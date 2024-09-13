"نظرية مؤامرة جامحة" تحوم حول مصداقية أول زيارة سياحية مكشوفة إلى الفضاء الخارجي في التاريخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240913/نظرية-مؤامرة-جامحة-تحوم-حول-مصداقية-أول-زيارة-سياحية-مكشوفة-إلى-الفضاء-الخارجي-في-التاريخ-1092689541.html
"نظرية مؤامرة جامحة" تحوم حول مصداقية أول زيارة سياحية مكشوفة إلى الفضاء الخارجي في التاريخ
"نظرية مؤامرة جامحة" تحوم حول مصداقية أول زيارة سياحية مكشوفة إلى الفضاء الخارجي في التاريخ
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، نظرية مريبة بشأن أول زيارة سياحية مكشوفة للفضاء الخارجي في العالم، والتي نفذتها شركة "سبيس إكس"، أمس الخميس، المملوكة... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T16:25+0000
2024-09-13T16:25+0000
مجتمع
منوعات
الفضاء
ناسا
الأخبار
القمر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092689230_0:31:1928:1116_1920x0_80_0_0_b68d126ca4deb0ee434de35b2bc07938.jpg
وتتلخص النظرية في أن شركة رحلات الفضاء "زورت الأمر برمّته"، وذلك على غرار نظرية تزوير هبوط أمريكا على سطح القمر، والتي صاحبتها مزاعم بأنه تم تصوير اللقطة على خشبة مسرح.وعلّق أصحاب نظريات المؤامرة لفيديو البث المباشر لعملية السير في الفضاء، ضمن رحلة "بولاريس داون"، وقالوا إنها لا تبدو بأنها لقطات حقيقية من الفضاء.وكتب أحد المستخدمين، جيمس دوتي: "يبدو هذا مزيفا تماما مثلما حدث عندما زوّرت وكالة "ناسا" الهبوط على القمر".وانطلقت مهمة "بولاريس داون" في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي، وعلى متنها 4 رواد فضاء غير محترفين إلى الفضاء، وهم بداخل مركبة "كرو دراغون" الفضائية. وكان للمهمة عدة أهداف صعبة وخطيرة، في مقدمتها طيران "كرو دراغون" إلى مسافة أبعد من أي مركبة فضائية، منذ أن سار الإنسان على القمر في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولتنفيذ هذا، كان عليها أن تمر عبر حزام إشعاع "فان ألين"، وهي منطقة ذات إشعاع فضائي مرتفع للغاية يهدد صحة رواد الفضاء ووظائف المركبة الفضائية.وتمكنت مهمة "بولاريس داون" من تحقيق هذين الهدفين، دون حدوث أي مفاجآت كبيرة.لكن الاختبار الأكبر جاء أمس، الخميس، عندما خرج قائد المهمة، الملياردير جاريد إسحاقمان، ومعه أخصائية المهمة، سارة جيليس، خارج "كرو دراغون" مرتديين بذلات لم يتم اختبارها في الفضاء من قبل.وبثت "سبيس إكس" مباشرة العملية، التي استغرقت ما يقرب من ساعتين من البداية إلى النهاية على منصة "إكس"، على الرغم من أن إسحاقمان وجيليس أمضوا حوالي 10 دقائق فقط خارج المركبة الفضائية.وبمجرد خروجه للفراغ في الفضاء، أجرى إسحاقمان سلسلة من الحركات المخطط لها، من أجل اختبار قدرة الحركة والراحة لبذلة الفضاء المضغوطة الخاصة به.ولكن بمجرد خروج إسحاقمان من "كرو دراغون"، بدأت مجموعة من المشاهدين في التعليق على لبث المباشر، وأشاروا إلى أن اللقطات يجب أن تكون مزيفة.وكتب أحد المستخدمين: "أنتم تكررون تزوير هبوط القمر، ما الخطأ الموجود في ذراعه اليسرى!".وأضاف مستخدم آخر عن اللقطة: "هذا لا يمثّل حركة إنسان عادي على الإطلاق، يبدو أنه مثل "مانيكان" أزياء، أو روبوت يعمل بمحركات".لكن بعد عودة إسحاقمان للمركبة، قامت سارة جيليس بنفس بروتوكول السير في الفضاء، ورغم ذلك لم يقتنع المشاهدين من أنصار نظرية المؤامرة بها فعلته أيضا.يشار إلى أن نظريات المؤامرة حول هبوط الإنسان على القمر، ظلت تنتشر لأكثر من 50 عاما، على الرغم من وفرة المعلومات الواقعية التي تثبت زيف هذه النظريات.
https://sarabic.ae/20240912/لأول-مرة-في-التاريخ-أشخاص-عاديون-يؤدون-عملية-سير-في-الفضاء-فيديو-1092632681.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092689230_217:0:1928:1283_1920x0_80_0_0_e9b466d5032b8c78246b422b5de8f220.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الفضاء, ناسا, الأخبار, القمر
منوعات, الفضاء, ناسا, الأخبار, القمر

"نظرية مؤامرة جامحة" تحوم حول مصداقية أول زيارة سياحية مكشوفة إلى الفضاء الخارجي في التاريخ

16:25 GMT 13.09.2024
© Photo / Unsplash/ NASAرائد فضاء
رائد فضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
رائد فضاء
© Photo / Unsplash/ NASA
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، نظرية مريبة بشأن أول زيارة سياحية مكشوفة للفضاء الخارجي في العالم، والتي نفذتها شركة "سبيس إكس"، أمس الخميس، المملوكة للملياردير، إيلون ماسك.
وتتلخص النظرية في أن شركة رحلات الفضاء "زورت الأمر برمّته"، وذلك على غرار نظرية تزوير هبوط أمريكا على سطح القمر، والتي صاحبتها مزاعم بأنه تم تصوير اللقطة على خشبة مسرح.
وعلّق أصحاب نظريات المؤامرة لفيديو البث المباشر لعملية السير في الفضاء، ضمن رحلة "بولاريس داون"، وقالوا إنها لا تبدو بأنها لقطات حقيقية من الفضاء.
وكتب أحد المستخدمين، جيمس دوتي: "يبدو هذا مزيفا تماما مثلما حدث عندما زوّرت وكالة "ناسا" الهبوط على القمر".
وانطلقت مهمة "بولاريس داون" في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي، وعلى متنها 4 رواد فضاء غير محترفين إلى الفضاء، وهم بداخل مركبة "كرو دراغون" الفضائية.
وكان للمهمة عدة أهداف صعبة وخطيرة، في مقدمتها طيران "كرو دراغون" إلى مسافة أبعد من أي مركبة فضائية، منذ أن سار الإنسان على القمر في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولتنفيذ هذا، كان عليها أن تمر عبر حزام إشعاع "فان ألين"، وهي منطقة ذات إشعاع فضائي مرتفع للغاية يهدد صحة رواد الفضاء ووظائف المركبة الفضائية.
وتمكنت مهمة "بولاريس داون" من تحقيق هذين الهدفين، دون حدوث أي مفاجآت كبيرة.
صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس وعلى متنه طاقم مكون من 4 أفراد ينطلق من المنصة 39A في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، 10 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
مجتمع
لأول مرة في التاريخ... أشخاص عاديون يؤدون عملية سير في الفضاء.. فيديو
أمس, 09:20 GMT
لكن الاختبار الأكبر جاء أمس، الخميس، عندما خرج قائد المهمة، الملياردير جاريد إسحاقمان، ومعه أخصائية المهمة، سارة جيليس، خارج "كرو دراغون" مرتديين بذلات لم يتم اختبارها في الفضاء من قبل.
وبثت "سبيس إكس" مباشرة العملية، التي استغرقت ما يقرب من ساعتين من البداية إلى النهاية على منصة "إكس"، على الرغم من أن إسحاقمان وجيليس أمضوا حوالي 10 دقائق فقط خارج المركبة الفضائية.
وبمجرد خروجه للفراغ في الفضاء، أجرى إسحاقمان سلسلة من الحركات المخطط لها، من أجل اختبار قدرة الحركة والراحة لبذلة الفضاء المضغوطة الخاصة به.
ولكن بمجرد خروج إسحاقمان من "كرو دراغون"، بدأت مجموعة من المشاهدين في التعليق على لبث المباشر، وأشاروا إلى أن اللقطات يجب أن تكون مزيفة.
وكتب أحد المستخدمين: "أنتم تكررون تزوير هبوط القمر، ما الخطأ الموجود في ذراعه اليسرى!".
وأضاف مستخدم آخر عن اللقطة: "هذا لا يمثّل حركة إنسان عادي على الإطلاق، يبدو أنه مثل "مانيكان" أزياء، أو روبوت يعمل بمحركات".
لكن بعد عودة إسحاقمان للمركبة، قامت سارة جيليس بنفس بروتوكول السير في الفضاء، ورغم ذلك لم يقتنع المشاهدين من أنصار نظرية المؤامرة بها فعلته أيضا.
يشار إلى أن نظريات المؤامرة حول هبوط الإنسان على القمر، ظلت تنتشر لأكثر من 50 عاما، على الرغم من وفرة المعلومات الواقعية التي تثبت زيف هذه النظريات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي17:02 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала