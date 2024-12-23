https://sarabic.ae/20241223/مركبة-فضائية-تقترب-من-الشمس-لأول-مرة-في-تاريخ-البشرية-1096074654.html

مسبار فضائي يقترب من الشمس لأول مرة في تاريخ البشرية

مسبار فضائي يقترب من الشمس لأول مرة في تاريخ البشرية

سبوتنيك عربي

يترقب العالم في هذه الأيام اقتراب مسبار "باركر" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، من الشمس أكثر من أي جسم صنعه الإنسان، وسوف يطير بسرعات أسرع من أي جسم... 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T10:34+0000

2024-12-23T10:34+0000

2024-12-23T10:35+0000

مجتمع

علوم

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وفي رحلته الـ22، سوف يحلق المسبار على مسافة 6.1 مليون كيلومتر فقط من سطح الشمس، بسرعة تبلغ نحو 192 كيلومترا في الثانية.وتلقت وكالة "ناسا"، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الساعة 06:53 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، رسالة من المسبار الفضائي، تفيد بأن جميع الأنظمة تعمل وأن "باركر" موجود حيث يجب أن يكون من أجل نجاح رحلته.ويقول عالم الفلك أريك بوسنر، العالم المشارك في برنامج "باركر سولار بروب" في وكالة "ناسا": "هذا مثال واحد على مهام "ناسا" الجريئة، التي تقوم بشيء لم يفعله أحد من قبل، للإجابة على أسئلة طويلة الأمد حول كوننا".ونقلت مجلة "ساينس أليرت" عن بوسنر، قوله: "لا نستطيع الانتظار لتلقي أول تحديث للحالة من المسبار الفضائي، والبدء في تلقي البيانات العلمية في الأسابيع المقبلة".ومن خلال أخذ عينات من الهالة الشمسية ومراقبة سلوك الشمس عند الاقتراب منها، يأمل العلماء أن يزودنا "باركر" بمعلومات تساعدنا في طريقنا إلى حل الألغاز حول طبيعة الشمس وتركيبها الكيميائي وغلافها الجوي، حسب بوسنر. وقالت عالمة الفيزياء الفلكية نور روافي، من مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، العام الماضي: "نحن في الأساس نهبط تقريباً على نجم، وسوف يكون هذا إنجازاً هائلاً للبشرية جمعاء، وهذا يعادل هبوطنا على القمر، في عام 1969".علماء يكتشفون ثقبا أسود خاملا تبلغ كتلته نحو نصف مجرتهاكتشاف نجمين توأم يدوران حول ثقب أسود في مجرة ​​درب التبانة

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