https://sarabic.ae/20241218/اكتشاف-نجمين-توأم-يدوران-حول-ثقب-أسود-في-مجرة-درب-التبانة-1095913393.html

اكتشاف نجمين توأم يدوران حول ثقب أسود في مجرة ​​درب التبانة

اكتشاف نجمين توأم يدوران حول ثقب أسود في مجرة ​​درب التبانة

سبوتنيك عربي

تمكن مجموعة من العلماء من جامعة كولونيا في ألمانيا، من اكتشاف نجمين توأم يدوران حول ثقب أسود في مجرة ​​درب التبانة. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T10:09+0000

2024-12-18T10:09+0000

2024-12-18T10:09+0000

مجتمع

علوم

فلك

ظاهرة فلكية

حدث فلكي

نجم

الفضاء

وكالة الفضاء

رحلات الفضاء

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104253/06/1042530641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6495d5cd6b18e96d177257102718ab7.jpg

في مركز مجرة ​​درب التبانة يوجد ثقب أسود فائق الكتلة يسمى القوس (أ*). يبعد هذا الثقب عن الأرض نحو 27000 سنة ضوئية، ويبلغ قطره 23.5 مليون كيلومتر.في سابقة هي الأولى من نوعها، اكتشف فريق من علماء الفلك بقيادة، فلوريان بيسكر، من جامعة كولونيا بألمانيا، نظامًا نجميًا ثنائيًا (نجمان يدوران حول بعضهما البعض) يدور حول هذا الثقب الأسود.وبحسب الدراسة، فإن نحو ثلثي النجوم في مجرة ​​درب التبانة هي نجوم منفردة، والباقي جزء من نظام ثنائي أو متعدد النجوم. والنجوم الأكبر حجمًا أكثر عرضة للاقتران.إن أنظمة النجوم الثنائية مفيدة لعلماء الفلك لأن حركتها تحتوي على ثروة من المعلومات. على سبيل المثال، تخبرنا سرعة ومسافة المدارات عن كتل النجوم.وعلى الرغم من أن العلماء توقعوا سابقًا وجود أنظمة نجمية ثنائية بالقرب من الثقوب السوداء الهائلة الكتلة، إلا أنهم لم يكتشفوا أيًا منها في الواقع.ولأن النجوم الثنائية تحتوي على ثروة من المعلومات، فقد تمكن علماء الفلك من حساب عمر هذا النظام المعين بنحو 2.7 مليون سنة. أي أن هذه النجوم اشتعلت لأول مرة قبل 2.7 مليون سنة.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذا الاكتشاف يخبرنا عن قدرة الثقب الأسود على تعطيل النجوم في مداره، على اعتبار أن الثقوب السوداء وحوش غامضة، ولكن أدلة مثل هذه تساعدنا على كشف طبيعتها.إشارات غامضة تأتي من أحد أندر النجوم... فيديوباحثون: الشمس قد تشهد انفجارات هائلة تؤثر بشكل كبير على الحياة على الأرض

https://sarabic.ae/20240913/يبعد-عن-الأرض-55-ألف-سنة-ضوئية-رصد-عنقود-نجمي-في-سماء-دولة-عربية--1092693529.html

https://sarabic.ae/20240912/فقاعات-أكبر-من-شمسنا-بـ75-مرة-تغلي-على-سطح-نجم-بعيد-صور-وفيديو-1092641661.html

الفضاء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, فلك, ظاهرة فلكية, حدث فلكي, نجم, الفضاء, وكالة الفضاء, رحلات الفضاء