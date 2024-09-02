أصوات غريبة داخل مركبة أمريكية "عالقة" في المحطة الفضائية الدولية
© Sputnik . Yuzhny SC / Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-2.1" مع المركبة الفضائية "سويوز-ام اس-16"مع طاقم محطة الفضاء الدولية "بعثة رقم63" من منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور 8 أبريل 2020
© Sputnik . Yuzhny SC / Roscosmos/
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بدأت مركبة "ستارلاينر" الأمريكية العالقة في محطة الفضاء الدولية (ISS)، بإصدار أصوات غريبة، وذلك وفقا لتسجيل محادثة بين رائد الفضاء باري ويلمور، ومركز مراقبة المهمة في هيوستن.
ويقول ويلمور في التسجيل للمرسل: "لدي سؤال حول "ستارلاينر". هناك صوت غريب يأتي عبر مكبر الصوت... لا أعرف ما الذي يصدر عنه".
واعتقد رائد الفضاء أن الصوت الغريب قد يكون ناجما عن مشكلة ما في الاتصال بين المركبة الفضائية ومحطة الفضاء الدولية، ثم طلب ويلمور، من موظفي المركز، الاستماع إلى الصوت وهو يحمل الميكروفون إلى مصدره.
ويجيب موظف من مركز التحكم على التسجيل، ويعده بمعرفة السبب الذي يمكن أن يسبب مثل هذا الصوت، قائلا: "نعم... سمعناه مثل هذا الصوت النابض، مثل السونار تقريبًا".
ووفقًا لتقارير "Ars Technica"، فإن محادثة رائد الفضاء مع مركز التحكم تم اعتراضها من قبل عالم الأرصاد الجوية روب ديل، من ولاية ميشيغان الأمريكية، الذي نشر تسجيلا للمحادثة على الإنترنت.
29 يونيو, 10:40 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أنه "من المقرر أن تبدأ عملية إعادة المركبة الفضائية "بوينغ ستارلاينر" الخالية من الطاقم من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض في 6 سبتمبر (أيلول الجاري)".
اثنان من رواد الفضاء، وهما سونيتا ويليامز، وباري ويلمور، تحولا إلى سجينين في محطة الفضاء الدولية، بعد أن وصلا إلى المحطة على متن المركبة الفضائية "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ"، والتي تأجل إطلاقها مرات عدة، قبل أن تطلق في 5 يونيو/ حزيران الماضي، ولكن في مسار الرحلة بدأت المركبة بالتحطم، وكان من الضروري بذل جهود جبارة من أجل أن تلتحم بسلام في نهاية المطاف مع محطة الفضاء في مدار الأرض.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت مركبة "ستارلاينر" تعاني من تسرب الهيليوم ومشاكل في المحركات الدافعة، في الأسابيع التي سبقت الإطلاق، وحتى في يوم الإطلاق.
وكان من المفترض، في الأصل، أن يقضي ويليامز، وويلمور، 8 أيام فقط على متن محطة الفضاء الدولية، لكن المشكلات الفنية التي لحقت بمركبتهما الفضائية جعلتهما عالقين هناك لمدة 3 أشهر تقريبا حتى الآن.