https://sarabic.ae/20241021/روبوت-لقرش-ضخم-جدل-في-الصين-حول-عرض-حديقة-حيوان-سمكة-مزورة-فيديو-1094014546.html

روبوت لقرش ضخم... جدل في الصين حول عرض حديقة حيوان "سمكة مزورة"... فيديو

روبوت لقرش ضخم... جدل في الصين حول عرض حديقة حيوان "سمكة مزورة"... فيديو

سبوتنيك عربي

أثارت حديقة "شياوميشا سي وورلد" الصينية، موجة غضب وانتقادات بعد الكشف عن سمكة قرش "مزورة" في حوض أسماك الحديقة. 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T18:50+0000

2024-10-21T18:50+0000

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وأعيد افتتاح الحديقة، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد 5 سنوات من الإغلاق، لتستقبل أكثر من 100 ألف زائر كانوا حريصين على مشاهدة السمكة العملاقة، التي تبيّن لاحقا أنها "روبوت".يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في الصين، إذ تعرضت حدائق حيوانات عدة في السابق لانتقادات شديدة، ومن بين تلك الحوادث حادثة رش كلاب بالطلاء لتبدو كأنها دببة باندا بسبب نقص الحيوانات الحقيقية.

https://sarabic.ae/20241001/بحثا-عن-طبيب-أسنان-سمكة-قرش-ضخمة-تقترب-من-الساحل-وتحصل-على-مساعدة-فيديو-1093323773.html

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