب الزهرة، إلا أنه من المتوقع أن تصبح الك التجربة أول محاولة لدراسة الجزء الداخلي لكوكب الزهرة. وأشارت إلى أن المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية ستستخدم محركا قويا سيعدل مسار المسبار الفضائي في أثناء تحليقه إلى الزهرة، متوقعة وصول المسبار إلى كوكب الزهرة في 19 يوليو/تموز عام 2028.ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن خبير الفضاء جيريش لينجانا، أنه "ستستخدم المركبة الفضائية الهندية أدوات متقدمة لاستكشاف كوكب الزهرة، مع التركيز على غلافه الجوي وسطحه وخصائصه الجيولوجية".ويأتي هذا فيما يتوقع أنه ستكون بين مهام البعثة الفضائية دراسة مكونات الغلاف الجوي للكوكب ومواصفات سطحه ونشاطه البركاني.
https://sarabic.ae/20240825/المهمة-الهندية-تكشف-عن-أدلة-جديدة-تدعم-نظرية-قديمة-حول-تاريخ-القمر-1092082295.html
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منوعات, أخبار الهند اليوم, الأخبار, علوم, القمر
منوعات, أخبار الهند اليوم, الأخبار, علوم, القمر
الهند تعتزم إرسال بعثة فضائية إلى كوكب "الزهرة"
أفادت وسائل إعلام غربية وهندية، اليوم السبت، بأن الهند تعتزم إرسال بعثة فضائية إلى كوكب "الزهرة".
وذكرت تلك الوسائل الإعلامية، مساء اليوم السبت، أن المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب "الزهرة" في العام 2028، بغرض عمل استكشاف للكوكب والاستفادة من هذا الأمر.
وأوضحت أن البعثة الهندية
سترسل صاروخا من نوع ISRO LVM-3 لحمل المسبار Shukrayaan-1 والمفترض أن يحتاج حوالي 112 يوما ليصل إلى كوكب الزهرة، إلا أنه من المتوقع أن تصبح الك التجربة أول محاولة لدراسة الجزء الداخلي لكوكب الزهرة.
وأشارت إلى أن المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية ستستخدم محركا قويا سيعدل مسار المسبار الفضائي في أثناء تحليقه إلى الزهرة، متوقعة وصول المسبار إلى كوكب الزهرة في 19 يوليو/تموز عام 2028.
ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن خبير الفضاء جيريش لينجانا، أنه "ستستخدم المركبة الفضائية الهندية أدوات متقدمة لاستكشاف كوكب
الزهرة، مع التركيز على غلافه الجوي وسطحه وخصائصه الجيولوجية".
ويأتي هذا فيما يتوقع أنه ستكون بين مهام البعثة الفضائية دراسة مكونات الغلاف الجوي للكوكب ومواصفات سطحه ونشاطه البركاني.