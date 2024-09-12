https://sarabic.ae/20240912/لأول-مرة-في-التاريخ-أشخاص-عاديون-يؤدون-عملية-سير-في-الفضاء-فيديو-1092632681.html

لأول مرة في التاريخ... أشخاص عاديون يؤدون عملية سير في الفضاء.. فيديو

لأول مرة في التاريخ... أشخاص عاديون يؤدون عملية سير في الفضاء.. فيديو

سبوتنيك عربي

صنع 4 أفراد عاديين التاريخ بادائهم ولاول مرة عملية سير في الفضاء لرواد فضاء غير محترفين

2024-09-12T09:20+0000

2024-09-12T09:20+0000

2024-09-12T09:20+0000

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إيلون ماسك

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وعرضت شركة "سبيس إكس" اللقطات التاريخية من رحلتها "بولاريس داون"، والتي انطلقت عبر كبسولتها "كرو دراغون".وتأتي عملية السير التاريخية، بعد رحلة طويلة في الفضاء لم يسبق لأي إنسان أن قطعها في نصف القرن الماضي.لكن لم يسبح رواد الفضاء الأربعة غير المحترفين بعيدا بحبل خلال رحلتهم الفضائية، مثلما فعل رواد الفضاء الأوائل، مثل رائد الفضاء الروسي، أليكسي ليونوف، أو إيد وايت، من وكالة "ناسا" في عام 1965.ونظرا لأن كبسولة "كرو دراغون" تفتقر إلى غرفة هواء، فسوف يتعرّض الطاقم بالكامل لفراغ الفضاء طوال مدة السير في الفضاء (حوالي ساعتين)، وبعد إغلاق الفتحة، سيتم إعادة ضغط المقصورة، وستعود مستويات الأكسجين والنيتروجين إلى وضعها الطبيعي.وكانت "سبيس إكس" أعلنت، أمس الأربعاء، أن رواد الفضاء الأربعة، المشاركين في مهمة "بولاريس داون" سيقومون بأول عملية سير في الفضاء التجاري، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.وأشارت يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن مركبة "دراغون" الفضائية لمهمة "بولاريس داون"، وصلت إلى ارتفاع 1400 كيلومتر فوق الأرض، وهو ما يمثل أبعد مسافة يسافرها البشر منذ برنامج "أبوللو" قبل أكثر من 50 عاما.وانطلقت مهمة "بولاريس داون" في وقت مبكر، بقيادة الملياردير، جاريد إسحاقمان، في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء الماضي، من ولاية فلوريدا الأمريكية، على متن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، وسيبقى الطاقم في المدار لمدة 5 أيام.وتعد رحلة "بولاريس داون" هي أول 3 مهام في إطار برنامج "بولاريس"، وهو تعاون بين "سبيس إكس" وجارد إسحاقمان.وتهدف مهمة "بولاريس داون" إلى أن تكون أول رحلة مأهولة لمركبة "ستارشيب" التابعة لشركة "سبيس إكس"، وهي صاروخ نموذجي من الجيل التالي يعد مفتاحا لطموحات مؤسس الشركة الملياردير إيلون ماسك في استعمار المريخ.

https://sarabic.ae/20240908/ماسك-يعلن-موعد-أول-رحلة-غير-مأهولة-إلى-المريخ-1092503706.html

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اول عملية سير تجارية في الفضاء، الفضاء، سبيس إكس