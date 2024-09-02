https://sarabic.ae/20240902/أصوات-غريبة-داخل-مركبة-أمريكية-عالقة-في-المحطة-الفضائية-الدولية---1092305624.html

أصوات غريبة داخل مركبة أمريكية "عالقة" في المحطة الفضائية الدولية

أصوات غريبة داخل مركبة أمريكية "عالقة" في المحطة الفضائية الدولية

سبوتنيك عربي

بدأت مركبة "ستارلاينر" الأمريكية العالقة في محطة الفضاء الدولية (ISS)، بإصدار أصوات غريبة، وذلك وفقا لتسجيل محادثة بين رائد الفضاء باري ويلمور، ومركز مراقبة... 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T11:13+0000

2024-09-02T11:13+0000

2024-09-02T11:13+0000

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ويقول ويلمور في التسجيل للمرسل: "لدي سؤال حول "ستارلاينر". هناك صوت غريب يأتي عبر مكبر الصوت... لا أعرف ما الذي يصدر عنه".ويجيب موظف من مركز التحكم على التسجيل، ويعده بمعرفة السبب الذي يمكن أن يسبب مثل هذا الصوت، قائلا: "نعم... سمعناه مثل هذا الصوت النابض، مثل السونار تقريبًا".ووفقًا لتقارير "Ars Technica"، فإن محادثة رائد الفضاء مع مركز التحكم تم اعتراضها من قبل عالم الأرصاد الجوية روب ديل، من ولاية ميشيغان الأمريكية، الذي نشر تسجيلا للمحادثة على الإنترنت.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أنه "من المقرر أن تبدأ عملية إعادة المركبة الفضائية "بوينغ ستارلاينر" الخالية من الطاقم من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض في 6 سبتمبر (أيلول الجاري)".وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت مركبة "ستارلاينر" تعاني من تسرب الهيليوم ومشاكل في المحركات الدافعة، في الأسابيع التي سبقت الإطلاق، وحتى في يوم الإطلاق.وكان من المفترض، في الأصل، أن يقضي ويليامز، وويلمور، 8 أيام فقط على متن محطة الفضاء الدولية، لكن المشكلات الفنية التي لحقت بمركبتهما الفضائية جعلتهما عالقين هناك لمدة 3 أشهر تقريبا حتى الآن.كبسولة "ستارلاينر" ترسو بنجاح في محطة الفضاء الدولية... رغم مشكلات فنية"روسكوسموس": لن نخاطر بروادنا ونضعهم على مركبة الفضاء الأمريكية "ستارلاينر"

https://sarabic.ae/20240629/ناسا-تعلق-بخصوص-رائدي-الفضاء-العالقين-في-المحطة-الدولية-1090299812.html

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