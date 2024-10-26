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https://sarabic.ae/20241026/بعد-رحلة-فضائية-استمرت-232-يوما-عودة-مركبة-كرو-دراغون-للأرض-ونقل-فرد-من-الطاقم-إلى-المستشفى-1094178841.html
بعد رحلة فضائية استمرت 232 يوما.. عودة مركبة "كرو دراغون" للأرض ونقل فرد من الطاقم إلى المستشفى
بعد رحلة فضائية استمرت 232 يوما.. عودة مركبة "كرو دراغون" للأرض ونقل فرد من الطاقم إلى المستشفى
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، عودة 4 من أفراد طاقم مركبة الفضاء "كرو دراغون" بأمان إلى الأرض، بعد مهمة طويلة وانتظار طويل بسبب سوء الأحوال الجوية. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T06:53+0000
2024-10-26T06:53+0000
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وهبط رواد الفضاء ماثيو دومينيك، ومايكل بارات، وجانيت إبز، من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غريبينكين، من وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، جميعهم في خليج المكسيك، قبالة ساحل بينساكولا بولاية فلوريدا، اليوم السبت، في الساعة 3:29 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.وانفصلت قبل ذلك عن محطة الفضاء الدولية، يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. جدير بالذكر أن العملية التي كان يفترض أن تتحقق في 8 أكتوبر الجاري، تم تأجيلها مرات عدة، بسبب سوء الظروف الجوية.وأشارت الشركة إلى أن مركبة الفضاء "كرو دراجون إنديفور" التابعة لشركة "سبيس إكس" وعلى متنها كبسولة "كرو-8" ظهرت بعد الانفصال عن محطة الفضاء الدولية محاطة بالذراع الآلية للمركبة.وبعد وقت قصير من عودته إلى الأرض، أُدخل أحد رواد الفضاء العائدين تابع لوكالة "ناسا"، إلى المستشفى، بسبب مشكلة طبية غير محددة إثر انتهاء مهمته، التي استمرت قرابة 8 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.وأفادت وكالة "ناسا"، في البداية، بأن "الطاقم بأكمله نقل إلى مركز طبي لإجراء تقييم إضافي وكإجراء احترازي"، لكنها لم تحدد ما إذا كان كل أفراد الطاقم أو بعضهم قد واجهه مشاكل.ونشرت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، صورة لرائد الفضاء غريبنكين، وهو واقف والبسمة تعلو وجهه، مع تعليق يقول: "بعد مهمة فضائية وهبوط، رائد الفضاء ألكسندر غريبنكين، في حالة رائعة!".
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بعد رحلة فضائية استمرت 232 يوما.. عودة مركبة "كرو دراغون" للأرض ونقل فرد من الطاقم إلى المستشفى

06:53 GMT 26.10.2024
© Photo / Sergey Volkov/ Roscosmosاليوم العالمي للسياحة - مركبة فضائية "سويوز"
اليوم العالمي للسياحة - مركبة فضائية سويوز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© Photo / Sergey Volkov/ Roscosmos
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أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، عودة 4 من أفراد طاقم مركبة الفضاء "كرو دراغون" بأمان إلى الأرض، بعد مهمة طويلة وانتظار طويل بسبب سوء الأحوال الجوية.
وهبط رواد الفضاء ماثيو دومينيك، ومايكل بارات، وجانيت إبز، من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غريبينكين، من وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، جميعهم في خليج المكسيك، قبالة ساحل بينساكولا بولاية فلوريدا، اليوم السبت، في الساعة 3:29 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وذكرت "سبيس إكس" في بيان: "عودة رواد مركبة الفضاء "كرو دراغون إنديفور" بأمان إلى الأرض، بعد قضاء 232 يوما في محطة الفضاء الدولية".

وانفصلت قبل ذلك عن محطة الفضاء الدولية، يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. جدير بالذكر أن العملية التي كان يفترض أن تتحقق في 8 أكتوبر الجاري، تم تأجيلها مرات عدة، بسبب سوء الظروف الجوية.

وتابعت "سبيس إكس" أن "هذة المهمة تعد أطول مهمة تقضيها كبسولة "كرو-8" في المدار، حتى الآن، بعد إكمال مهمة علمية امتدت نحو 8 أشهر في محطة الفضاء الدولية".

وأشارت الشركة إلى أن مركبة الفضاء "كرو دراجون إنديفور" التابعة لشركة "سبيس إكس" وعلى متنها كبسولة "كرو-8" ظهرت بعد الانفصال عن محطة الفضاء الدولية محاطة بالذراع الآلية للمركبة.
وبعد وقت قصير من عودته إلى الأرض، أُدخل أحد رواد الفضاء العائدين تابع لوكالة "ناسا"، إلى المستشفى، بسبب مشكلة طبية غير محددة إثر انتهاء مهمته، التي استمرت قرابة 8 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.
Point Loma fisherman - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
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وأفادت وكالة "ناسا"، في البداية، بأن "الطاقم بأكمله نقل إلى مركز طبي لإجراء تقييم إضافي وكإجراء احترازي"، لكنها لم تحدد ما إذا كان كل أفراد الطاقم أو بعضهم قد واجهه مشاكل.

ولاحقا، ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية أن "أحد الرواد عانى من مشكلة طبية وأن الطاقم نُقل جوا إلى مستشفى في بينساكولا بولاية فلوريدا، بالقرب من موقع الهبوط"، لافتًا إلى أن "أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين غادروا المستشفى وعادوا إلى هيوستن".

ونشرت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، صورة لرائد الفضاء غريبنكين، وهو واقف والبسمة تعلو وجهه، مع تعليق يقول: "بعد مهمة فضائية وهبوط، رائد الفضاء ألكسندر غريبنكين، في حالة رائعة!".
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