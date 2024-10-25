https://sarabic.ae/20241025/رجل-يسجل-رقما-قياسيا-باصطياد-أضخم-سمكة-أبو-سيف-فيديو----1094166400.html
رجل يسجل رقما قياسيا باصطياد أضخم سمكة "أبو سيف"... فيديو
رجل يسجل رقما قياسيا باصطياد أضخم سمكة "أبو سيف"... فيديو
سبوتنيك عربي
استطاع رجل يدعى "لوك" اصطياد سمكة ضخمة الحجم من النوع المعروف بـ"أبو سيف" في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T14:25+0000
2024-10-25T14:25+0000
2024-10-25T14:25+0000
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وتزن السمكة نحو 663 رطلًا (300.73 كيلوغراما تقريبًا)، ووفقًا لقسم الأسماك والحياة البرية في الولاية، فإن الرقم القياسي الحالي هو 520 رطلاً، وقد تم اصطيادها أيضًا في سان دييغو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويقول لوك إنه اصطادها بعد الظهر واستغرق الأمر منه 5 ساعات، أُنهك خلالها، موضحًا أن الأمر يشبه "تمرين القرفصاء".وأضاف أنه مجرد أن استشعر اصطيادها شعر وأن الأمر غير واقعي، بسبب قوة السمكة.ويخطط لوك لتخزين الجزء الرئيسي من السمكة لمدة 3 أيام ويقول إنه جزء من مهارة الصيد احترام الصيد، وكان يخطط لتجميد السمكة إلا أنه سيشاركها مع أصدقائه.ويمارس لوك الصيد منذ أن كان طفلا وهو يمتلك متجرًا لبيع أدوات الصيد في بوينت لوما، ويرى أن الصيد شيء مميز يصفي الذهن بالابتعاد عن كل شيء ومشوق حيث لا يمكن توقع ما الذي ستصطاده.
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نادي الفيديو, منوعات, تقارير منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, منوعات, تقارير منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
رجل يسجل رقما قياسيا باصطياد أضخم سمكة "أبو سيف"... فيديو
استطاع رجل يدعى "لوك" اصطياد سمكة ضخمة الحجم من النوع المعروف بـ"أبو سيف" في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وتزن السمكة
نحو 663 رطلًا (300.73 كيلوغراما تقريبًا)، ووفقًا لقسم الأسماك والحياة البرية في الولاية، فإن الرقم القياسي الحالي هو 520 رطلاً، وقد تم اصطيادها أيضًا في سان دييغو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويقول لوك إنه اصطادها بعد الظهر واستغرق الأمر منه 5 ساعات، أُنهك خلالها، موضحًا أن الأمر يشبه "تمرين القرفصاء".
وأضاف أنه مجرد أن استشعر اصطيادها شعر وأن الأمر غير واقعي، بسبب قوة السمكة.
ويخطط لوك لتخزين الجزء الرئيسي من السمكة لمدة 3 أيام ويقول إنه جزء من مهارة الصيد احترام الصيد
، وكان يخطط لتجميد السمكة إلا أنه سيشاركها مع أصدقائه.
ويمارس لوك الصيد منذ أن كان طفلا وهو يمتلك متجرًا لبيع أدوات الصيد في بوينت لوما، ويرى أن الصيد شيء مميز يصفي الذهن بالابتعاد عن كل شيء ومشوق حيث لا يمكن توقع ما الذي ستصطاده.