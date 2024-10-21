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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
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09:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
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شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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https://sarabic.ae/20241021/روبوت-لقرش-ضخم-جدل-في-الصين-حول-عرض-حديقة-حيوان-سمكة-مزورة-فيديو-1094014546.html
روبوت لقرش ضخم... جدل في الصين حول عرض حديقة حيوان "سمكة مزورة"... فيديو
روبوت لقرش ضخم... جدل في الصين حول عرض حديقة حيوان "سمكة مزورة"... فيديو
سبوتنيك عربي
أثارت حديقة "شياوميشا سي وورلد" الصينية، موجة غضب وانتقادات بعد الكشف عن سمكة قرش "مزورة" في حوض أسماك الحديقة. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأعيد افتتاح الحديقة، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد 5 سنوات من الإغلاق، لتستقبل أكثر من 100 ألف زائر كانوا حريصين على مشاهدة السمكة العملاقة، التي تبيّن لاحقا أنها "روبوت".يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في الصين، إذ تعرضت حدائق حيوانات عدة في السابق لانتقادات شديدة، ومن بين تلك الحوادث حادثة رش كلاب بالطلاء لتبدو كأنها دببة باندا بسبب نقص الحيوانات الحقيقية.
https://sarabic.ae/20241001/بحثا-عن-طبيب-أسنان-سمكة-قرش-ضخمة-تقترب-من-الساحل-وتحصل-على-مساعدة-فيديو-1093323773.html
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روبوت لقرش ضخم... جدل في الصين حول عرض حديقة حيوان "سمكة مزورة"... فيديو

18:50 GMT 21.10.2024 (تم التحديث: 19:51 GMT 21.10.2024)
© Photo / Unsplash/ Gerald Schömbsقرش
قرش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Photo / Unsplash/ Gerald Schömbs
تابعنا عبر
أثارت حديقة "شياوميشا سي وورلد" الصينية، موجة غضب وانتقادات بعد الكشف عن سمكة قرش "مزورة" في حوض أسماك الحديقة.
وأعيد افتتاح الحديقة، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد 5 سنوات من الإغلاق، لتستقبل أكثر من 100 ألف زائر كانوا حريصين على مشاهدة السمكة العملاقة، التي تبيّن لاحقا أنها "روبوت".

وكانت إدارة الحديقة، قد روجت للزوار بأنهم سيشاهدون أكبر سمكة قرش في العالم، قبل أن يكتشف بعضهم أنها مجرد مجسم ميكانيكي، وغضب الكثير ممن دفعوا نحو 40 دولاراً لدخول الحديقة بحماس شديد لرؤية "القرش الحوت"، الذي يعد أكبر سمكة في العالم ويمكن أن يصل طوله إلى أكثر من 60 قدماً.

سمكة قرش حوتي عملاقة تسبح بجانب غواص - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
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من جانبها، ردّت إدارة الحديقة، موضحة أن اللجوء إلى "روبوت القرش" كان تماشيا مع القوانين الصينية، التي تحظر صيد أسماك القرش الحوتية أو الاحتفاظ بها، إذ يُعتبر هذا النوع مهددا بالانقراض.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في الصين، إذ تعرضت حدائق حيوانات عدة في السابق لانتقادات شديدة، ومن بين تلك الحوادث حادثة رش كلاب بالطلاء لتبدو كأنها دببة باندا بسبب نقص الحيوانات الحقيقية.
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