https://sarabic.ae/20241216/إشارات-غامضة-تأتي-من-أحد-أندر-النجوم-فيديو-1095831778.html

إشارات غامضة تأتي من أحد أندر النجوم... فيديو

إشارات غامضة تأتي من أحد أندر النجوم... فيديو

سبوتنيك عربي

رصد تلسكوب راديوي يعمل في صحراء غرب أستراليا، قبل بضع سنوات، شيئًا غريبًا للغاية، فعلى بعد 4000 سنة ضوئية فقط من الأرض، كان هناك جسم، تنبعث منه إشارة راديوية... 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T10:28+0000

2024-12-16T10:28+0000

2024-12-16T10:28+0000

مجتمع

علوم

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ودأب علماء الفلك للبحث عن إجابات، ووجدوا نبضة أخرى، قادمة من مسافة 15000 سنة ضوئية، كان من الصعب أيضًا تحديد موقعها وسط المنطقة المزدحمة من الفضاء التي انبعثت منها.والآن وجد العلماء نبضة ثالثة، على بعد حوالي 5000 سنة ضوئية، هذا النجم له أطول فترة حتى الآن، حيث ينبعث منه ومضات تتراوح مدتها بين 30 و60 ثانية، كل 2.9 ساعة.كما تقول عالمة الفيزياء الفلكية ناتاشا هيرلي ووكر، من مركز جامعة كيرتن التابع للمركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي في أستراليا: "يقع اكتشافنا الجديد بعيدًا عن المستوى المجرّي، لذا لا يوجد سوى عدد قليل من النجوم القريبة، ونحن الآن على يقين من أن نظامًا نجميًا واحدًا على وجه الخصوص يولد الموجات الراديوية".أطلق على النجم اسم غليم إكس جاي 162759، وتم تسجيله وهو ينبعث منه موجات راديوية لمدة 30 إلى 60 ثانية، كل 18.18 دقيقة، حتى مارس 2018 عندما توقف عن الوميض.وأظهرت نظرة على البيانات الأرشيفية أنه كان نشطًا منذ عام 1988 على الأقل، كان ذلك هو جي إم بي جاي، وهو أحد أنواع النجوم التي تصدر إشارات نابضة، إذ أنه نجم نيوتروني، يسمى بالنجم النابض، وهو النواة المنهارة لنجم ضخم تحول إلى مستعر أعظم، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".وتم العثور عليها في بيانات أرشيف مورشيسون وايلدفيلد أيضًا، حيث تصدر إشارة تستمر من 30 إلى 60 ثانية، كل 2.9 ساعة. لكنها في منطقة أقل ازدحامًا بكثير من الفضاء."المادة المظلمة أقدم"... دراسة جديدة تنقض أسبقية الانفجار العظيمعلماء الفلك يكشفون عن كيفية تشكل المجرات العملاقة

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علوم