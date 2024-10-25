رجل يسجل رقما قياسيا باصطياد أضخم سمكة "أبو سيف"... فيديو

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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
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مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
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مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
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قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
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183 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
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بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
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عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
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https://sarabic.ae/20241025/رجل-يسجل-رقما-قياسيا-باصطياد-أضخم-سمكة-أبو-سيف-فيديو----1094166400.html
رجل يسجل رقما قياسيا باصطياد أضخم سمكة "أبو سيف"... فيديو
رجل يسجل رقما قياسيا باصطياد أضخم سمكة "أبو سيف"... فيديو
سبوتنيك عربي
استطاع رجل يدعى "لوك" اصطياد سمكة ضخمة الحجم من النوع المعروف بـ"أبو سيف" في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T14:25+0000
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وتزن السمكة نحو 663 رطلًا (300.73 كيلوغراما تقريبًا)، ووفقًا لقسم الأسماك والحياة البرية في الولاية، فإن الرقم القياسي الحالي هو 520 رطلاً، وقد تم اصطيادها أيضًا في سان دييغو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويقول لوك إنه اصطادها بعد الظهر واستغرق الأمر منه 5 ساعات، أُنهك خلالها، موضحًا أن الأمر يشبه "تمرين القرفصاء".وأضاف أنه مجرد أن استشعر اصطيادها شعر وأن الأمر غير واقعي، بسبب قوة السمكة.ويخطط لوك لتخزين الجزء الرئيسي من السمكة لمدة 3 أيام ويقول إنه جزء من مهارة الصيد احترام الصيد، وكان يخطط لتجميد السمكة إلا أنه سيشاركها مع أصدقائه.ويمارس لوك الصيد منذ أن كان طفلا وهو يمتلك متجرًا لبيع أدوات الصيد في بوينت لوما، ويرى أن الصيد شيء مميز يصفي الذهن بالابتعاد عن كل شيء ومشوق حيث لا يمكن توقع ما الذي ستصطاده.
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نادي الفيديو, منوعات, تقارير منوعات, العالم, أخبار العالم الآن

رجل يسجل رقما قياسيا باصطياد أضخم سمكة "أبو سيف"... فيديو

14:25 GMT 25.10.2024
Point Loma fisherman
Point Loma fisherman - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
تابعنا عبر
استطاع رجل يدعى "لوك" اصطياد سمكة ضخمة الحجم من النوع المعروف بـ"أبو سيف" في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وتزن السمكة نحو 663 رطلًا (300.73 كيلوغراما تقريبًا)، ووفقًا لقسم الأسماك والحياة البرية في الولاية، فإن الرقم القياسي الحالي هو 520 رطلاً، وقد تم اصطيادها أيضًا في سان دييغو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويقول لوك إنه اصطادها بعد الظهر واستغرق الأمر منه 5 ساعات، أُنهك خلالها، موضحًا أن الأمر يشبه "تمرين القرفصاء".
وأضاف أنه مجرد أن استشعر اصطيادها شعر وأن الأمر غير واقعي، بسبب قوة السمكة.
ويخطط لوك لتخزين الجزء الرئيسي من السمكة لمدة 3 أيام ويقول إنه جزء من مهارة الصيد احترام الصيد، وكان يخطط لتجميد السمكة إلا أنه سيشاركها مع أصدقائه.
ويمارس لوك الصيد منذ أن كان طفلا وهو يمتلك متجرًا لبيع أدوات الصيد في بوينت لوما، ويرى أن الصيد شيء مميز يصفي الذهن بالابتعاد عن كل شيء ومشوق حيث لا يمكن توقع ما الذي ستصطاده.
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