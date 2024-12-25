https://sarabic.ae/20241225/عالم-روسي-يوضح-سبب-ظهور-مركبات-فضائية-صغيرة-وتزايد-شعبيتها----1096151485.html

عالم روسي يوضح سبب ظهور مركبات فضائية صغيرة وتزايد شعبيتها

عالم روسي يوضح سبب ظهور مركبات فضائية صغيرة وتزايد شعبيتها

سبوتنيك عربي

كشف البروفيسور ميخائيل أوفتشينيكوف، عن سبب ظهور المركبات الفضائية الصغيرة وانتشارها، مؤكدًا على دورها الكبير في الرحلات العلمية لاستكشاف الفضاء. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T08:33+0000

2024-12-25T08:33+0000

2024-12-25T08:34+0000

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وكشف البروفيسور ميخائيل أوفتشينيكوف، في مقابلة مع مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، عن فائدة المركبات الفضائية الصغيرة في المستقبل القريب لحل المشكلات العلمية المعقدة.وأكد أوفتشينيكوف أن السنوات المقبلة ستكون ذروة المركبات الفضائية الصغيرة، وهي اليوم تستكشف الأرض والفضاء القريب من الأرض والكواكب والكويكبات، وتحل المشكلات العلمية المعقدة وتسهم في تطوير أساليب رياضية جديدة لتصميم مثل هذه المهام.وفي سؤاله عن سبب ظهور المركبات الفضائية الصغيرة وتزايد شعبيتها؟ أجاب أوفتشينيكوف: "كانت المركبات الفضائية الصغيرة موجودة في العالم (وفي بلدنا أيضًا) في السبعينيات، وإن كان ذلك بأعداد صغيرة، لكن لم يطلق عليها أحد هذا الاسم لاحقًا. علم العديد من العلماء لأول مرة عن المركبات الفضائية الصغيرة في التسعينيات، في المنتديات التي ينظمها الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، أحد المنظمات العالمية الرئيسية في مجال استكشاف الفضاء".وأشار إلى أنها لعبت دورًا مهمًا في ظهور فئة من هذه الأجهزة من خلال انخفاض تمويل المشاريع الفضائية الذي لوحظ في جميع أنحاء العالم في التسعينيات.وفي سؤاله عن إمكانية استخدامها للأغراض العسكري، قال أوفتشينيكوف: "نعم، من الممكن أن تكون تكلفة إطلاق المركبات الفضائية عليها أقل مقارنة بالصواريخ التقليدية. في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت، كانت عملية نزع السلاح على قدم وساق، وكانت صواريخ التحويل خاضعة للتخلص منها، عندها ولدت فكرة أنه بعد تحديث معين، يمكنهم إطلاق أقمار صناعية في الفضاء، ولكن يجب أن تكون هذه المركبات الفضائية خفيفة الوزن. في الوقت نفسه، ظهرت تطورات جديدة في مجال الإلكترونيات، ما جعل من الممكن تنفيذ هذه الفكرة من خلال تصغير المركبات الفضائية وهكذا التقت الحاجة والفرصة ببعضهما البعض، مما أدى إلى تطوير مثل هذا المجال الواعد للملاحة الفضائية".وفي سؤاله عن إمكانية اعتبار أول قمر صناعي للأرض "سبوتنيك-1" مركبة فضائية صغيرة، أجاب أوفتشينيكوف: "طبعا لأن وزنه كان 80 كيلو. ولكن، في عام 1957، لم يكن مصطلح "المركبة الفضائية الصغيرة" موجودا بعد".وأضاف أوفتشينيكوف: "جاء زخم جديد في تطويرها في عام 1999، عندما اقترح البروفيسور بوب تويغز، من جامعة ستانفورد استخدام نوع جديد من الأقمار الصناعية في الفضاء (CubeSats)، التي لها شكل مكعب بحجم 1 لتر وكتلة صغيرة تبلغ نحو 1 كلغم".وردا على سؤال، هل لا تزال الأقمار الصناعية المكعبة تُرسل إلى الفضاء بهذه الطريقة؟وأضاف أوفتشينيكوف: "يمكن تقسيم هذه المركبات الفضائية الصغيرة إلى ثلاث مجموعات كبيرة. الأول هو الأبراج، والتي تحل مشكلة مشتركة، ولكن يتم التحكم في كل جهاز على حدة. وتشمل هذه، على سبيل المثال، الأقمار الصناعية للملاحة. المجموعة الثانية هي تشكيلات تطير، والتي تحل أيضًا مشكلة واحدة وتطير جنبًا إلى جنب على مسافة 10 أمتار إلى 100 كيلومتر من بعضها البعض، وهي قريبة جدًا. والمجموعة الثالثة، وربما الأكثر إثارة للاهتمام، هي سرب من المركبات الفضائية، حيث لم يعد هناك سيطرة مركزية ويعتمد طيران كل جهاز على المعلومات التي لديه عن جيرانه. ويمكن أن يصل عدد الأقمار الصناعية في مثل هذا السرب إلى المئات والآلاف".وردا على سؤال هل المركبات الفضائية الصغيرة مخصصة للفضاء القريب من الأرض فقط أم يمكن إرسالها إلى المريخ؟ أو حتى أبعد من ذلك؟قال أوفتشينيكوف: "الميزة الكبرى للمركبات الفضائية الصغيرة هي أن إطلاقها غير مكلف نسبيًا (على سبيل المثال، تكلفة مهمة (12U Capstone cubesat) إلى القمر في عام 2023 تبلغ 30 مليون دولار فقط). في الآونة الأخيرة، اقترح علماء من معهد الرياضيات التطبيقية لدينا على الشركاء الصناعيين تنظيم مهمة إلى المريخ على متن مركبة فضائية صغيرة تزن 92 كلغم. علاوة على ذلك، ليس من الضروري على الإطلاق أن تقتصر على جهاز واحد: يمكن إطلاق هذه الأقمار الصناعية في مجموعة، مرة أخرى، من أجل الموثوقية: إذا تعطل أحدها في الطريق، فسوف يطير الآخر إلى كوكب الوجهة".وفي ما يتعلق بالعدد القليل جدًا من المهام بين الكواكب والتي تتضمن نفس الأقمار الصناعية المكعبة؟قال أوفتشينيكوف: "المشكلة الرئيسية في الطيران بين الكواكب هي القدرة على الطيران بسرعة بعيدًا عن الأرض والإبطاء بسرعة بالقرب من كوكب آخر. أما بالنسبة للأقمار الصناعية المكعبة، فإن بعض ميزاتها، بما في ذلك تلك المرتبطة بكتلة قليلة جدًا ونقص المحركات بالقوة المطلوبة، لا تسمح بذلك، لكن تصميم الأقمار الصناعية المكعبة ليس مصممًا لهذا الغرض".وأكد أوفتشينيكوف لمجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، أن العقد الحالي سيكون الوقت الذي يمكن فيه للمركبات الفضائية الصغيرة أن تجد تطبيقات أوسع. وسيتميز العقد المقبل بازدهار أسراب المركبات الفضائية بين الكواكب.في "ظاهرة نادرة"... علماء الفلك يكتشفون ثقبا أسودا عملاقا مقلوبا على جانبه علماء روس يطورون طريقة أشبه بـ"مجفف الشعر" لحماية محطة الفضاء الدولية من الحطام الخطير

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